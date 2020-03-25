Пети ставит нынешний "Ливерпуль" выше непобедимого "Арсенала"

Эмманюэль Пети Экс-полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети заявил, что нынешний "Ливерпуль" производит на него более мощное впечатление, чем "канониры" образца чемпионского сезона 2003/04.

Как и "Непобедимые" "Арсенала", "Ливерпуль" тоже должен выиграть Премьер-Лигу, если сезон 2019/20 будет возобновлен, но "красным" не сделать этого так, как сделали "канониры" — без единого поражения.

Тем не менее, Пети все равно считает команду Юргена Клоппа великой и восхищается игрой "Ливерпуля".

"Я испытываю огромное уважение к своим бывшим партнерам по команде, но когда я смотрю на "Ливерпуль" и на то, что они делают последние пару лет..."

"Люди воспринимают их всерьез сейчас, потому что они выиграли европейский трофей, но правда в том, что они такие последние два-три года".

"Это удивительно, что они делают. Редко увидишь, когда команда выигрывает так много матчей и так доминирует над своими конкурентами все время".

"И тот "Арсенал", и этот "Ливерпуль" оба являются великими командами, но для меня этот "Ливерпуль" — нечто особенное. Сложно объяснить, что я чувствую, глядя на "Ливерпуль", но я не помню, чтобы думал то же самое, глядя на "Непобедимых".

"Они произвели на меня более мощное впечатление, чем "Непобедимые" "Арсенала". Я практически уверен, что фанаты "Арсенала" не будут рады этому. Но я должен быть честен. Когд я смотрю на их команду, то вижу мотивацию, темп, обилие талантливых игроков. Это другой уровень", — сообщил Пети Daily Mirror.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Пети

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2020 17:00

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  1. bes-ter 25.03.2020 17:15 # bes-ter
    На самом деле в той компании у Арса было около 12 ничейных результатов. Значит они теряли очки каждые 3 игры.. сейчас с такой игрой они бы за 4ку боролись

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  2. lfcynwa 25.03.2020 17:07 # lfcynwa
    честный канонир

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  3. chelsea88 25.03.2020 17:00 # chelsea88
    Да ясен хер, только конченный гейгуннер будет спорить.

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