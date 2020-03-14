Жена Артеты сообщила о самочувствии Микеля

Жена Микеля Артеты сообщила, что главный тренер "Арсенала" без особых проблем переносит заболевание коронавирусом.

Напомним, Премьер-Лига созвала экстренное совещание и остановила сезон на три недели после того, как у Артеты был диагностирован COVID-19.



По признанию вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои, он поборол заболевание за "пару дней". Жена 37-летнего испанца Лорена Бернал также подтверждает, что для молодого и здорового организма коронавирус не страшен.



"Учитывая обстоятельства, в которых мы находимся прямо сейчас, я чувствую себя обязанной поделиться своими ощущениями".



"Я хочу сказать спасибо каждому из вас за ваши пожелания, сообщения, письма, звонки. Это было ошеломительно. Я также понимаю, что вы хотите знать, как обстоят дела".



"Мой муж чувствует себя хорошо, он в порядке. Это правда, что у него были симптомы вируса, но симптомы никогда бы не помешали ему делать свою работу в обычной ситуации".



"Он бы просто принял ибупрофен или парацетамол и отправился на работу как ни в чем не бывало. Ничего серьезного. Слегка повышенная температура, какие-то боли, но и только. Таков его опыт. Мои дети и я прекрасно себя чувствуем", — сообщила супруга Артеты в инстаграме.