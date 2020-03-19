"Ливерпуль" и МЮ будут платить зарплату своим нерегулярным работникам

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" пообещали выплатить зарплату своим работникам, которые трудятся в дни домашних матчей.

Ранее днем было принято решение продлить паузу в Премьер-Лиге минимум до 30 апреля в свете пандемии коронавируса.



В эти трудные для многих времена "Ливерпуль" выразил поддержку своим работникам, которые не состоят в штате, а привлекаются только по случаю — в дни домашних матчей.



Как сообщает Liverpool Echo, до 30 апреля "красные" должны были сыграть три домашних матча, которые теперь отложены, однако люди, которых клуб планировал привлечь к работе в дни этих матчей, все равно получат свою зарплату.



Подобный жест будет стоить "Ливерпулю" около 200-250 тыс. фунтов за каждый отложенный домашний матч, количество которых еще может возрасти.



"Юнайтед" в свою очередь выделил свыше 1 млн. фунтов на более чем 3000 сотрудников, которые получат свою зарплату, даже если сезон будет досрочно окончен или доигран без зрителей.