Сезон Премьер-Лиги может быть доигран с июля по сентябрь

Клубы Премьер-Лиги обсудят возможность доиграть этот сезон с июля по сентябрь.

В ближайший четверг клубы Премьер-Лиги устроят совместный мозговой штурм по поводу того, как быть с окончанием этого сезона — для всех очевидно, что вызванная пандемией коронавируса трехнедельная пауза будет продлена.



Любое решение может иметь огромные финансовые последствия — когда речь идет о распределении путевок в еврокубки или выборе команд, которые должны вылететь, на кону многие десятки миллионов фунтов.



Как стало известно The Independent, одним из самых популярных решений сложившейся ситуации может стать предложение переждать пик пандемии, фактически устроив межсезонье здесь и сейчас.



Если к тому не будет препятствий со стороны УЕФА, клубы Премьер-Лиги могут доиграть сезон 2019/20 в июле-сентябре, а затем сразу же начать следующий.



"Отложенный доход" от проведения матчей — это более привлекательная опция для клубов Премьер-Лиги, чем "недополученный доход".