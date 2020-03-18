Лейндерс: "Мозг Клоппа работает иначе"

Пеп Лейндерс, ассистент Юргена Клоппа, раскрыл секрет успеха тренерского штаба "Ливерпуля".

Выиграв Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, в этом Клопп со своим штабом уверенно ведут "Ливерпуль" к титулу Премьер-Лиги — после возобновления кампании "красным" останется одержать две победы для чемпионства.



По словам Лейндерса, ключ ко всему — уникальный мозг Клоппа, а также та поддержка, которую Юрген имеет со стороны своих помощников.



"Он (Клопп) очень умен. Его мозг работает иначе, нежели у многих других. Это несомненно. Каждый день он удивляет меня, хотя как давно мы работаем вместе? Четыре с половиной года или пять лет. Он за пять минут меняет то, как ты воспринимаешь его".



"Мы действительно чувствуем себя командой. Мы готовимся вместе, мы планируем вместе, мы действуем вместе, мы тренируем вместе".



"Я ответственен за тренировочный процесс. Петер (Кравиц) отвечает за анализ соперника и анализ нашей команды".



"Мы просто стараемся максимально поддержать все идеи Юргена и то, каким образом он хочет провести каждый матч".



"Три мозга способны на гораздо большее, чем один, если эти три мозга мыслят в общем направлении, обладают одинаковой страстью и одинаковой увлеченностью".



"В этом и заключается секрет работы в команде — каждый хочет одного и того же, каждый понимает, как мы хотим играть и строить тренировочный процесс", — сообщил Лейндерс официальному веб-сайту "Ливерпуля".