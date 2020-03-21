Рой Эванс: "Ждали титула 30 лет, подождем еще немного"

Рой Эванс Легенда "Ливерпуля" Рой Эванс призвал фанатов "Ливерпуля" запастись терпением в ожидании титула Премьер-Лиги.

Если бы сезон Премьер-Лиги не был остановлен из-за пандемии коронавируса, команда Юргена Клоппа могла бы отметить долгожданное чемпионство уже в этот уикенд.

Сейчас "Ливерпуль" находится всего в двух победах от титула, но никто не знает, когда сезон будет возобновлен, если будет возобновлен вообще. Тем не менее, Эванс не видит проблемы с тем, чтобы подождать еще.

"Мы говорим о жизнях людей, и это самое важное. Они поступили правильно, остановив сезон, и его нельзя возобновить, пока это не будет безопасно. В конце концов это только футбол".

"Но я надеюсь, мы каким-нибудь образом все же получим титул. Надеюсь, мы сыграем оставшиеся матчи. После 30 лет ожидания мы можем подождать еще несколько месяцев, если нужно".

"Если бы в 1990 году кто-нибудь сказал мне, что мы не выиграем лигу в течение трех следующих десятилетий, я бы ответил: "Хорошо, дружище. Увидимся в следующем сезоне". Я бы ни за что не поверил, что мы так долго будем оставаться без титула", — сообщил Эванс Daily Mail.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Эванс

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2020 12:00

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  1. mc-od 21.03.2020 12:27 # mc-od
    КНЯГИНИ!!! Или все же КНЯЖНЫ? ))

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  2. ganinilyha 21.03.2020 12:24 # ganinilyha
    Подождёте ещё 30

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  3. gandalf 21.03.2020 12:02 # gandalf
    ащзахахвххазхвхпххаахавхха

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