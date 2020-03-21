Рой Эванс: "Ждали титула 30 лет, подождем еще немного"
Легенда "Ливерпуля" Рой Эванс призвал фанатов "Ливерпуля" запастись терпением в ожидании титула Премьер-Лиги.
Если бы сезон Премьер-Лиги не был остановлен из-за пандемии коронавируса, команда Юргена Клоппа могла бы отметить долгожданное чемпионство уже в этот уикенд.
Сейчас "Ливерпуль" находится всего в двух победах от титула, но никто не знает, когда сезон будет возобновлен, если будет возобновлен вообще. Тем не менее, Эванс не видит проблемы с тем, чтобы подождать еще.
"Мы говорим о жизнях людей, и это самое важное. Они поступили правильно, остановив сезон, и его нельзя возобновить, пока это не будет безопасно. В конце концов это только футбол".
"Но я надеюсь, мы каким-нибудь образом все же получим титул. Надеюсь, мы сыграем оставшиеся матчи. После 30 лет ожидания мы можем подождать еще несколько месяцев, если нужно".
"Если бы в 1990 году кто-нибудь сказал мне, что мы не выиграем лигу в течение трех следующих десятилетий, я бы ответил: "Хорошо, дружище. Увидимся в следующем сезоне". Я бы ни за что не поверил, что мы так долго будем оставаться без титула", — сообщил Эванс Daily Mail.
21.03.2020 12:00
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Последние комментарии:
КНЯГИНИ!!! Или все же КНЯЖНЫ? ))
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Подождёте ещё 30
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ащзахахвххазхвхпххаахавхха
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