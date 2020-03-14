"Ливерпуль", вероятно, все же станет чемпионом Премьер-Лиги
"Ливерпуль", вероятно, все же получит кубок Премьер-Лиги в этом сезоне.
Как известно, Премьер-Лига остановила сезон до 3 апреля из-за пандемии коронавируса в тот самый момент, когда команда Юргена Клоппа нарастила свой отрыв во главе таблицы до 25 очков и оказалась всего в двух победах от долгожданного титула.
Пауза в Премьер-Лиге может не ограничиться этими тремя неделями, в связи с чем заговорили, что этот сезон, возможно, вообще никогда не будет доигран — именно такой позиции, например, придерживается президент FA Грег Кларк.
Как сообщает The Telegraph, на такой случай Премьер-Лига рассматривает сценарий, при котором титул будет присужден "Ливерпулю", а количество команд на следующий сезон в высшем дивизионе будет расширено до 22 — со включением "Вест Бромвича" и "Лидса", без вылетающих команд. В данный момент это наиболее реалистичный сценарий.
Второй вариант на случай, если сезон не будет доигран, предусматривает аннуляцию результатов этой кампании и начало следующей с теми же 20 командами.
Третий вариант, также относящийся к маловероятным, предлагает считать текущую таблицу Премьер-Лиги как итоговую в сезон 2019/20, что было бы весьма несправедливо для вылетающих "Борнмута", "Астон Виллы" и "Норвичу".
При этом идея о том, чтобы доиграть сезон летом, осложняется тем, что 30 июня некоторые футболисты станут свободными агентами, плюс откроется трансферное окно.
14.03.2020 09:00
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Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
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как же Ливерпуль велик. Я не думал, что чемпионство Ливерпуля превратится в такое градниозноу шоу. вы только посмотрите, по всему миру скамы, пенсы, канониры и прочая залупа высирает свои бред про отмену чемпика, об аннулировании результатов и перенесении матчей и т.д.
И Лишь Ливерпуль гордо смотрит свысока на всю эту пиздобратию. Измельчали нынче некогда топ-клубы. Конечно нам скаузерам похуй на ваши фантазии, но будьте адекватнее и признайтесь уже наконец, что
ЛИВЕРПУЛЬ НА ТРОНЕ и надолго.
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https://www.euro-football.ru/article/31/1004342008_fantasticheskiy_debil_igrok_manchester_yunayted_pogba_predlojil_sredstvo_borbyi_s_koronavirusom
Хули, в муму свой вирус бродит - сектантский дебилизм
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Да будет огонь в колбасных сраках!
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Только две команды чемпионата Англии по футболу потребовали признать текущий сезон недействительным, об этом сообщает издание The Athletic.
Юэн Маккенна в своём микроблоге Twitter обозначил, что против продолжения сезона выступили «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Позже это сообщение было удалено.
На момент остановки чемпионата «Тоттенхэм» занимал восьмое место, а «Вест Хэм» расположился на 16-й позиции.
Позже издание The Telegraph опубликовало информацию, что большинство клубов выступили за то, чтобы признать чемпионом «Ливерпуль», который опережает ближайшего преследователя на 25 очков.
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Проблема с открытием трансферного окна как-то смешно выглядит на фоне остановки чемпионатов. Будто это природное явление от которого никуда не денешься.
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30 лет ждать чемпик и получить первую эйпиэл просто в википедии
ехехехехех
это ведь реально напоминает посты глориму про дрочь на статейку в вики
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хочу чтобы АПЛ досрочно завершился, и все чемпы Европы. Ливерпуль единственная команда в Европе которая в чемпе беззаговорочно доминирует, и будет единственным чемпионом в Европе.
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1 вариант самый адекватный и реалистичный, я обеими руками и ногами за.
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Инфицированных удалить от общества! С 3 числа продолжить играть в режиме Боксинг Дей!
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Хааахахааахах
Пенсы идите сюда, ЛЕЖАТЬ + САСАТЬ, азазазаза
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30 лет ждать чемпик в кабинете
ехехехехехехе
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КОРОЛИИИИ
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