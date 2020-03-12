Анонс первых матчей 1/8 финала Лиги Европы

Одион Игало и Бруну Фернандеш В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" проведут свои первые встречи на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛАСК — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:55 Онлайн-трансляция

Легко разобравшись с "Брюгге" в предыдущем раунде, "Манчестер Юнайтед" вышел на ЛАСК, который сейчас уверенно возглавляет таблицу австрийской Бундеслиги.

В этом матче ЛАСК будет лишен домашней поддержки — из-за угрозы коронавируса игра пройдет на пустом стадионе.

- Прежде ЛАСК еще никогда не играл против английских команд.
- "Юнайтед" не потерпел ни одного поражения во встречах с австрийскими командами в еврокубках — семь побед и одна ничья.
- Беспроигрышная серия ЛАСКа в Лиге Европы насчитывает уж шесть матчей, и это клубный рекорд (включая квалификацию).
- Юнайтед" проиграл лишь раз в 19 последних матчах Лиги Европы.
- За "Юнайтед" в этом розыгрыше Лиги Европы забивали 10 разных футболистов (включая автоголы) — больше всех.

Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба возобновит тренировки на следующей неделе. Маркус Рэшфорд все еще восстанавливается после травмы спины.

ОЛИМПИАКОС — ВУЛВЕРХЭМПТОН 20:55 Онлайн-трансляция

"Олимпиакосу" удалось попортить нервы "Тоттенхэму" в домашнем матче на групповом этапе Лиги Чемпионов (2:2), и именно "Олимпиакос" выбил "Арсенал" со стадии 1/16 финала Лиги Европы. Теперь с греческой командой попытается совладать "Вулверхэмптон".

Изначально "волки" вообще не хотели ехать в Грецию и просили УЕФА отложить этот матч, считая угрозу коронавируса чрезмерной, однако футбольные чиновники решили ограничиться закрытием стадиона в Пирее.

- Прежде эти команды еще никогда не встречались в официальных матчах.
- Две предыдущие английские команды, попадавшие на "Олимпиакос" в плей-офф Лиги Европы, вылетали. Помимо "Арсенала", это "Бернли" в прошлом сезоне.
- "Олимпиакос" может стать первой со времен "Баварии" в сезоне Лиги Чемпионов 2013/14 командой, выбившей соперников из Англии в двух раундах плей-офф подряд какого-либо европейского соревнования.
- Только "Базель" (6) одержал побед больше в этом розыгрыше Лиги Европы, чем "Вулверхэмптон" (5), но "волки" больше всех забили голов (17, наравне с "Брагой").

"Вулверхэмптону" предстоит оценить состояние крайнего защитника Хонни и вингера Адамы Траоре.


Метки Вулверхэмптон, ЛАСК, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Олимпиакос

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 12.03.2020 17:04 # lexa-arsenal
    чемп отменят. лузерка = лежать + сосать

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  2. progressive 12.03.2020 16:56 # progressive
    Буду болеть за Челси. Этому клубу, не страшны ни вирусы, ни 30ти летние сухостои. На карантин не отправят и всегда будут играть при полных трибунах, даже если вся Англия чумой покроется. Будут приобретения и чашки "на изи". Буду ссать на колбасу и прочих чертогейесосяр.

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  3. bezviz 12.03.2020 16:49 # bezviz
    где сосидж?)))))))))) он же тут так самоуверенно заявлял что никто ничего не остановит, что коронавирус туфта, что это все в наших фантазиях)) вот же карма хуем по лбу бьет изо дня в день тупых колбасодаунам))

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  4. gerrard-legenda 12.03.2020 16:37 # gerrard-legenda
    Чемп могут остановить, но не отменить. Глупости не пишите, хоть сто таких новостей прочитаете. Это одно. Второе - чё болелы сити радуются? Более менее лч замаячила и тоже облом светит?! Да ещё и бан на два года?! ))))

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  5. thegodfather 12.03.2020 16:33 # thegodfather
    Прошла инфа что после матча против Атлетико covid нашли у Адриана. Если уж дошло до такого то вполне можно закрывать Апл на карантин,лучше переждать.

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  6. thegodfather 12.03.2020 16:32 # thegodfather
    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард раскритиковал прекращение и перенос турниров в европейских чемпионатах из-за коронавируса.

    «Я думаю, что это будет большим позором для всех европейских чемпионатов и еврокубков, если они в итоге не будут доиграны.

    Клубы приложили большие усилия, чтобы добраться до этих стадий.

    Я не хочу, чтобы всё было прервано прямо сейчас. Если единственным выходом является игра при пустых трибунах, то мы будем делать это, но я точно не в восторге от такого решения. Футбол – это в первую очередь атмосфера и болельщики, которые могут поддержать свою команду на решающей стадии. Если фанаты хотят поддержать свою команду даже с учётом всех рисков, то мы не должны этому препятствовать», - цитирует Джеррарда Sky Sports.


    классический зеропук

    пусть все нахуй подохнут, главное что зерпук на крови своих болел выиграет первый титул апл.
    Классека.

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  7. thegodfather 12.03.2020 16:29 # thegodfather
    — Джейсон Барт (The Telegraph) :

    "Клубы АПЛ проверят своих игроков на наличие коронавируса, после того, как у троих игроков были обнаружены симптомы заболевания."

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  8. narcot-fake 12.03.2020 16:29 # narcot-fake
    https://vk.com/wall-515998_270108

    Ухахах

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  9. thegodfather 12.03.2020 16:22 # thegodfather
    Нынешний сезон АПЛ может не быть доигран до конца из-за распространившегося коронавируса, который также добрался и до Великобритании.

    В связи с этим правительство Великобритании распорядилось отменить все спортивные мероприятия более, чем на два месяца. Из-за этого некоторые матчи АПЛ могут не быть сыграны.

    Нет гарантий, что Ливерпуль будет признан победителем чемпионата, если турнир придется остановить. Также три клуба из зоны вылета могут остаться в Премьер-лиге.

    Возможно, что будут проведены кризисные переговоры, в результате которых примут решение о будущем нынешнего сезона: сохранить нынешние результаты или посчитать их недействительными.

    Из-за коронавируса, который сейчас в Европе наиболее распространен в Италии, матчи местной Серии А проводятся без зрителей.

    На данный момент в Великобритании зафиксировано около 15 случаев заражения новым вирусом Covid-19.

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  10. thegodfather 12.03.2020 16:20 # thegodfather
    анонс матчей, которые отменят?
    норм норм

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  11. chelsea88 12.03.2020 16:19 # chelsea88
    Пздц гейгуннеры наверное завидуют командам которые в еврокубках участвуют.

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  12. ry-l 12.03.2020 16:12 # ry-l
    АПЛ отменила текуший сезон. Титул остался не разыгран.

    На следующий день в СМИ:
    "Найдена 100% работающая вакцина против коронавируса!"

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  13. rentv 12.03.2020 16:03 # rentv
    сезон апл не будет доигран!!! Есть офф подтверждение!!! Миха, пили новость!!!

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  14. gandalf 12.03.2020 16:02 # gandalf
    Админ, где новость, что сезон АПЛ доигран не будет? Уже офф подтвердили.

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  15. mr-lamps 12.03.2020 16:00 # mr-lamps
    та не будет матча мишо

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