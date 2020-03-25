Пети ставит нынешний "Ливерпуль" выше непобедимого "Арсенала"

Экс-полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети заявил, что нынешний "Ливерпуль" производит на него более мощное впечатление, чем "канониры" образца чемпионского сезона 2003/04.

Как и "Непобедимые" "Арсенала", "Ливерпуль" тоже должен выиграть Премьер-Лигу, если сезон 2019/20 будет возобновлен, но "красным" не сделать этого так, как сделали "канониры" — без единого поражения.



Тем не менее, Пети все равно считает команду Юргена Клоппа великой и восхищается игрой "Ливерпуля".



"Я испытываю огромное уважение к своим бывшим партнерам по команде, но когда я смотрю на "Ливерпуль" и на то, что они делают последние пару лет..."



"Люди воспринимают их всерьез сейчас, потому что они выиграли европейский трофей, но правда в том, что они такие последние два-три года".



"Это удивительно, что они делают. Редко увидишь, когда команда выигрывает так много матчей и так доминирует над своими конкурентами все время".



"И тот "Арсенал", и этот "Ливерпуль" оба являются великими командами, но для меня этот "Ливерпуль" — нечто особенное. Сложно объяснить, что я чувствую, глядя на "Ливерпуль", но я не помню, чтобы думал то же самое, глядя на "Непобедимых".



"Они произвели на меня более мощное впечатление, чем "Непобедимые" "Арсенала". Я практически уверен, что фанаты "Арсенала" не будут рады этому. Но я должен быть честен. Когд я смотрю на их команду, то вижу мотивацию, темп, обилие талантливых игроков. Это другой уровень", — сообщил Пети Daily Mirror.