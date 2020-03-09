29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 9 марта, поединком "Лестера" и "Астон Виллы" завершится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

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Прямо сейчас для "Лестера" решается, сможет команда Брендана Роджерса комфортно финишировать в топ-4 или будет втянута в жесточайшую борьбу со множеством других коллективов за попадание в зону Лиги Чемпионов. Все это стало следствием того, что "лисы" не знают побед уже в четырех матчах Премьер-Лиги кряду, а в трех последних даже не забивали. Преимущество "Лестера" над четвертым "Челси", который свой поединок в этом туре выиграл, сократилось всего до двух очков. "Астон Вилла" и вовсе потерпела четыре поражения подряд с учетом всех соревнований и является второй худшей командой дивизиона по игре на выезде — только восемь набранных очков за пределами своего стадиона. "Вилланы" одержали лишь одну победу в 10 последних выездах к "Лестеру" в рамках Премьер-Лиги.



Нападающий "Лестера" залечил икроножную мышцу и готов вернуться на поле. Бен Чилуэлл под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра.



Полузащитник "Астон Виллы" Джон Макгинн уже восстановился после перелома лодыжки, но в понедельник не сыграет.