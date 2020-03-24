Стерлинг намекнул на возвращение в "Ливерпуль"

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг намекнул, что в будущем может вернуться в "Ливерпуль".

Ранее в своей карьере Стерлинг провел пять лет в "Ливерпуле", пока в 2015 году при весьма скандальных обстоятельствах не ушел в "Сити" за 50 миллионов фунтов.

Не секрет, что многие болельщики "красных" затаили обиду на Стерлинга за манеру его ухода из клуба, однако Рахим испытывает совсем другие чувства.

"Вернусь ли я когда-нибудь в "Ливерпуль"? Буду честен с вами: я люблю "Ливерпуль". Не искажайте мои слова, "Ливерпуль" всегда в моем сердце. Благодаря этой команде я так сильно вырос, так что..." — цитирует Стерлинга Evening Standard.

Тем временем, главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс, при котором Стерлинг и дебютировал за "Ливерпуль", назвал истинную причину отъезда Рахима с "Энфилда".

"Для Рахима деньги никогда не были определяющим фактором. Будь дело в деньгах, он мог бы остаться в "Ливерпуле". Ему было важно стать как можно лучше".

"В то время ему предоставилась возможность перейти в "Манчестер Сити", который обладал игроками топ-уровня. Он отправился туда, прибавил и стал победителем. Это очевидно, когда видишь его игру сейчас".

"Я смотрю на команду Пепа, и без Рахима она другая. Это многое говорит о нем", — цитирует Роджерса Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Роджерс, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2020 17:00

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  1. chr1s8rown 24.03.2020 18:02 # chr1s8rown
    Пусть а евертон переходит негр

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  2. liverpool1892est 24.03.2020 18:00 # liverpool1892est
    Когда уходили Торрес и Суарес,я не таил на них никакой обиды,они остались для меня Легендами навсегда.В случае со Стерлингом,все решили деньги и только они.Его можно понять, у нас по контракту он получал какие то сраные 30 к в неделю и когда ему МанСити предложили увеличение зарплаты в 6 раз до 180к естественно он согласился.На его месте я поступил так же и не виню его.К слову сейчас по улучшенному контракту подписанному до 2023 г он получает в районе 300 к в неделю...

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  3. mc-od 24.03.2020 18:00 # mc-od
    "Перешел к КОРОЛЯМ и стал победителем!" — цитирует Роджерса Liverpool Echo.

    Источник: http://fapl.ru/posts/77478/

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  4. liverbro 24.03.2020 18:00 # liverbro
    Ну его нахер,как еще с шлюхой обращаться?такой же монетой отплатить,неблагодарный

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  5. liverpool1892est 24.03.2020 17:58 # liverpool1892est
    Руководство Ливера полные кретины,просрали такого игрока....

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  6. frisby 24.03.2020 17:50 # frisby
    если тока снова с мамкой на пару пидорить туалеты на Энфилде.

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  7. jack-4poker 24.03.2020 17:35 # jack-4poker
    ну вернется и вернется

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  8. urmat 24.03.2020 17:25 # urmat
    Стерлинг - самая настоящая шлюха

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  9. elprimer 24.03.2020 17:13 # elprimer
    Жаль, что Аггер повесил бутсы на гвоздь. В первой же игре после ухода, думать забыл бы о возвращении.

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  10. chronicle 24.03.2020 17:07 # chronicle
    Подвинет Лаллану с лавки

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  11. liverpo0ol 24.03.2020 17:03 # liverpo0ol
    Вот что делает с людьми бан на два года в ЛЧ.

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  12. ibe 24.03.2020 17:02 # ibe
    ахаха норм

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