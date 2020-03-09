29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Джейми Варди В понедельник, 9 марта, поединком "Лестера" и "Астон Виллы" завершится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

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Прямо сейчас для "Лестера" решается, сможет команда Брендана Роджерса комфортно финишировать в топ-4 или будет втянута в жесточайшую борьбу со множеством других коллективов за попадание в зону Лиги Чемпионов. Все это стало следствием того, что "лисы" не знают побед уже в четырех матчах Премьер-Лиги кряду, а в трех последних даже не забивали. Преимущество "Лестера" над четвертым "Челси", который свой поединок в этом туре выиграл, сократилось всего до двух очков. "Астон Вилла" и вовсе потерпела четыре поражения подряд с учетом всех соревнований и является второй худшей командой дивизиона по игре на выезде — только восемь набранных очков за пределами своего стадиона. "Вилланы" одержали лишь одну победу в 10 последних выездах к "Лестеру" в рамках Премьер-Лиги.

Нападающий "Лестера" залечил икроножную мышцу и готов вернуться на поле. Бен Чилуэлл под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра.

Полузащитник "Астон Виллы" Джон Макгинн уже восстановился после перелома лодыжки, но в понедельник не сыграет.


Метки анонс тура, Астон Вилла, Лестер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2020 18:10

Количество просмотров Просмотров: 763

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Последние комментарии:




  1. anabanana94 09.03.2020 19:34 # anabanana94
    Посмотрел я интервью Гордона с Панином, первый час было больно слушать, но в то же время меня восхитило то, что Панин говорил, что думал, это его личный выбор, вторая часть интервью охуенное, Панин раскрылся для меня совершенно другим человеком, а Гордону всего наилучшего, какой же он охуенный мужик и интервьюер.

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  2. royal-arsenal 09.03.2020 19:32 # royal-arsenal
    здарова кебабы?

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  3. thegodfather 09.03.2020 19:26 # thegodfather
    Из Турции пришла новость о том, что у слэша Пососалси головного мозга. Именно такой диагноз ему поставили турецкие врачи.

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  4. slash-lfc 09.03.2020 19:22 # slash-lfc
    Из Турции пришла новость о том, что в местном отеле были пойманы украинские туристы. Их взяли на краже из номера халатов, тапочек, фруктов, цветов и туалетной бумаги с полотенцами. Свои действия они объяснили тем, что не хотели уезжать домой с пустыми руками

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  5. thegodfather 09.03.2020 19:20 # thegodfather
    Решил оставить коммент в этой новости, так как зеропук помойка.

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  6. rentv 09.03.2020 19:12 # rentv
    Дмитрий Гордон о Хабибе: «Нравится он мне, воспитан хорошо. И отец у него правильный»

    Украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что испытывает симпатию к чемпиону UFC в легком дивизионе Хабибу Нурмагомедову.

    «Хабиб – классный. Классный боец. Нравится мне, дерзкий он. Молодец.

    Нравится мне Хабиб. И воспитан он хорошо, и отец правильный у него такой.

    Вот есть в кавказском воспитании хорошие вещи: уважение к старшим, преклонение перед уважаемыми людьми в хорошем смысле этого слова», – рассказал Гордон.

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  7. superglor 09.03.2020 19:10 # superglor
    Чемпионства Ливерпуля в АПЛ

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  8. ry-l 09.03.2020 18:36 # ry-l
    Кебаб: да что ты знаешь про уличные драки? Ты никогда в них не участвовал, у вас они запрещены по закону.


    А что за государство, в котором живёт бибип, в котором ул. драки разрешены?

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  9. iiroquez 09.03.2020 18:32 # iiroquez
    Привет собаки,все кто в курсе что ливерпук помойка, оставляйте комент в этой новости.

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  10. ry-l 09.03.2020 18:25 # ry-l
    Вперёд, бирмингемские львы!

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  11. largo-winch 09.03.2020 18:17 # largo-winch
    ВПЕРЁД ЛИСИЧКИ ЗА Шривадданапрабха!

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