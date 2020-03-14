"Ливерпуль", вероятно, все же станет чемпионом Премьер-Лиги

Трофей Премьер-Лиги "Ливерпуль", вероятно, все же получит кубок Премьер-Лиги в этом сезоне.

Как известно, Премьер-Лига остановила сезон до 3 апреля из-за пандемии коронавируса в тот самый момент, когда команда Юргена Клоппа нарастила свой отрыв во главе таблицы до 25 очков и оказалась всего в двух победах от долгожданного титула.

Пауза в Премьер-Лиге может не ограничиться этими тремя неделями, в связи с чем заговорили, что этот сезон, возможно, вообще никогда не будет доигран — именно такой позиции, например, придерживается президент FA Грег Кларк.

Как сообщает The Telegraph, на такой случай Премьер-Лига рассматривает сценарий, при котором титул будет присужден "Ливерпулю", а количество команд на следующий сезон в высшем дивизионе будет расширено до 22 — со включением "Вест Бромвича" и "Лидса", без вылетающих команд. В данный момент это наиболее реалистичный сценарий.

Второй вариант на случай, если сезон не будет доигран, предусматривает аннуляцию результатов этой кампании и начало следующей с теми же 20 командами.

Третий вариант, также относящийся к маловероятным, предлагает считать текущую таблицу Премьер-Лиги как итоговую в сезон 2019/20, что было бы весьма несправедливо для вылетающих "Борнмута", "Астон Виллы" и "Норвичу".

При этом идея о том, чтобы доиграть сезон летом, осложняется тем, что 30 июня некоторые футболисты станут свободными агентами, плюс откроется трансферное окно.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1117

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 14.03.2020 09:29 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  2. pistolero-lfc 14.03.2020 09:27 # pistolero-lfc
    как же Ливерпуль велик. Я не думал, что чемпионство Ливерпуля превратится в такое градниозноу шоу. вы только посмотрите, по всему миру скамы, пенсы, канониры и прочая залупа высирает свои бред про отмену чемпика, об аннулировании результатов и перенесении матчей и т.д.
    И Лишь Ливерпуль гордо смотрит свысока на всю эту пиздобратию. Измельчали нынче некогда топ-клубы. Конечно нам скаузерам похуй на ваши фантазии, но будьте адекватнее и признайтесь уже наконец, что
    ЛИВЕРПУЛЬ НА ТРОНЕ и надолго.

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  3. gucman 14.03.2020 09:25 # gucman
    https://www.euro-football.ru/article/31/1004342008_fantasticheskiy_debil_igrok_manchester_yunayted_pogba_predlojil_sredstvo_borbyi_s_koronavirusom

    Хули, в муму свой вирус бродит - сектантский дебилизм

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  4. gucman 14.03.2020 09:23 # gucman
    Да будет огонь в колбасных сраках!

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  5. fanstevengerrard 14.03.2020 09:23 # fanstevengerrard
    Только две команды чемпионата Англии по футболу потребовали признать текущий сезон недействительным, об этом сообщает издание The Athletic.

    Юэн Маккенна в своём микроблоге Twitter обозначил, что против продолжения сезона выступили «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Позже это сообщение было удалено.

    На момент остановки чемпионата «Тоттенхэм» занимал восьмое место, а «Вест Хэм» расположился на 16-й позиции.

    Позже издание The Telegraph опубликовало информацию, что большинство клубов выступили за то, чтобы признать чемпионом «Ливерпуль», который опережает ближайшего преследователя на 25 очков.

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  6. sausage 14.03.2020 09:18 # sausage
    Проблема с открытием трансферного окна как-то смешно выглядит на фоне остановки чемпионатов. Будто это природное явление от которого никуда не денешься.

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  7. mr-lamps 14.03.2020 09:15 # mr-lamps
    30 лет ждать чемпик и получить первую эйпиэл просто в википедии

    ехехехехех

    это ведь реально напоминает посты глориму про дрочь на статейку в вики

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  8. contrario 14.03.2020 09:10 # contrario
    хочу чтобы АПЛ досрочно завершился, и все чемпы Европы. Ливерпуль единственная команда в Европе которая в чемпе беззаговорочно доминирует, и будет единственным чемпионом в Европе.

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  9. raven4uk 14.03.2020 09:09 # raven4uk
    1 вариант самый адекватный и реалистичный, я обеими руками и ногами за.

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  10. weorlfc 14.03.2020 09:08 # weorlfc
    Инфицированных удалить от общества! С 3 числа продолжить играть в режиме Боксинг Дей!

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  11. mikkiynwa 14.03.2020 09:06 # mikkiynwa
    Хааахахааахах

    Пенсы идите сюда, ЛЕЖАТЬ + САСАТЬ, азазазаза

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  12. mr-lamps 14.03.2020 09:05 # mr-lamps
    30 лет ждать чемпик в кабинете

    ехехехехехехе

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  13. fowler9 14.03.2020 09:02 # fowler9
    КОРОЛИИИИ

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