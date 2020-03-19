"Ливерпуль" и МЮ будут платить зарплату своим нерегулярным работникам

Энфилд "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" пообещали выплатить зарплату своим работникам, которые трудятся в дни домашних матчей.

Ранее днем было принято решение продлить паузу в Премьер-Лиге минимум до 30 апреля в свете пандемии коронавируса.

В эти трудные для многих времена "Ливерпуль" выразил поддержку своим работникам, которые не состоят в штате, а привлекаются только по случаю — в дни домашних матчей.

Как сообщает Liverpool Echo, до 30 апреля "красные" должны были сыграть три домашних матча, которые теперь отложены, однако люди, которых клуб планировал привлечь к работе в дни этих матчей, все равно получат свою зарплату.

Подобный жест будет стоить "Ливерпулю" около 200-250 тыс. фунтов за каждый отложенный домашний матч, количество которых еще может возрасти.

"Юнайтед" в свою очередь выделил свыше 1 млн. фунтов на более чем 3000 сотрудников, которые получат свою зарплату, даже если сезон будет досрочно окончен или доигран без зрителей.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 712

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Последние комментарии:




  1. superperez101 19.03.2020 22:52 # superperez101
    ну так остальные клубы жлобье порхатое

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  2. liverpo0ol 19.03.2020 22:29 # liverpo0ol
    Уважуха есь жи

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  3. viva-5555 19.03.2020 22:27 # viva-5555
    Лучшие!!! даже в тяжёлые времена они показывают уровень на которые должны равняться другие!!! Не то что клубы вроде МС или Челси....

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  4. mancunia-planet 19.03.2020 22:04 # mancunia-planet
    Ливерпуль и МЮ братья навеки!

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