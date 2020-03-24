Стерлинг намекнул на возвращение в "Ливерпуль"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг намекнул, что в будущем может вернуться в "Ливерпуль".

Ранее в своей карьере Стерлинг провел пять лет в "Ливерпуле", пока в 2015 году при весьма скандальных обстоятельствах не ушел в "Сити" за 50 миллионов фунтов.



Не секрет, что многие болельщики "красных" затаили обиду на Стерлинга за манеру его ухода из клуба, однако Рахим испытывает совсем другие чувства.



"Вернусь ли я когда-нибудь в "Ливерпуль"? Буду честен с вами: я люблю "Ливерпуль". Не искажайте мои слова, "Ливерпуль" всегда в моем сердце. Благодаря этой команде я так сильно вырос, так что..." — цитирует Стерлинга Evening Standard.



Тем временем, главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс, при котором Стерлинг и дебютировал за "Ливерпуль", назвал истинную причину отъезда Рахима с "Энфилда".



"Для Рахима деньги никогда не были определяющим фактором. Будь дело в деньгах, он мог бы остаться в "Ливерпуле". Ему было важно стать как можно лучше".



"В то время ему предоставилась возможность перейти в "Манчестер Сити", который обладал игроками топ-уровня. Он отправился туда, прибавил и стал победителем. Это очевидно, когда видишь его игру сейчас".



"Я смотрю на команду Пепа, и без Рахима она другая. Это многое говорит о нем", — цитирует Роджерса Liverpool Echo.