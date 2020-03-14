Сезон Премьер-Лиги может быть доигран с июля по сентябрь
Клубы Премьер-Лиги обсудят возможность доиграть этот сезон с июля по сентябрь.
В ближайший четверг клубы Премьер-Лиги устроят совместный мозговой штурм по поводу того, как быть с окончанием этого сезона — для всех очевидно, что вызванная пандемией коронавируса трехнедельная пауза будет продлена.
Любое решение может иметь огромные финансовые последствия — когда речь идет о распределении путевок в еврокубки или выборе команд, которые должны вылететь, на кону многие десятки миллионов фунтов.
Как стало известно The Independent, одним из самых популярных решений сложившейся ситуации может стать предложение переждать пик пандемии, фактически устроив межсезонье здесь и сейчас.
Если к тому не будет препятствий со стороны УЕФА, клубы Премьер-Лиги могут доиграть сезон 2019/20 в июле-сентябре, а затем сразу же начать следующий.
"Отложенный доход" от проведения матчей — это более привлекательная опция для клубов Премьер-Лиги, чем "недополученный доход".
14.03.2020 14:00
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Последние комментарии:
У колбасни появился шанс стать легитимным чемпионом и дорасти до уровня Блэкберна
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в руки хейтеров Ливерпуля попал козырь..особенно многим клоунам из Манчестера, у которых не хватает добросовестности и мужества, что бы признавать Ливерпуль достойным титулу.. а вместо этого они против того что бы титул был передан Ливерпулю..
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Встречаются как-то две собаки. Сидят вместе и обсуждают жизнь и быт друг друга. Вот одна и спрашивает: "Слушай, я слышала тебя твой хозяин своему отцу отдал, а тот болельщик Ливерпуля, да?". Ну вторая и отвечает: "Ну да было дело. Он в город уехал, а меня своему отцу отдал. Но только я от него убежала.". Первая собака удивилась и спросила почему. На это вторая собака ответила: " Да он косячник полный. То покормить забудет, то выгулять,вечно свой Ливерпуль смотрит по телеку. Но я все терпела. Даже когда он мои медали спиздил. Я пожалела его, подумала что пенсия маленькая, а я его обьедаю, вот и не стала ничего делать. Но когда я увидела, что он их на Парад Чемпионов нацепил, мое терпение лопнуло. Особенно, после того как он стал рассказывать, сколько голов забил вместе с Джеррардом.
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Источник: http://fapl.ru/posts/77277/
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Епааать.. Че ща начнется!
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Ожидание Ливерпуля - самый ранний чемпион в истории, выиграли АПЛ в марте.
Реальность - самый поздний чемпион в истории, выиграют АПЛ в июле.
ХАХАХАХАХАХА ну вы и лохи!!!
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е6анный лузерпуль из за них теперь предстоящий чемпионский сезон челси начнется поздно
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