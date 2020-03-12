Анонс первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" проведут свои первые встречи на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЛАСК — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:55 Онлайн-трансляция
Легко разобравшись с "Брюгге" в предыдущем раунде, "Манчестер Юнайтед" вышел на ЛАСК, который сейчас уверенно возглавляет таблицу австрийской Бундеслиги.
В этом матче ЛАСК будет лишен домашней поддержки — из-за угрозы коронавируса игра пройдет на пустом стадионе.
- Прежде ЛАСК еще никогда не играл против английских команд.
- "Юнайтед" не потерпел ни одного поражения во встречах с австрийскими командами в еврокубках — семь побед и одна ничья.
- Беспроигрышная серия ЛАСКа в Лиге Европы насчитывает уж шесть матчей, и это клубный рекорд (включая квалификацию).
- Юнайтед" проиграл лишь раз в 19 последних матчах Лиги Европы.
- За "Юнайтед" в этом розыгрыше Лиги Европы забивали 10 разных футболистов (включая автоголы) — больше всех.
Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба возобновит тренировки на следующей неделе. Маркус Рэшфорд все еще восстанавливается после травмы спины.
ОЛИМПИАКОС — ВУЛВЕРХЭМПТОН 20:55 Онлайн-трансляция
"Олимпиакосу" удалось попортить нервы "Тоттенхэму" в домашнем матче на групповом этапе Лиги Чемпионов (2:2), и именно "Олимпиакос" выбил "Арсенал" со стадии 1/16 финала Лиги Европы. Теперь с греческой командой попытается совладать "Вулверхэмптон".
Изначально "волки" вообще не хотели ехать в Грецию и просили УЕФА отложить этот матч, считая угрозу коронавируса чрезмерной, однако футбольные чиновники решили ограничиться закрытием стадиона в Пирее.
- Прежде эти команды еще никогда не встречались в официальных матчах.
- Две предыдущие английские команды, попадавшие на "Олимпиакос" в плей-офф Лиги Европы, вылетали. Помимо "Арсенала", это "Бернли" в прошлом сезоне.
- "Олимпиакос" может стать первой со времен "Баварии" в сезоне Лиги Чемпионов 2013/14 командой, выбившей соперников из Англии в двух раундах плей-офф подряд какого-либо европейского соревнования.
- Только "Базель" (6) одержал побед больше в этом розыгрыше Лиги Европы, чем "Вулверхэмптон" (5), но "волки" больше всех забили голов (17, наравне с "Брагой").
"Вулверхэмптону" предстоит оценить состояние крайнего защитника Хонни и вингера Адамы Траоре.
12.03.2020 16:00
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Последние комментарии:
чемп отменят. лузерка = лежать + сосать
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Буду болеть за Челси. Этому клубу, не страшны ни вирусы, ни 30ти летние сухостои. На карантин не отправят и всегда будут играть при полных трибунах, даже если вся Англия чумой покроется. Будут приобретения и чашки "на изи". Буду ссать на колбасу и прочих чертогейесосяр.
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где сосидж?)))))))))) он же тут так самоуверенно заявлял что никто ничего не остановит, что коронавирус туфта, что это все в наших фантазиях)) вот же карма хуем по лбу бьет изо дня в день тупых колбасодаунам))
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Чемп могут остановить, но не отменить. Глупости не пишите, хоть сто таких новостей прочитаете. Это одно. Второе - чё болелы сити радуются? Более менее лч замаячила и тоже облом светит?! Да ещё и бан на два года?! ))))
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Прошла инфа что после матча против Атлетико covid нашли у Адриана. Если уж дошло до такого то вполне можно закрывать Апл на карантин,лучше переждать.
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Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард раскритиковал прекращение и перенос турниров в европейских чемпионатах из-за коронавируса.
«Я думаю, что это будет большим позором для всех европейских чемпионатов и еврокубков, если они в итоге не будут доиграны.
Клубы приложили большие усилия, чтобы добраться до этих стадий.
Я не хочу, чтобы всё было прервано прямо сейчас. Если единственным выходом является игра при пустых трибунах, то мы будем делать это, но я точно не в восторге от такого решения. Футбол – это в первую очередь атмосфера и болельщики, которые могут поддержать свою команду на решающей стадии. Если фанаты хотят поддержать свою команду даже с учётом всех рисков, то мы не должны этому препятствовать», - цитирует Джеррарда Sky Sports.
классический зеропук
пусть все нахуй подохнут, главное что зерпук на крови своих болел выиграет первый титул апл.
Классека.
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— Джейсон Барт (The Telegraph) :
"Клубы АПЛ проверят своих игроков на наличие коронавируса, после того, как у троих игроков были обнаружены симптомы заболевания."
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https://vk.com/wall-515998_270108
Ухахах
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Нынешний сезон АПЛ может не быть доигран до конца из-за распространившегося коронавируса, который также добрался и до Великобритании.
В связи с этим правительство Великобритании распорядилось отменить все спортивные мероприятия более, чем на два месяца. Из-за этого некоторые матчи АПЛ могут не быть сыграны.
Нет гарантий, что Ливерпуль будет признан победителем чемпионата, если турнир придется остановить. Также три клуба из зоны вылета могут остаться в Премьер-лиге.
Возможно, что будут проведены кризисные переговоры, в результате которых примут решение о будущем нынешнего сезона: сохранить нынешние результаты или посчитать их недействительными.
Из-за коронавируса, который сейчас в Европе наиболее распространен в Италии, матчи местной Серии А проводятся без зрителей.
На данный момент в Великобритании зафиксировано около 15 случаев заражения новым вирусом Covid-19.
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анонс матчей, которые отменят?
норм норм
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Пздц гейгуннеры наверное завидуют командам которые в еврокубках участвуют.
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АПЛ отменила текуший сезон. Титул остался не разыгран.
На следующий день в СМИ:
"Найдена 100% работающая вакцина против коронавируса!"
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сезон апл не будет доигран!!! Есть офф подтверждение!!! Миха, пили новость!!!
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Админ, где новость, что сезон АПЛ доигран не будет? Уже офф подтвердили.
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та не будет матча мишо
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