"Ливерпуль", вероятно, все же станет чемпионом Премьер-Лиги

"Ливерпуль", вероятно, все же получит кубок Премьер-Лиги в этом сезоне.

Как известно, Премьер-Лига остановила сезон до 3 апреля из-за пандемии коронавируса в тот самый момент, когда команда Юргена Клоппа нарастила свой отрыв во главе таблицы до 25 очков и оказалась всего в двух победах от долгожданного титула.



Пауза в Премьер-Лиге может не ограничиться этими тремя неделями, в связи с чем заговорили, что этот сезон, возможно, вообще никогда не будет доигран — именно такой позиции, например, придерживается президент FA Грег Кларк.



Как сообщает The Telegraph, на такой случай Премьер-Лига рассматривает сценарий, при котором титул будет присужден "Ливерпулю", а количество команд на следующий сезон в высшем дивизионе будет расширено до 22 — со включением "Вест Бромвича" и "Лидса", без вылетающих команд. В данный момент это наиболее реалистичный сценарий.



Второй вариант на случай, если сезон не будет доигран, предусматривает аннуляцию результатов этой кампании и начало следующей с теми же 20 командами.



Третий вариант, также относящийся к маловероятным, предлагает считать текущую таблицу Премьер-Лиги как итоговую в сезон 2019/20, что было бы весьма несправедливо для вылетающих "Борнмута", "Астон Виллы" и "Норвичу".



При этом идея о том, чтобы доиграть сезон летом, осложняется тем, что 30 июня некоторые футболисты станут свободными агентами, плюс откроется трансферное окно.