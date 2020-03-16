Абрамович мог купить "Арсенал" вместо "Челси"
Владелец "Челси" Роман Абрамович мог купить "Арсенал" вместо "синих" 16 лет назад.
Недавно в свет вышла книга The Club от двух журналистов Wall Street Journal, которые много общались с боссами клубов Премьер-Лиги.
В этой книге говорится, что в 2003 году Абрамович нанял банк UBS, чтобы оценить, насколько целесообразны инвестиции в английский футбол.
Нанятые экономисты в своем отчете сообщили Роману, что "Арсенал" "категорически не для продажи". В результате российский олигарх приобрел "Челси" за 140 миллионов фунтов.
При этом Дэвид Дейн, бывший вице-президент "Арсенала", сообщил авторам книги, что акционеры "канониров" согласились бы продать клуб, если бы Абрамович сделал свое предложение.
Также в книге говорится, что Абрамович раздумывал о покупке еще одного лондонского клуба — "Тоттенхэма". Однако Роману хватило поездки на автомобиле до "Уайт Харт Лэйн", чтобы попрощаться с этой мыслью.
"Это хуже, чем Омск", — заключил Абрамович, проезжая на Mercedes по району, где располагался бывший стадион "Тоттенхэма".
16.03.2020 21:00
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Вух, слава богу, пронесло. Лучше уж Кроэнке чем кошелек гебешный...
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Чуть не зашкварился роман аркадич, с вулвичем поосторожней надо
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Вор должен сидеть в тюрьме!
Лондон помойка, Омск город!
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"Это хуже, чем Содом", - заключил Абрамович, проезжая мимо фанатов Арсенала.
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"Это хуже, чем Омск", — заключил Абрамович, проезжая на Mercedes по району, где располагался бывший стадион "Тоттенхэма".
Источник: http://fapl.ru/posts/77328/
pesdets konechno
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