Оуэн по-прежнему считает "Ливерпуль" лучшей командой в Европе
Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что "Ливерпуль" остается лучшей командой в Европе, несмотря на ранний вылет из Лиги Чемпионов.
Проиграв "Атлетико" на выезде 1:0 и дома 2:3, действующий победитель Лиги Чемпионов сошел с дистанции уже со стадии 1/8 финала.
Однако игра команды Юргена Клоппа в ответном матче на "Энфилде" произвела большое впечатление на Оуэна. Майкл лишь считает, что "красных" подвел их голкипер Адриан.
"Ливерпуль" вылетел — нет никаких сомнений, что каждая большая команда в Европе только что выдохнула с огромным облегчением. Однако для меня бесспорно, что "Ливерпуль" является лучшей командой в Европе в данный момент".
"Да их победили по сумме двух матчей, но они по-прежнему лучшая команда в Европе, и они играли выдающимся образом на протяжении 90 минут".
"Как сказал Рио Фердинанд, разница между двумя командами оказалась в голкиперах", — сообщил Оуэн в эфире BT Sport.
12.03.2020 12:00
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очень мощно играли, просто не повезло, но так бывает.
а так ливерпуль объективно в тройке лучших команд мира
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Mo Salah trying to escape fans outside the Anfield after the defeat.
https://twitter.com/Troll__Footbal/status/1237875164315934721
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