Президент "Лиона" предложил решение, которое сделает чемпионом Премьер-Лиги "Сити"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс предложил свое решение насчет остатка сезона 2019/20, и это решение может оставить "Ливерпуль" не только без титула Премьер-Лиги, но и даже без путевки в Лигу Чемпионов.

В данный момент футбольные умы — и не только в Англии — ломают голову, как поступить с остатком этого сезона в свете пандемии коронавируса.



В понедельник Оляс рассказал, что руководство Лиги 1 рассматривает идею, при которой этот сезон не будет аннулирован, но итоговая таблица будет составлена, исходя из средней позиции клубов на протяжении последних трех или пяти лет.



"Есть и другое решение, как говорят нам эксперты: следовать историческому принципу и взять усредненную таблицу за три или пять лет", — написал Оляс в твиттере.



Если применить этот принцип к Премьер-Лиге и включить нынешний сезон, то "Ливерпуль" займет вторую строчку в этой виртуальной таблице (среднее место — 3.8), позади "Манчестер Сити" (2.2).



Если же этот сезон не учитывать, то "Ливерпуль" окажется только шестым (4.8), а следовательно останется и без титула, и без путевки в Лигу Чемпионов, сообщает Liverpool Echo.