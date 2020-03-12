Остаток английского сезона пройдет без зрителей

Мяч Английский футбольный сезон не будет досрочно окончен из-за коронавируса, однако клубам предстоит доигрывать кампанию без зрителей.

Как сообщает The Times в эксклюзивном материале, футбольные чиновники совместно с властями составили кризисный план, который будет приведен в исполнение, как только количество заболевших COVID-19 в Великобритании превысит 500 человек. Прошлым вечером это количество составляло 460.

Премьер-Лига, Футбольная Лига и FA сошлись на том, что оставшиеся матчи сезона во всех дивизионах будут сыграны на пустых стадионах.

Все обладатели сезонных абонементов и билетов на отдельные матчи в Премьер-Лиге смогут бесплатно посмотреть онлайн-трансляции из своих домов. При этом трансляции из баров будут запрещены, дабы предотвратить массовые скопления людей.



Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2020 08:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 12.03.2020 09:25 # fc-oil
    Все из-за портовых скаузеров. Боги проклинают футбол из-за 30-и летних юбиляров и ротатора Клопатопа.

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  2. alexomck 12.03.2020 09:15 # alexomck
    давно пора в онлайн перенести и убрать этот анахронизм с челиками на стадионах.

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  3. kukuruzzo 12.03.2020 09:15 # kukuruzzo
    безпис нострадамус

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  4. superglor 12.03.2020 08:36 # superglor
    Вот вы представьте.

    Сидит этот рыбак из Ливерпуля, друган его, такой же портовый обрыган, другие фанаты ЛФК сидят, они 30 лет ждали. В 2014 помните какие флаги были на весь Энфилд, какие песни затягивали.

    Они должны были дождаться этой минуты чемпионства и сорвать криком все рекорды, оглушить стадион так, чтобы дошло до Манчестера, Лондона, Китая и лично логово коронавируса в жопе узбека с того уханьского рынка.

    Все 30 лет поколение фанатов копило в себе силы чтобы заорать на стадионе в этот момент. И тут такое.

    Лох это судьба.

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  5. minamino 12.03.2020 08:22 # minamino
    Ливерпуль последний чемпион Англии? А что не плохо.

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  6. mr-lamps 12.03.2020 08:19 # mr-lamps
    можно я тут поехехехехаю?

    еехехехехехеххе

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  7. j-silver 12.03.2020 08:12 # j-silver
    ахахах ливерпуй ну что ты делаешь прекрати нельзя же так обсираться по всем фронтам ах ах ах

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  8. cityland1978 12.03.2020 08:12 # cityland1978
    Апокалипсис грядёт, футболисты гоняют без зрителей по полю не за мячом а друг за другом,не заражённые убегают от зараженных(((

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  9. yamateh 12.03.2020 08:04 # yamateh
    Очень жаль конечно. без зрителей матч вообще не смотрится, как будто треньку гоняют команды

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  10. dragonishka 12.03.2020 08:02 # dragonishka
    Ливерпуль 30 лет ждал чемпионства чтобы отпраздновать его без зрителей, вот это фейл.

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