Пауза в английском футболе продлена до 30 апреля
Вызванная пандемией коронавируса пауза в английском футболе была продлена до 30 апреля, как минимум.
Напомним, в прошлую пятницу английский футбольный сезон был остановлен до 3 апреля. Такое решение было принято лишь после того, как главный тренер "Арсенала" Микель Артета и вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои подхватили COVID-19.
В четверг 20 клубов Премьер-Лиги провели видеоконференцию, единодушно решив, что сезон 2019/20 должен быть доигран, сколько бы времени это ни потребовало.
Вместе с тем здоровье людей находится в приоритете, поэтому совместным решением Премьер-Лига, Футбольная Лига, FA, Ассоциация профессиональных футболистов, Ассоциация тренеров и женская лига согласились продлить вынужденную паузу минимум до 30 апреля.
В своем коллективном заявлении представители английского футбола также приветствуют решение УЕФА перенести Евро-2020 на лето следующего года.
19.03.2020 16:25
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Последние комментарии:
Какой же ЛИВЕРПУЛЬ хайповый!!!! Гегемонищееее!!!!
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Хорошая новость для ливерпуков и их ЛГБТ-фанатов:
На данный момент не было зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса половым путем, заявил руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко.
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сасите суки ливерпуль все равно будет чемпионом!!!
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Епать местные дал6аебики переживают за чемпионство Лфк больше чем за судьбу своих недоклубов))
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У пенсопетеков полыхает от того, что МЮ, Волки, Арсенал и ТТХ, опустят их помойку с Мамонтами и Обоями в зону вылета. Орууу!
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Что и требовалось доказать - чемпионат будет доигран, Ливерпуль станет чемпионом. Геном короновируса расшифрован, вакцина и противовирусные средства на подходе. Осталось просто подождать. Но безвизу вылезать из гаража не советовал бы в любом случае.
Источник: http://fapl.ru/posts/77382/?c=1
уахаахаха, ну сосиска типикал ватник телек насмотрелся шо мол русские ученые геном разгадали
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Даже если завтра Премьер-лига примет решение исключить Челси из чемпионата, местные пенсы будут рофлить, что Ливерпуль в нём остался.
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Я красный фанат и адекватный человек в жизни и понимаю ситуацию.
Приму любой исход ситуации....
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сука грит норм сгорел от новости, что чемпик будет возобновлен в мае
АХАХХА
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Я бы понял полыхания на Ливерпуль, чертей из МЮ. Но блеать! Педофаны Вротъебалси начинают активничать. Ахахаахах!!! Вы кто!???
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Пенсов обосрали.
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Зиропуки пуки пуки
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А ведь раньше на фапли так жестко колбасу не обсыкали. Все из-за колбасных дурачков местных
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проводят пару туров, после возобновления-Пулька оформляет чемпик-Клопп умирает от коронавируса-чемп останавливают и результаты аннулируют - идеально!
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Зеропук в моче
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Там Куриленко заболела. Пожелаем здоровья украинской красавице!
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Опять пенсопедеки из подвалов вылезли. Ахахах!
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Лувервиль ликуе!!!
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Лузерпук сможет считаться чемпионом только после проведения всех 38 туров. Другого исхода мы не признаем
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Что и требовалось доказать - чемпионат будет доигран, Ливерпуль станет чемпионом. Геном короновируса расшифрован, вакцина и противовирусные средства на подходе. Осталось просто подождать. Но безвизу вылезать из гаража не советовал бы в любом случае.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
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