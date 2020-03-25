Клубы Премьер-Лиги просят CAS отклонить апелляцию "Сити"
Сразу восемь клубов из топ-10 Премьер-Лиги составили совместное обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS) с призывом оставить в силе отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков.
Напомним, ранее в этом сезоне УЕФА наказал "горожан" отстранением от еврокубков на два года и штрафом в 25 миллионов фунтов за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей.
Клуб с "Этихад" обвинил УЕФА в предвзятости и вскоре обратился с апелляцией в CAS, заседание которого откладывается на неопределенное время в связи с пандемией коронавируса.
Тем временем, как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, клубы Премьер-Лиги решили объединить усилия, чтобы не пустить "Сити" в Лигу Чемпионов.
Восемь из 10 первых клубов Премьер-Лиги на данный момент — за исключением самих "горожан" и "Шеффилд Юнайтед" — составили совместное обращение в CAS. При этом "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Челси" пошли дальше и написали в Лозанну по отдельности, обосновав, почему "Сити" все-таки должен понести наказание.
На "Этихад" осведомлены о подобной инициативе и лишь убедились, что за всей этой историей насчет ФФП стоят их конкуренты, а не стремление УЕФА добиться справедливости.
25.03.2020 12:00
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Низкие поступки
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еее пацаны, нагибаем шейхов
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Как же это некрасиво. Ай, ай, ай.
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Михайло! Переводи письма, все равно делать нечего.
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Дети! Это не сын директора хора, бей его!
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Все правильно, так им! За читерство, за рбман, за чемпионства на стероидах
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Кеееееееееек. Мищи
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