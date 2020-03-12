Остаток английского сезона пройдет без зрителей
Английский футбольный сезон не будет досрочно окончен из-за коронавируса, однако клубам предстоит доигрывать кампанию без зрителей.
Как сообщает The Times в эксклюзивном материале, футбольные чиновники совместно с властями составили кризисный план, который будет приведен в исполнение, как только количество заболевших COVID-19 в Великобритании превысит 500 человек. Прошлым вечером это количество составляло 460.
Премьер-Лига, Футбольная Лига и FA сошлись на том, что оставшиеся матчи сезона во всех дивизионах будут сыграны на пустых стадионах.
Все обладатели сезонных абонементов и билетов на отдельные матчи в Премьер-Лиге смогут бесплатно посмотреть онлайн-трансляции из своих домов. При этом трансляции из баров будут запрещены, дабы предотвратить массовые скопления людей.
12.03.2020 08:00
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Все из-за портовых скаузеров. Боги проклинают футбол из-за 30-и летних юбиляров и ротатора Клопатопа.
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давно пора в онлайн перенести и убрать этот анахронизм с челиками на стадионах.
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безпис нострадамус
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Вот вы представьте.
Сидит этот рыбак из Ливерпуля, друган его, такой же портовый обрыган, другие фанаты ЛФК сидят, они 30 лет ждали. В 2014 помните какие флаги были на весь Энфилд, какие песни затягивали.
Они должны были дождаться этой минуты чемпионства и сорвать криком все рекорды, оглушить стадион так, чтобы дошло до Манчестера, Лондона, Китая и лично логово коронавируса в жопе узбека с того уханьского рынка.
Все 30 лет поколение фанатов копило в себе силы чтобы заорать на стадионе в этот момент. И тут такое.
Лох это судьба.
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Ливерпуль последний чемпион Англии? А что не плохо.
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можно я тут поехехехехаю?
еехехехехехеххе
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ахахах ливерпуй ну что ты делаешь прекрати нельзя же так обсираться по всем фронтам ах ах ах
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Апокалипсис грядёт, футболисты гоняют без зрителей по полю не за мячом а друг за другом,не заражённые убегают от зараженных(((
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Очень жаль конечно. без зрителей матч вообще не смотрится, как будто треньку гоняют команды
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Ливерпуль 30 лет ждал чемпионства чтобы отпраздновать его без зрителей, вот это фейл.
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