Пауза в английском футболе продлена до 30 апреля

Вызванная пандемией коронавируса пауза в английском футболе была продлена до 30 апреля, как минимум.

Напомним, в прошлую пятницу английский футбольный сезон был остановлен до 3 апреля. Такое решение было принято лишь после того, как главный тренер "Арсенала" Микель Артета и вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои подхватили COVID-19.



В четверг 20 клубов Премьер-Лиги провели видеоконференцию, единодушно решив, что сезон 2019/20 должен быть доигран, сколько бы времени это ни потребовало.



Вместе с тем здоровье людей находится в приоритете, поэтому совместным решением Премьер-Лига, Футбольная Лига, FA, Ассоциация профессиональных футболистов, Ассоциация тренеров и женская лига согласились продлить вынужденную паузу минимум до 30 апреля.



В своем коллективном заявлении представители английского футбола также приветствуют решение УЕФА перенести Евро-2020 на лето следующего года.