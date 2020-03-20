Каррагер не будет рад, если "Ливерпуль" назовут чемпионом, не доиграв сезон

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что он не будет рад, если этот сезон не удастся доиграть, а "Ливерпуль" назовут чемпионом Премьер-Лиги.

Накануне Премьер-Лиги приняла решение продлить паузу до 30 апреля, однако нет никаких гарантий, что вызванная пандемией коронавируса пауза не будет продлена снова.



Все еще существуют опасения, что сезон 2019/20 доиграть не удастся, и для Каррагера это наиболее нежеланный сценарий, даже если команде Юргена Клоппа отдадут титул.



"Мы не должны прятаться от того, что футбол значит для всех нас. Для людей по всей стране. Мне все равно, когда сезон возобновится, но я не представляю, как его можно признать завершенным, не доиграв".



"Взгляните хотя бы на зону Лиги Чемпионов в свете ситуации "Манчестер Сити". "Шеффилд Юнайтед" идет сразу за "Манчестер Юнайтед", и у них есть матч в запасе. Выиграв этот матч, они опередили бы "Манчестер Юнайтед". И какое место им нужно присудить?"



"У "Астон Виллы" есть матч в запасе, который бы позволил им подняться из зоны вылета. Кто-то говорит о включении в Премьер-Лигу двух первых команд Чемпионшипа, без вылетающих, но что бы почувствовал "Фулхэм"?



"Лидс" упустил свой шанс, когда был в той же позиции год назад. Есть так много вопросов, если остановить лигу прямо сейчас".



"Думаю, это был бы хаос. Я не говорю, что "Ливерпулю" нужно отдать титул — на мой взгляд, если лигу нельзя доиграть, тогда что-то не в порядке. Мы знаем, что "Ливерпуль" своими силами выиграет лигу, но если лигу остановят и присудят титул "Ливерпулю", тогда это не будет ощущаться правильным".



"Ливерпуль" — это не самое важное. Самое важное — это команды, которые потеряют огромные суммы денег в зависимости от того, куда они попадут. Этот сезон нужно доиграть, потому что от этого зависит распределение путевок в еврокубки".



"Даже если сезон возобновится в августе или сентябре, его нужно доиграть. Со следующим можно будет что-нибудь придумать", — цитирует Каррагера The Independent.