Клубы Премьер-Лиги просят CAS отклонить апелляцию "Сити"

Сразу восемь клубов из топ-10 Премьер-Лиги составили совместное обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS) с призывом оставить в силе отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков.

Напомним, ранее в этом сезоне УЕФА наказал "горожан" отстранением от еврокубков на два года и штрафом в 25 миллионов фунтов за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей.



Клуб с "Этихад" обвинил УЕФА в предвзятости и вскоре обратился с апелляцией в CAS, заседание которого откладывается на неопределенное время в связи с пандемией коронавируса.



Тем временем, как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, клубы Премьер-Лиги решили объединить усилия, чтобы не пустить "Сити" в Лигу Чемпионов.



Восемь из 10 первых клубов Премьер-Лиги на данный момент — за исключением самих "горожан" и "Шеффилд Юнайтед" — составили совместное обращение в CAS. При этом "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Челси" пошли дальше и написали в Лозанну по отдельности, обосновав, почему "Сити" все-таки должен понести наказание.



На "Этихад" осведомлены о подобной инициативе и лишь убедились, что за всей этой историей насчет ФФП стоят их конкуренты, а не стремление УЕФА добиться справедливости.