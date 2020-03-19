Пауза в английском футболе продлена до 30 апреля

Английский футбол Вызванная пандемией коронавируса пауза в английском футболе была продлена до 30 апреля, как минимум.

Напомним, в прошлую пятницу английский футбольный сезон был остановлен до 3 апреля. Такое решение было принято лишь после того, как главный тренер "Арсенала" Микель Артета и вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои подхватили COVID-19.

В четверг 20 клубов Премьер-Лиги провели видеоконференцию, единодушно решив, что сезон 2019/20 должен быть доигран, сколько бы времени это ни потребовало.

Вместе с тем здоровье людей находится в приоритете, поэтому совместным решением Премьер-Лига, Футбольная Лига, FA, Ассоциация профессиональных футболистов, Ассоциация тренеров и женская лига согласились продлить вынужденную паузу минимум до 30 апреля.

В своем коллективном заявлении представители английского футбола также приветствуют решение УЕФА перенести Евро-2020 на лето следующего года.


Метки FA, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2020 16:25

Количество просмотров Просмотров: 2680

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. xoce-moyp 19.03.2020 18:16 # xoce-moyp
    Какой же ЛИВЕРПУЛЬ хайповый!!!! Гегемонищееее!!!!

    (ответить)

  2. kojan 19.03.2020 18:12 # kojan
    Хорошая новость для ливерпуков и их ЛГБТ-фанатов:
    На данный момент не было зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса половым путем, заявил руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко.

    (ответить)

  3. jmk999 19.03.2020 18:08 # jmk999
    сасите суки ливерпуль все равно будет чемпионом!!!

    (ответить)

  4. slash-lfc 19.03.2020 18:07 # slash-lfc
    Епать местные дал6аебики переживают за чемпионство Лфк больше чем за судьбу своих недоклубов))

    (ответить)

  5. xoce-moyp 19.03.2020 18:06 # xoce-moyp
    У пенсопетеков полыхает от того, что МЮ, Волки, Арсенал и ТТХ, опустят их помойку с Мамонтами и Обоями в зону вылета. Орууу!

    (ответить)

  6. faramir 19.03.2020 18:03 # faramir
    Что и требовалось доказать - чемпионат будет доигран, Ливерпуль станет чемпионом. Геном короновируса расшифрован, вакцина и противовирусные средства на подходе. Осталось просто подождать. Но безвизу вылезать из гаража не советовал бы в любом случае.

    Источник: http://fapl.ru/posts/77382/?c=1


    уахаахаха, ну сосиска типикал ватник телек насмотрелся шо мол русские ученые геном разгадали

    (ответить)

  7. sausage 19.03.2020 18:00 # sausage
    Даже если завтра Премьер-лига примет решение исключить Челси из чемпионата, местные пенсы будут рофлить, что Ливерпуль в нём остался.

    (ответить)

  8. scouser2005 19.03.2020 17:58 # scouser2005
    Я красный фанат и адекватный человек в жизни и понимаю ситуацию.
    Приму любой исход ситуации....

    (ответить)

  9. melwood-lfc 19.03.2020 17:55 # melwood-lfc
    сука грит норм сгорел от новости, что чемпик будет возобновлен в мае
    АХАХХА

    (ответить)

  10. xoce-moyp 19.03.2020 17:55 # xoce-moyp
    Я бы понял полыхания на Ливерпуль, чертей из МЮ. Но блеать! Педофаны Вротъебалси начинают активничать. Ахахаахах!!! Вы кто!???

    (ответить)

  11. mikkiynwa 19.03.2020 17:54 # mikkiynwa
    Пенсов обосрали.

    (ответить)

  12. januzaj00 19.03.2020 17:51 # januzaj00
    Зиропуки пуки пуки

    (ответить)

  13. division 19.03.2020 17:49 # division
    А ведь раньше на фапли так жестко колбасу не обсыкали. Все из-за колбасных дурачков местных

    (ответить)

  14. alexomck 19.03.2020 17:47 # alexomck
    проводят пару туров, после возобновления-Пулька оформляет чемпик-Клопп умирает от коронавируса-чемп останавливают и результаты аннулируют - идеально!

    (ответить)

  15. jirrort 19.03.2020 17:43 # jirrort
    Зеропук в моче

    (ответить)

  16. chronicle 19.03.2020 17:40 # chronicle
    Там Куриленко заболела. Пожелаем здоровья украинской красавице!

    (ответить)

  17. xoce-moyp 19.03.2020 17:39 # xoce-moyp
    Опять пенсопедеки из подвалов вылезли. Ахахах!

    (ответить)

  18. gidro-met 19.03.2020 17:35 # gidro-met
    Лувервиль ликуе!!!

    (ответить)

  19. division 19.03.2020 17:35 # division
    Лузерпук сможет считаться чемпионом только после проведения всех 38 туров. Другого исхода мы не признаем

    (ответить)

  20. sausage 19.03.2020 17:32 # sausage
    Что и требовалось доказать - чемпионат будет доигран, Ливерпуль станет чемпионом. Геном короновируса расшифрован, вакцина и противовирусные средства на подходе. Осталось просто подождать. Но безвизу вылезать из гаража не советовал бы в любом случае.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: