"Ливерпулю" нужно решить, в какой форме доигрывать сезон

"Ливерпулю" предстоит принять важное решение, если этот сезон продлится за пределы мая.

Как известно, в этом году у "красных" истекает спонсорский контракт с New Balance, и уже в июне техническим спонсором мерсисайдского клуба станет компания Nike.



Вместе с тем пауза в английском футболе была продлена до 30 апреля, а это означает, что концовка компании, по всей видимости, пройдет в летние недели, благо перенос Евро-2020 это позволяет.



Теоретически на свои последние матчи подопечные Юргена Клоппа могут выйти в новой форме от нового поставщика и в ней же поднять кубок Премьер-Лиги.



Такой сценарий стал бы еще одним ударом по New Balance после того, как американская компания проиграла судебную тяжбу против "Ливерпуля" по поводу продления сотрудничества.



Как бы то ни было, "Ливерпуль" пока не принял решение насчет формы и предпочитает дождаться возобновления сезона, сообщает Liverpool Echo.