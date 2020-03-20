Алан Смит: "Ливерпуль" может проиграть все оставшиеся матчи"

Бывший нападающий "Арсенала" и "Лестера" Алан Смит поддержал мнение о том, что "Ливерпуль" нельзя признать чемпионом Премьер-Лиги, не доиграв этот сезон.

На момент остановки английского сезона из-за пандемии коронавируса "Ливерпуль" оказался всего в двух победах от своего первого с 1990 года титула.



Чемпионство "красных" не вызывает никаких вопросов, ведь их преимущество над ближайшим преследователем составляет 25 очков.



Однако Смит не готов досрочно отдать титул, пока сохраняется даже математическая вероятность чемпионства другой команды.



"Думаю, не существует справедливого способа завершить сезон, не доиграв его. Естественно, фанаты "Ливерпуля" скажут: "Мы выиграли бы титул, поэтому отдайте его нам сейчас". Но математически они этого не сделали".



"Теоретически у них могут оторваться колеса, и они могут проиграть каждый из своих оставшихся матчей".



"Конечно, в реальности этого бы не произошло, однако мы должны учитывать все варианты, которые возможны математически".



"Я лишь надеюсь, что до этого не дойдет, и сезон будет доигран", — сообщил Смит Sky Sports.