Анонс первых матчей 1/8 финала Лиги Европы

В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" проведут свои первые встречи на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛАСК — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:55 Онлайн-трансляция



Легко разобравшись с "Брюгге" в предыдущем раунде, "Манчестер Юнайтед" вышел на ЛАСК, который сейчас уверенно возглавляет таблицу австрийской Бундеслиги.



В этом матче ЛАСК будет лишен домашней поддержки — из-за угрозы коронавируса игра пройдет на пустом стадионе.



- Прежде ЛАСК еще никогда не играл против английских команд.

- "Юнайтед" не потерпел ни одного поражения во встречах с австрийскими командами в еврокубках — семь побед и одна ничья.

- Беспроигрышная серия ЛАСКа в Лиге Европы насчитывает уж шесть матчей, и это клубный рекорд (включая квалификацию).

- Юнайтед" проиграл лишь раз в 19 последних матчах Лиги Европы.

- За "Юнайтед" в этом розыгрыше Лиги Европы забивали 10 разных футболистов (включая автоголы) — больше всех.



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба возобновит тренировки на следующей неделе. Маркус Рэшфорд все еще восстанавливается после травмы спины.



ОЛИМПИАКОС — ВУЛВЕРХЭМПТОН 20:55 Онлайн-трансляция



"Олимпиакосу" удалось попортить нервы "Тоттенхэму" в домашнем матче на групповом этапе Лиги Чемпионов (2:2), и именно "Олимпиакос" выбил "Арсенал" со стадии 1/16 финала Лиги Европы. Теперь с греческой командой попытается совладать "Вулверхэмптон".



Изначально "волки" вообще не хотели ехать в Грецию и просили УЕФА отложить этот матч, считая угрозу коронавируса чрезмерной, однако футбольные чиновники решили ограничиться закрытием стадиона в Пирее.



- Прежде эти команды еще никогда не встречались в официальных матчах.

- Две предыдущие английские команды, попадавшие на "Олимпиакос" в плей-офф Лиги Европы, вылетали. Помимо "Арсенала", это "Бернли" в прошлом сезоне.

- "Олимпиакос" может стать первой со времен "Баварии" в сезоне Лиги Чемпионов 2013/14 командой, выбившей соперников из Англии в двух раундах плей-офф подряд какого-либо европейского соревнования.

- Только "Базель" (6) одержал побед больше в этом розыгрыше Лиги Европы, чем "Вулверхэмптон" (5), но "волки" больше всех забили голов (17, наравне с "Брагой").



"Вулверхэмптону" предстоит оценить состояние крайнего защитника Хонни и вингера Адамы Траоре.