Вертонген обдумывает "плюсы и минусы" нового контракта с "Тоттенхэмом"
Защитник Ян Вертонген рассказал, что находится в процессе взвешивания плюсов и минусов того, чтобы остаться в "Тоттенхэме".
Как известно, контракт Вертонгена истекает в конце июня, и Ян уже сейчас может свободно вести переговоры с зарубежными клубами.
Интерес к 32-летнему бельгийцу уже обозначил "Интер", который в январе приобрел его бывшего одноклубника Кристиана Эриксена. Но пока Ян не определился, чего он хочет.
"Прямо сейчас я в процессе обдумывания. Я должен взять кусочек бумаги и записать все плюсы и минусы вариантов, которые у меня скоро будут".
"Я должен четко решить, чего я хочу в своей карьере. У меня остается три-четыре года, прежде чем я где-нибудь обоснуюсь окончательно".
"Я должен начать думать, где я хочу жить, какой язык хочу изучать, в какой культуре существовать. Также очень важно решить, в каких соревнованиях я хочу участвовать и за какие награды сражаться. Я не хочу о чем-либо жалеть в своей карьере", — сообщил Вертонген De Kleedkamer.
26.03.2020 07:00
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