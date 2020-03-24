Стерлинг намекнул на возвращение в "Ливерпуль"
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг намекнул, что в будущем может вернуться в "Ливерпуль".
Ранее в своей карьере Стерлинг провел пять лет в "Ливерпуле", пока в 2015 году при весьма скандальных обстоятельствах не ушел в "Сити" за 50 миллионов фунтов.
Не секрет, что многие болельщики "красных" затаили обиду на Стерлинга за манеру его ухода из клуба, однако Рахим испытывает совсем другие чувства.
"Вернусь ли я когда-нибудь в "Ливерпуль"? Буду честен с вами: я люблю "Ливерпуль". Не искажайте мои слова, "Ливерпуль" всегда в моем сердце. Благодаря этой команде я так сильно вырос, так что..." — цитирует Стерлинга Evening Standard.
Тем временем, главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс, при котором Стерлинг и дебютировал за "Ливерпуль", назвал истинную причину отъезда Рахима с "Энфилда".
"Для Рахима деньги никогда не были определяющим фактором. Будь дело в деньгах, он мог бы остаться в "Ливерпуле". Ему было важно стать как можно лучше".
"В то время ему предоставилась возможность перейти в "Манчестер Сити", который обладал игроками топ-уровня. Он отправился туда, прибавил и стал победителем. Это очевидно, когда видишь его игру сейчас".
"Я смотрю на команду Пепа, и без Рахима она другая. Это многое говорит о нем", — цитирует Роджерса Liverpool Echo.
24.03.2020 17:00
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Последние комментарии:
Пусть а евертон переходит негр
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Когда уходили Торрес и Суарес,я не таил на них никакой обиды,они остались для меня Легендами навсегда.В случае со Стерлингом,все решили деньги и только они.Его можно понять, у нас по контракту он получал какие то сраные 30 к в неделю и когда ему МанСити предложили увеличение зарплаты в 6 раз до 180к естественно он согласился.На его месте я поступил так же и не виню его.К слову сейчас по улучшенному контракту подписанному до 2023 г он получает в районе 300 к в неделю...
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"Перешел к КОРОЛЯМ и стал победителем!" — цитирует Роджерса Liverpool Echo.
Источник: http://fapl.ru/posts/77478/
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Ну его нахер,как еще с шлюхой обращаться?такой же монетой отплатить,неблагодарный
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Руководство Ливера полные кретины,просрали такого игрока....
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если тока снова с мамкой на пару пидорить туалеты на Энфилде.
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ну вернется и вернется
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Стерлинг - самая настоящая шлюха
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Жаль, что Аггер повесил бутсы на гвоздь. В первой же игре после ухода, думать забыл бы о возвращении.
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Подвинет Лаллану с лавки
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Вот что делает с людьми бан на два года в ЛЧ.
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ахаха норм
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