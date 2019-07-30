Светская хроника за вторник

Светская хроника Харри Магуайр недоволен, что "Лестер" тянет с его продажей. "Монако" сделал запрос насчет Шкодрана Мустафи. Эден Азар вернулся из отпуска с семью килограммами лишнего веса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Защитник "Лестера" Харри Магуайр теряет терпение к своему клубу, который не спешит отпускать его в "Манчестер Юнайтед". (The Sun)

"Юнайтед" готов заплатить 70 миллионов фунтов за Магуайра — но никак не 90 млн. фунтов, которые хочет "Лестер". (Daily Mirror)

"Ювентус" стал фаворитом в борьбе за нападающего "Юнайтед" Ромелу Лукаку. (Sky Sports)

Защитник "Юнайтед" Маттео Дармиан попал на рада к "Барселоне". (ESPN)

32-летний полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира близок к переходу в "Арсенал". (Daily Star)

"Монако" сделал запрос относительно защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи. (L'Equipe)

"Арсенал" хочет 10 млн. фунтов за защитника Крыстиана Белика, который хорошо себя проявил за время аренды в "Чарльтоне" в прошлом сезоне. (The Sun)

"Эвертон" проявляет интерес к полузащитнику "Саутгемптона" Марио Лемина и защитнику "Челси" Фикайо Томори. (Sky Sports)

Нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин согласился перейти в "Эвертон", но два клуба еще не договорились между собой. (Daily Star)

"Кристал Пэлас" предложит 5 млн. фунтов за защитника "Ньюкасла" Кирана Кларка. (The Sun)

Нападающий "Суонси" Оливер Макберни близок к переходу в "Шеффилд Юнайтед" за 20 млн. фунтов. (Daily Mirror)

"Стоук" установил цену в 25 млн. фунтов за голкипера Джека Батленда. (Daily Star)

Другое

PFA выдаст "Болтону" кредит на 2 млн. фунтов, чтобы спасти клуб от банкротства. (Daily Mail)

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт должен залечить свою травму к старту сезона. (The Sun)

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс не верит, что болельщики клуба устроят бойкот во время первого матча нового сезона. (talkSPORT)

Разгневанные болельщики "Юнайтед" отправили семейству Глэйзеров открытое письмо с вопросами к владельцам клуба. (The Sun)

В доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эльнени в Египте был найден труп. (talkSPORT)

Плеймейкер Эден Азар вернулся к началу предсезонной подготовки с "Реалом" с семью килограммами лишнего веса. (Daily Mail)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 4360

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 30.07.2019 14:30 # imf-tau
    Лол, Миха мой комент потер.

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  2. hammersmith 30.07.2019 14:03 # hammersmith
    ШКОЛА МИХАЙЛЫ
    ШКОЛА МИХАЙЛЫ
    ОБМАЗЫВАЮЩИЙ СТИЛЬ
    АДЖИМЕ

    (ответить)

  3. barmaglotik 30.07.2019 13:58 # barmaglotik
    На хера нам Хедира?!

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  4. zheka000000 30.07.2019 13:58 # zheka000000
    Там пепе подпейсале

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  5. dnssda 30.07.2019 13:57 # dnssda
    7 кило? На Кавказе отдыхал видимо

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  6. slash-lfc 30.07.2019 13:52 # slash-lfc
    А че по лигам фф, есть коды?

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  7. chebrec 30.07.2019 13:48 # chebrec
    Свинарник

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  8. lampard78 30.07.2019 13:39 # lampard78
    Плеймейкер Эден Азар вернулся к началу предсезонной подготовки с "Реалом" с семью килограммами лишнего веса. (Daily Mail)

    Детская мечта исполнилась, теперь пох.

    (ответить)

  9. parfirchik 30.07.2019 13:34 # parfirchik
    Ну что, петушки, собирайтесь ниже.

    (ответить)

  10. anabanana94 30.07.2019 13:24 # anabanana94
    чет gavriila давно не видно, где этот защеканец?

    (ответить)

  11. sisyazavr 30.07.2019 13:18 # sisyazavr
    В доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эльнени в Египте был найден труп. (talkSPORT)

    Плеймейкер Эден Азар вернулся к началу предсезонной подготовки с "Реалом" с семью килограммами лишнего веса. (Daily Mail)

    Топ новости подъехали

    (ответить)

  12. parfirchik 30.07.2019 13:16 # parfirchik
    В доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эльнени в Египте был найден труп. (talkSPORT)

    Плеймейкер Эден Азар вернулся к началу предсезонной подготовки с "Реалом" с семью килограммами лишнего веса. (Daily Mail)

    Источник: http://fapl.ru/posts/72403/?c=1#c6945535

    Так он в Египте или Испании?

    (ответить)

  13. parfirchik 30.07.2019 13:15 # parfirchik
    Не сритесь, братишки,
    В свои штанишки... (С) Миша Круг

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  14. mancunia-planet 30.07.2019 13:07 # mancunia-planet
    Вроде пофиг куда Лукаку свалит, а вроде и нет, уж лучше в Интер

    (ответить)

  15. mancityman 30.07.2019 13:02 # mancityman
    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!
    Скиньте

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