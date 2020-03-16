Абрамович мог купить "Арсенал" вместо "Челси"

Роман Абрамович Владелец "Челси" Роман Абрамович мог купить "Арсенал" вместо "синих" 16 лет назад.

Недавно в свет вышла книга The Club от двух журналистов Wall Street Journal, которые много общались с боссами клубов Премьер-Лиги.

В этой книге говорится, что в 2003 году Абрамович нанял банк UBS, чтобы оценить, насколько целесообразны инвестиции в английский футбол.

Нанятые экономисты в своем отчете сообщили Роману, что "Арсенал" "категорически не для продажи". В результате российский олигарх приобрел "Челси" за 140 миллионов фунтов.

При этом Дэвид Дейн, бывший вице-президент "Арсенала", сообщил авторам книги, что акционеры "канониров" согласились бы продать клуб, если бы Абрамович сделал свое предложение.

Также в книге говорится, что Абрамович раздумывал о покупке еще одного лондонского клуба — "Тоттенхэма". Однако Роману хватило поездки на автомобиле до "Уайт Харт Лэйн", чтобы попрощаться с этой мыслью.

"Это хуже, чем Омск", — заключил Абрамович, проезжая на Mercedes по району, где располагался бывший стадион "Тоттенхэма".


Метки Абрамович, Арсенал, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. kedr 16.03.2020 22:01 # kedr
    Вух, слава богу, пронесло. Лучше уж Кроэнке чем кошелек гебешный...

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  2. j-silver 16.03.2020 21:44 # j-silver
    Чуть не зашкварился роман аркадич, с вулвичем поосторожней надо

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  3. mancunia-planet 16.03.2020 21:19 # mancunia-planet
    Вор должен сидеть в тюрьме!
    Лондон помойка, Омск город!

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  4. gucman 16.03.2020 21:13 # gucman
    "Это хуже, чем Содом", - заключил Абрамович, проезжая мимо фанатов Арсенала.

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  5. liverpo0ol 16.03.2020 21:07 # liverpo0ol
    "Это хуже, чем Омск", — заключил Абрамович, проезжая на Mercedes по району, где располагался бывший стадион "Тоттенхэма".

    Источник: http://fapl.ru/posts/77328/

    pesdets konechno

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