Дембеле покинул "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" официально объявил о достигнутой договоренности о переходе полузащитника Муссы Дембеле в китайский клуб "Гуанчжоу Фули". Сделка оценивается в 11 миллионов фунтов.

После перехода из "Фулхэма" в 2012 году Дембеле сыграл 250 матчей за "шпор", забив 10 голов. Однако в последние сезоны Мусса перенес множество травм, из-за чего в полной мере не смог реализовать свой потенциал.



В этом сезоне Премьер-Лиги 31-летний бельгиец отметился только семью появлениями с первых минут, а поскольку контракт Дембеле истекал уже через шесть месяцев, "Тоттенхэму" не осталось ничего другого, кроме как пойти на сделку с китайским клубом.



"Я всегда хорошо себя здесь чувствовал. Я уезжаю с невероятными ощущениями и конкретной любовью к этому клубу. Это был очень особенный опыт. Теперь этот клуб — часть моей семьи", — сообщил Дембеле на прощание.