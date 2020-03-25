Клубы Премьер-Лиги просят CAS отклонить апелляцию "Сити"

Хосеп Гвардиола Сразу восемь клубов из топ-10 Премьер-Лиги составили совместное обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS) с призывом оставить в силе отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков.

Напомним, ранее в этом сезоне УЕФА наказал "горожан" отстранением от еврокубков на два года и штрафом в 25 миллионов фунтов за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей.

Клуб с "Этихад" обвинил УЕФА в предвзятости и вскоре обратился с апелляцией в CAS, заседание которого откладывается на неопределенное время в связи с пандемией коронавируса.

Тем временем, как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, клубы Премьер-Лиги решили объединить усилия, чтобы не пустить "Сити" в Лигу Чемпионов.

Восемь из 10 первых клубов Премьер-Лиги на данный момент — за исключением самих "горожан" и "Шеффилд Юнайтед" — составили совместное обращение в CAS. При этом "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Челси" пошли дальше и написали в Лозанну по отдельности, обосновав, почему "Сити" все-таки должен понести наказание.

На "Этихад" осведомлены о подобной инициативе и лишь убедились, что за всей этой историей насчет ФФП стоят их конкуренты, а не стремление УЕФА добиться справедливости.


Метки CAS, Манчестер Сити, Премьер-Лига, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2020 12:00

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  1. fowler9 25.03.2020 12:59 # fowler9
    Низкие поступки

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  2. beatboy 25.03.2020 12:48 # beatboy
    еее пацаны, нагибаем шейхов

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  3. brown-ale 25.03.2020 12:38 # brown-ale
    Как же это некрасиво. Ай, ай, ай.

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  4. vyrentz 25.03.2020 12:37 # vyrentz
    Михайло! Переводи письма, все равно делать нечего.

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  5. vyrentz 25.03.2020 12:35 # vyrentz
    Дети! Это не сын директора хора, бей его!

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  6. stilllove 25.03.2020 12:34 # stilllove
    Все правильно, так им! За читерство, за рбман, за чемпионства на стероидах

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  7. slash-lfc 25.03.2020 12:19 # slash-lfc
    Кеееееееееек. Мищи

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