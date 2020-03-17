Президент "Лиона" предложил решение, которое сделает чемпионом Премьер-Лиги "Сити"

Жан-Мишель Оляс Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс предложил свое решение насчет остатка сезона 2019/20, и это решение может оставить "Ливерпуль" не только без титула Премьер-Лиги, но и даже без путевки в Лигу Чемпионов.

В данный момент футбольные умы — и не только в Англии — ломают голову, как поступить с остатком этого сезона в свете пандемии коронавируса.

В понедельник Оляс рассказал, что руководство Лиги 1 рассматривает идею, при которой этот сезон не будет аннулирован, но итоговая таблица будет составлена, исходя из средней позиции клубов на протяжении последних трех или пяти лет.

"Есть и другое решение, как говорят нам эксперты: следовать историческому принципу и взять усредненную таблицу за три или пять лет", — написал Оляс в твиттере.

Если применить этот принцип к Премьер-Лиге и включить нынешний сезон, то "Ливерпуль" займет вторую строчку в этой виртуальной таблице (среднее место — 3.8), позади "Манчестер Сити" (2.2).

Если же этот сезон не учитывать, то "Ливерпуль" окажется только шестым (4.8), а следовательно останется и без титула, и без путевки в Лигу Чемпионов, сообщает Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Лион, Манчестер Сити, Оляс, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2020 08:00

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  1. masta 17.03.2020 08:18 # masta
    Рассмешил )))

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  2. chr1s8rown 17.03.2020 08:14 # chr1s8rown
    Давайте применим этот прием в лч

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  3. kler 17.03.2020 08:14 # kler
    хорошее решение

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  4. ry-l 17.03.2020 08:03 # ry-l
    Ухахахахахахахах, ещё одна годная ветка горения скаузеров

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