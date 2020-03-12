Оуэн по-прежнему считает "Ливерпуль" лучшей командой в Европе

Ливерпуль Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что "Ливерпуль" остается лучшей командой в Европе, несмотря на ранний вылет из Лиги Чемпионов.

Проиграв "Атлетико" на выезде 1:0 и дома 2:3, действующий победитель Лиги Чемпионов сошел с дистанции уже со стадии 1/8 финала.

Однако игра команды Юргена Клоппа в ответном матче на "Энфилде" произвела большое впечатление на Оуэна. Майкл лишь считает, что "красных" подвел их голкипер Адриан.

"Ливерпуль" вылетел — нет никаких сомнений, что каждая большая команда в Европе только что выдохнула с огромным облегчением. Однако для меня бесспорно, что "Ливерпуль" является лучшей командой в Европе в данный момент".

"Да их победили по сумме двух матчей, но они по-прежнему лучшая команда в Европе, и они играли выдающимся образом на протяжении 90 минут".

"Как сказал Рио Фердинанд, разница между двумя командами оказалась в голкиперах", — сообщил Оуэн в эфире BT Sport.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Оуэн

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2020 12:00

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  1. liverfun 12.03.2020 12:17 # liverfun
    очень мощно играли, просто не повезло, но так бывает.
    а так ливерпуль объективно в тройке лучших команд мира

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  2. mc-od 12.03.2020 12:17 # mc-od
    Mo Salah trying to escape fans outside the Anfield after the defeat.
    https://twitter.com/Troll__Footbal/status/1237875164315934721

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