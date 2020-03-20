Пети: "Коутиньо жалеет об уходе в "Барселону", как пожалел я"

Экс-игрок "Арсенала" и "Челси" Эмманюэль Пети уверен, что полузащитник Филиппе Коутиньо жалеет о своем решении уйти из "Ливерпуля" в "Барселону".

Принявшись скандалить еще летом 2018, спустя полгода Коутиньо все же добился перехода своей мечты. Так Филиппе присоединился к "Барселоне" по сделке стоимостью 142 миллиона фунтов.



Однако сказка очень быстро превратилась в кошмар. Бразилец не смог заиграть на "Ноу Камп", регулярно подвергаясь обструкции со стороны местной прессы и фанатов, которые регулярно вспоминали о его колоссальном ценнике.



Нынешний сезон Коутиньо проводит на правах аренды в "Баварии", но его дальнейшие перспективы весьма туманны.



Пети отлично понимает, что чувствует Коутиньо. 18 лет назад Эмманюэль аналогичным образом бросил "Арсенал" ради "Барселоны" и тоже пожалел.



"Будь я Филиппе Коутиньо, я бы просыпался каждое утро и думал про себя: "Зачем, зачем я отправился в Испанию?"



"Знаете, почему я говорю это? Потому что я помню время, когда ушел из "Арсенала" в "Барселону" и сам думал таким же образом, просыпаясь: "Зачем я ушел? Зачем я ушел? Зачем я ушел?"



"Я честен с вами, и я уверен, Коутиньо достаточно давно задает себе этот же вопрос. Он отправился в "Баварию" и порой играет хорошо, но он толком не стал основным игроком там", — сообщил Пети Daily Mirror.



Также бывший полузащитник сборной Франции посоветовал 27-летнему Коутиньо вернуться в Премьер-Лигу.



"Я практически уверен, что возвращение в Англию — это то, что ему нужно. Он идеально подходит для Премьер-Лиги".



"Он обладает видением, техникой, скоростью, у него поставлен удар, он креативен. Все мы знаем, на что он способен. Я был его большим фанатом, когда он выступал за "Ливерпуль". Я был бы очень, очень рад снова увидеть его в Премьер-Лиге", — добавил Пети.