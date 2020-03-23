Коронавирус может помочь "РБ Лейпциг" сохранить Вернера

Спортивный директор "РБ Лейпциг" Маркус Креше считает, что пандемия коронавируса может помешать переезду нападающего Тимо Вернера в Премьер-Лигу.

Согласно слухам, до конца этого месяца трансфер Вернера может быть выкуплен за 51 миллион фунтов. Многие ожидали, что этим воспользуется "Ливерпуль", в симпатиях к которому Тимо неоднократно признавался.



Однако Креше сомневается, что сделка по Вернеру, которого также сватают в "Челси" и "Манчестер Юнайтед", будет заключена до конца марта или даже грядущим летом в свете пандемии коронавируса.



"Очевидно, Тимо привлек интерес других клубов своей отличной игрой, своими голами и передачами".



"Но в Англии те же проблемы, что и у нас. Кризис затронул не какую-то одну лигу — он имеет глобальное влияние, и мы не можем сказать, станет ли лучше через шесть месяцев".



"Означает ли это, что Вернер останется в Лейпциге? Все возможно. Мы не знаем, как сложится трансферное окно. Мы смотрим в шар для предсказаний, который затянуло туманом. Мы не знаем, какими будут наши ресурсы и какие возможности будут у других клубов", — сообщил Креше Sport1.