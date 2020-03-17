Байи объяснил, в чем Сульшер лучше Моуриньо

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи объяснил, чем главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер выгодно отличается от своего предшественника Жозе Моуриньо.

В июне 2016 именно Байи стал первым приобретением Моуриньо на тренерском мостике "Юнайтед". Уже в своем первом сезоне они вместе выиграли Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.



Однако затем в отношениях Жозе с командой пошла трещина, а Эрик надолго обосновался в лазарете. Недавно 25-летний ивуариец вернулся в строй, и работать с "дядей" Сульшером ему гораздо комфортнее.



"Это важно, когда ты имеешь возможность работать с тем, кто сам был игроком. С тем, кто понимает ситуации, в которых оказываются игроки, понимает все вещи, которые могут случиться время от времени".



"Потому что футбол — это не только игра на поле. Это также все окружающие игру вещи. Вещи, которые люди не видят. А Оле — тот, кто понимает это, и это очень помогает команде. Помимо того, что он наш тренер, он еще и нормальный человек, понимаете?"



"Я бы сказал, что он тебе как дядя... Наличие такого человека в клубе придает игрокам больше сил".



"Он тот, кто всегда готов поговорить с тобой. Он очень отзывчив. Он вселяет в тебя уверенность, а это важно для футболистов, у которых порой бывают тяжелые моменты. Он может это заметить, и когда замечает, то немедленно пытается поговорить с тобой".



"Он советует, как вернуть уверенность в себе, и это так важно для меня. У нас очень молодая команда, и с тренером вроде него мы будем становиться сильнее и сильнее", — сообщил Байи ESPN.