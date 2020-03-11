"РБ Лейпциг" вышвырнул "Тоттенхэм" из Лиги Чемпионов
"Тоттенхэм" бесславно завершил свое выступление в Лиге Чемпионов, проиграв и ответный матч 1/8 финала — 3:0 в гостях у "РБ Лейпциг".
Относительно 1:1 с "Бернли" в субботу главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо поменял пятерых игроков в стартовом составе, вернув в команду Сержа Орье, Райана Сессеньон, Харри Уинкса, Джовани Ло Чельсо и Эрика Ламелу.
Гости весьма оптимистично начали матч, агрессивно и динамично... А на 10-й минуте пропустили. Удар Тимо Вернера из предела штрафной был заблокирован защитником, но сам же Вернер подхватил мяч и сделал передачу на подступы к площадке Марселю Забитцеру, который пробил низом с касанием штанги — 1:0.
На 19-й минуте Вернер из пределов вратарской замкнул прострел Анхелиньо, однако на сей раз "Тоттенхэму" повезло — гол был отменен из-за офсайда.
Впрочем, спустя пару минут счет все-таки был удвоен. Орье ошибся на своем фланге и позволил Анхелиньо выполнить подачу на ближний край вратарской площади, откуда удар головой в притирку со штангой нанес Забитцер — 2:0.
В остатке тайма хозяева уверенно контролировали игру, а вот попытки "шпор" атаковать выглядели откровенно жалко.
После перерыва игра была довольно неторопливой. "РБ Лейпциг" никуда не спешил, но когда шел вперед, это всякий раз было опасно. Когда вперед шел "Тоттенхэм", это почти всегда было неубедительно.
В концовке матча заскучавших зрителей взбодрил Эмиль Форсберг. Вышедший на замену игрок сборной Швеции своим первым же касанием отправил мяч в ворота после того, как удар Тайлера Адамса был заблокирован — 3:0.
В этом матче у "Тоттенхэма" не было никаких шансов. У "шпор" совершенно не ладилась игра в атаке, а оборона действовала безобразно. "РБ Лейпциг" со свистом вышел в четвертьфинал — 4:0 по сумме двух встреч.
"РБ Лейпциг" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 3:0 (2:0) по сумме двух матчей — 4:0
Голы: Забитцер 10, 21, Форсберг 87.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Мукиеле (Адамс 56), Лаймер, Забитцер (Форсберг 87), Анхелиньо, Нкунку (Хайдара 59), Шик, Вернер.
"Тоттенхэм": Льорис, Орье (Фэган-Уолкотт 90), Алдервейрелд, Дайер, Танганга, Сессеньон, Уинкс, Ло Чельсо (Фернандеш 80), Ламела, Моура, Алли.
Предупреждения: Лаймер, Забитцер — Танганга, Уинкс, Сессеньон, Алли.
11.03.2020 00:55
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Последние комментарии:
Завтра колбаса ехает домой, следом пинусы, потом сито. В прошлом году в кои-то веки команда из апл взяла лч и закукарекали о том, шо футбол наглов опять в топе на евроарене.
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Сомнений не было. Завтра вылет Ливерпуля, но надеюсь хоть 1 удар в створ нанесут..
Источник: http://fapl.ru/posts/77209/?c=1#c7110519
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Сейчас вылезет или не вылезет Вагиф с хуем во рту
Источник: http://fapl.ru/posts/77209/?c=1
(ответить)
Тоттенхэм пропустил 38 голов после назначения Моуриньо — больше только у Астон Виллы
АЛЛО!
А Л Л О ! Б Л Е А Т Ь !
Где там сосунки защищавшие его?
(ответить)
Леви красава! Поменял тренера на закаменелый кусок гавна мамонта
(ответить)
Проверьте их на коронавирус. Может, Шпоры заболели?
(ответить)
Тотальный регресс команды очевиден, я даже не знаю в чём самая главная ошибка, то ли игроки пошли на спад, то ли тренер не совершенно не на своём месте, а может и то и другое, в общем будет завтра новый день, будет новая пища, абсолютно заслуженное поражение, Нагельсман спустил Моуриньо с небес на землю, надеюсь он подаст в отставку. Расходимся.
(ответить)
красиво
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разъебал нагельсман старого клоуна жозика
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финалисты ёптть))прошлой лч..)) поимели как шлюх привокзальных..
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Ехехехехо )) что и требовалось доказать)) вы хз какая команда Лондона но явно не в первой тройке
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Моуриньо рили кончился как тренер. Леви срубил сук, на котором сидел.
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моур сдох, несите нового
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Нужно было забивать три, а пробили в створ два раза.
М-да..
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Камон Челси!!!
Камон Челси!!!
Камон Челси!!!
(ответить)
Сомнений не было. Завтра вылет Ливерпуля, но надеюсь хоть 1 удар в створ нанесут..
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Такой же заголовок с Шестьнольси напиши потом))
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Моуриньо аут, Почеттино Ин!
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Аталанта - Лейпциг финал Лиги Чемпионов! Дожили!)
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