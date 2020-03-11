"РБ Лейпциг" вышвырнул "Тоттенхэм" из Лиги Чемпионов

РБ Лейпциг "Тоттенхэм" бесславно завершил свое выступление в Лиге Чемпионов, проиграв и ответный матч 1/8 финала — 3:0 в гостях у "РБ Лейпциг".

Относительно 1:1 с "Бернли" в субботу главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо поменял пятерых игроков в стартовом составе, вернув в команду Сержа Орье, Райана Сессеньон, Харри Уинкса, Джовани Ло Чельсо и Эрика Ламелу.

Гости весьма оптимистично начали матч, агрессивно и динамично... А на 10-й минуте пропустили. Удар Тимо Вернера из предела штрафной был заблокирован защитником, но сам же Вернер подхватил мяч и сделал передачу на подступы к площадке Марселю Забитцеру, который пробил низом с касанием штанги — 1:0.

На 19-й минуте Вернер из пределов вратарской замкнул прострел Анхелиньо, однако на сей раз "Тоттенхэму" повезло — гол был отменен из-за офсайда.

Впрочем, спустя пару минут счет все-таки был удвоен. Орье ошибся на своем фланге и позволил Анхелиньо выполнить подачу на ближний край вратарской площади, откуда удар головой в притирку со штангой нанес Забитцер — 2:0.

В остатке тайма хозяева уверенно контролировали игру, а вот попытки "шпор" атаковать выглядели откровенно жалко.

После перерыва игра была довольно неторопливой. "РБ Лейпциг" никуда не спешил, но когда шел вперед, это всякий раз было опасно. Когда вперед шел "Тоттенхэм", это почти всегда было неубедительно.

В концовке матча заскучавших зрителей взбодрил Эмиль Форсберг. Вышедший на замену игрок сборной Швеции своим первым же касанием отправил мяч в ворота после того, как удар Тайлера Адамса был заблокирован — 3:0.

В этом матче у "Тоттенхэма" не было никаких шансов. У "шпор" совершенно не ладилась игра в атаке, а оборона действовала безобразно. "РБ Лейпциг" со свистом вышел в четвертьфинал — 4:0 по сумме двух встреч.

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 3:0 (2:0) по сумме двух матчей — 4:0

Голы: Забитцер 10, 21, Форсберг 87.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Мукиеле (Адамс 56), Лаймер, Забитцер (Форсберг 87), Анхелиньо, Нкунку (Хайдара 59), Шик, Вернер.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье (Фэган-Уолкотт 90), Алдервейрелд, Дайер, Танганга, Сессеньон, Уинкс, Ло Чельсо (Фернандеш 80), Ламела, Моура, Алли.

Предупреждения: Лаймер, Забитцер — Танганга, Уинкс, Сессеньон, Алли.


Метки Лига Чемпионов, обзор матча, РБ Лейпциг, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2020 00:55

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Последние комментарии:




  1. lahmatyj 11.03.2020 01:41 # lahmatyj
    Завтра колбаса ехает домой, следом пинусы, потом сито. В прошлом году в кои-то веки команда из апл взяла лч и закукарекали о том, шо футбол наглов опять в топе на евроарене.

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  2. lexa-arsenal 11.03.2020 01:38 # lexa-arsenal
    Сомнений не было. Завтра вылет Ливерпуля, но надеюсь хоть 1 удар в створ нанесут..

    Источник: http://fapl.ru/posts/77209/?c=1#c7110519

    (ответить)

  3. lexa-arsenal 11.03.2020 01:37 # lexa-arsenal
    Сейчас вылезет или не вылезет Вагиф с хуем во рту

    Источник: http://fapl.ru/posts/77209/?c=1

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  4. vyrentz 11.03.2020 01:25 # vyrentz
    Тоттенхэм пропустил 38 голов после назначения Моуриньо — больше только у Астон Виллы

    АЛЛО!
    А Л Л О ! Б Л Е А Т Ь !

    Где там сосунки защищавшие его?

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  5. vyrentz 11.03.2020 01:24 # vyrentz
    Леви красава! Поменял тренера на закаменелый кусок гавна мамонта

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  6. brown-ale 11.03.2020 01:19 # brown-ale
    Проверьте их на коронавирус. Может, Шпоры заболели?

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  7. anabanana94 11.03.2020 01:11 # anabanana94
    Тотальный регресс команды очевиден, я даже не знаю в чём самая главная ошибка, то ли игроки пошли на спад, то ли тренер не совершенно не на своём месте, а может и то и другое, в общем будет завтра новый день, будет новая пища, абсолютно заслуженное поражение, Нагельсман спустил Моуриньо с небес на землю, надеюсь он подаст в отставку. Расходимся.

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  8. thegodfather 11.03.2020 01:10 # thegodfather
    красиво

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  9. cunningham 11.03.2020 01:07 # cunningham
    разъебал нагельсман старого клоуна жозика

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  10. normalyok 11.03.2020 01:07 # normalyok
    финалисты ёптть))прошлой лч..)) поимели как шлюх привокзальных..

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  11. kanoniru-poker 11.03.2020 01:07 # kanoniru-poker
    Ехехехехо )) что и требовалось доказать)) вы хз какая команда Лондона но явно не в первой тройке

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  12. slash-lfc 11.03.2020 01:06 # slash-lfc
    Моуриньо рили кончился как тренер. Леви срубил сук, на котором сидел.

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  13. satellite 11.03.2020 01:04 # satellite
    моур сдох, несите нового

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  14. anabanana94 11.03.2020 01:01 # anabanana94
    Нужно было забивать три, а пробили в створ два раза.

    М-да..

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  15. chebrec 11.03.2020 01:01 # chebrec
    Камон Челси!!!
    Камон Челси!!!
    Камон Челси!!!

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  16. idel 11.03.2020 01:00 # idel
    Сомнений не было. Завтра вылет Ливерпуля, но надеюсь хоть 1 удар в створ нанесут..

    (ответить)

  17. slash-lfc 11.03.2020 01:00 # slash-lfc
    Такой же заголовок с Шестьнольси напиши потом))

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  18. anabanana94 11.03.2020 00:57 # anabanana94
    Моуриньо аут, Почеттино Ин!

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  19. mancunia-planet 11.03.2020 00:57 # mancunia-planet
    Аталанта - Лейпциг финал Лиги Чемпионов! Дожили!)

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