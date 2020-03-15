Исса Диоп нужен "Арсеналу"

Исса Диоп "Арсенал" заинтересован в приобретении центрального защитника "Вест Хэма" Иссы Диопа.

В этом сезоне "канониры" демонстрируют удручающую игру в обороне, пропустив 36 голов в 28 матчах Премьер-Лиги, и укрепление защитной линии является приоритетом для Микеля Артеты на летнее трансферное окно.

Грядущим летом Артета может серьезно перекроить линю обороны своей команды. Уже известно, что в "Арсенал" из "Сент-Этьена" после окончания аренды прибудет Вильям Салиба.

По информации Daily Mirror, также Артете нужен соотечественник Салиба Диоп. Исса все еще достаточно молод, но уже имеет солидный опыт выступлений в Премьер-Лиге.

Диоп защищает цвета "Вест Хэма" с 2018 года, когда он был куплен у "Тулузы" за 22.5 млн. фунтов. Если "молотобойцы" не удержатся в Премьер-Лиге по итогам сезона, это поможет "канонирам" заполучить 23-летнего француза по сниженной цене. В противном случае "Арсеналу" придется выложить более 45 млн. фунтов.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Диоп

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 15.03.2020 15:39 # chelsea88
    Говно игрок для говноклуба. Идеально для вулвича.

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  2. wilegend 15.03.2020 15:37 # wilegend
    Бедный мишка уже нечего публиковать аж начал летнюю рубрику слухов и сплетен

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  3. fly-emirates7 15.03.2020 15:06 # fly-emirates7
    что в "Арсенал" из "Нанта" после окончания аренды прибудет Вильям Салиба.

    Источник: http://fapl.ru/posts/77302/

    Нанта?

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