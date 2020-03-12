Остаток английского сезона пройдет без зрителей

Английский футбольный сезон не будет досрочно окончен из-за коронавируса, однако клубам предстоит доигрывать кампанию без зрителей.

Как сообщает The Times в эксклюзивном материале, футбольные чиновники совместно с властями составили кризисный план, который будет приведен в исполнение, как только количество заболевших COVID-19 в Великобритании превысит 500 человек. Прошлым вечером это количество составляло 460.



Премьер-Лига, Футбольная Лига и FA сошлись на том, что оставшиеся матчи сезона во всех дивизионах будут сыграны на пустых стадионах.



Все обладатели сезонных абонементов и билетов на отдельные матчи в Премьер-Лиге смогут бесплатно посмотреть онлайн-трансляции из своих домов. При этом трансляции из баров будут запрещены, дабы предотвратить массовые скопления людей.