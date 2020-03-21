Если бы предыдущие сезоны Премьер-Лиги оборвались после 29-го тура...

Издание Daily Mail попробовало представить, насколько другими получились бы предыдущие сезоны Премьер-Лиги, если бы каждый из них пришлось закончить после 29-го тура.

Как известно, вызванная пандемией коронавируса пауза в Премьер-Лиге была продлена до 30 апреля, однако пока нет никаких гарантий, что сезон 2019/20 удастся доиграть в принципе.



Все еще существует вероятность, что этот сезон придется аннулировать — или признать текущую таблицу Премьер-Лиги как итоговую.



Если предположить, что подобная ситуация возникла бы в каком-нибудь из предыдущих сезонов, то пейзаж английского футбола был бы сильно другим.



Если бы предыдущие сезоны завершились после 29-го тура, то "Манчестер Сити" недосчитался бы двух титулов из своих четырех.



В сезоне 2011/12 "горожане" впервые выиграли Премьер-Лигу благодаря памятному голу Серхио Агуэро в компенсированное время матч против КПР. Однако после 29-го тура лидерство в таблице принадлежало "Манчестер Юнайтед".



Также "Сити" остался бы без титула в сезоне 2013/14, когда после 29 туров во главе Премьер-Лиги находился "Челси" Жозе Моуриньо.



Сезон из 29 туров стал бы кошмаром для "Лестера", который бы покинул Премьер-Лигу по итогам кампании 2014/15 — за год до своего сенсационного чемпионства.



Зато окончание сезона после 29-го тура стало бы хорошей новостью для "Астон Виллы" и "Ньюкасла", которые бы получили по своему первому и единственному титулу Премьер-Лиги.



К слову, именно "Астон Вилла" стала бы первым чемпионом с момента основания Премьер-Лиги, если бы сезон оборвался после 29-го тура. А так исторический титул достался "Манчестер Юнайтед" — как и пару лет спустя, когда "красные дьяволы" в концовке опередили "Ньюкасл".



