"Ливерпулю" нужна поддержка минимум шести других клубов, чтобы стать чемпионом
"Ливерпулю" потребуется поддержка минимум шести других клубов Премьер-Лиги, чтобы доиграть этот сезон и стать чемпионом.
Напомним, сезон Премьер-Лиги был остановлен из-за пандемии коронавируса, когда команда Юргена Клоппа приблизилась на расстояние в две победы к своему первому с 1990 года титулу.
Существуют серьезные опасения, что трехнедельная пауза будет продлена, а это грозит тем, что оставшиеся матчи сезона 2019/20 никогда не будут сыграны.
Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди уже призвала аннулировать этот сезон, если доиграть его не будет представляться возможным. Естественно, это не в интересах "Ливерпуля".
Клубы Премьер-Лиги обсудят сложившуюся ситуацию во время своей встречи четверг, и может так получиться, что судьба чемпионства "Ливерпуля" окажется в руках других участников высшего английского дивизиона.
Evening Standard напоминает, что для принятия любого судьбоносного решения — вроде признания сезона недействительным — требуется кворум в виде голосов 14 клубов из 20.
Помимо "Ливерпуля", на продолжении сезона также собираются настоять "Манчестер Юнайтед", находящийся в одной строчке от топ-4, и "Лестер", неожиданно уверенно удерживающий третью позицию.
Также к числу сторонников "Ливерпуля" могут примкнуть "Вулверхэмптон" и "Шеффилд Юнайтед", претендующие на попадание в еврокубки.
А вот клубы, которым грозит вылет из Премьер-Лиги, вполне могут выступить за обнуление сезона.
16.03.2020 06:00
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Да признать надо что сезон недействителен. Делов то.
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Ротирование х6
Современные проблемы - современные решения
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