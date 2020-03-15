Исса Диоп нужен "Арсеналу"

"Арсенал" заинтересован в приобретении центрального защитника "Вест Хэма" Иссы Диопа.

В этом сезоне "канониры" демонстрируют удручающую игру в обороне, пропустив 36 голов в 28 матчах Премьер-Лиги, и укрепление защитной линии является приоритетом для Микеля Артеты на летнее трансферное окно.



Грядущим летом Артета может серьезно перекроить линю обороны своей команды. Уже известно, что в "Арсенал" из "Сент-Этьена" после окончания аренды прибудет Вильям Салиба.



По информации Daily Mirror, также Артете нужен соотечественник Салиба Диоп. Исса все еще достаточно молод, но уже имеет солидный опыт выступлений в Премьер-Лиге.



Диоп защищает цвета "Вест Хэма" с 2018 года, когда он был куплен у "Тулузы" за 22.5 млн. фунтов. Если "молотобойцы" не удержатся в Премьер-Лиге по итогам сезона, это поможет "канонирам" заполучить 23-летнего француза по сниженной цене. В противном случае "Арсеналу" придется выложить более 45 млн. фунтов.