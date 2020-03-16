"Ливерпулю" нужна поддержка минимум шести других клубов, чтобы стать чемпионом

"Ливерпулю" потребуется поддержка минимум шести других клубов Премьер-Лиги, чтобы доиграть этот сезон и стать чемпионом.

Напомним, сезон Премьер-Лиги был остановлен из-за пандемии коронавируса, когда команда Юргена Клоппа приблизилась на расстояние в две победы к своему первому с 1990 года титулу.



Существуют серьезные опасения, что трехнедельная пауза будет продлена, а это грозит тем, что оставшиеся матчи сезона 2019/20 никогда не будут сыграны.



Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди уже призвала аннулировать этот сезон, если доиграть его не будет представляться возможным. Естественно, это не в интересах "Ливерпуля".



Клубы Премьер-Лиги обсудят сложившуюся ситуацию во время своей встречи четверг, и может так получиться, что судьба чемпионства "Ливерпуля" окажется в руках других участников высшего английского дивизиона.



Evening Standard напоминает, что для принятия любого судьбоносного решения — вроде признания сезона недействительным — требуется кворум в виде голосов 14 клубов из 20.



Помимо "Ливерпуля", на продолжении сезона также собираются настоять "Манчестер Юнайтед", находящийся в одной строчке от топ-4, и "Лестер", неожиданно уверенно удерживающий третью позицию.



Также к числу сторонников "Ливерпуля" могут примкнуть "Вулверхэмптон" и "Шеффилд Юнайтед", претендующие на попадание в еврокубки.



А вот клубы, которым грозит вылет из Премьер-Лиги, вполне могут выступить за обнуление сезона.