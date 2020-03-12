Оуэн по-прежнему считает "Ливерпуль" лучшей командой в Европе

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что "Ливерпуль" остается лучшей командой в Европе, несмотря на ранний вылет из Лиги Чемпионов.

Проиграв "Атлетико" на выезде 1:0 и дома 2:3, действующий победитель Лиги Чемпионов сошел с дистанции уже со стадии 1/8 финала.



Однако игра команды Юргена Клоппа в ответном матче на "Энфилде" произвела большое впечатление на Оуэна. Майкл лишь считает, что "красных" подвел их голкипер Адриан.



"Ливерпуль" вылетел — нет никаких сомнений, что каждая большая команда в Европе только что выдохнула с огромным облегчением. Однако для меня бесспорно, что "Ливерпуль" является лучшей командой в Европе в данный момент".



"Да их победили по сумме двух матчей, но они по-прежнему лучшая команда в Европе, и они играли выдающимся образом на протяжении 90 минут".



"Как сказал Рио Фердинанд, разница между двумя командами оказалась в голкиперах", — сообщил Оуэн в эфире BT Sport.