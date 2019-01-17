Дембеле покинул "Тоттенхэм"

Мусса Дембеле "Тоттенхэм" официально объявил о достигнутой договоренности о переходе полузащитника Муссы Дембеле в китайский клуб "Гуанчжоу Фули". Сделка оценивается в 11 миллионов фунтов.

После перехода из "Фулхэма" в 2012 году Дембеле сыграл 250 матчей за "шпор", забив 10 голов. Однако в последние сезоны Мусса перенес множество травм, из-за чего в полной мере не смог реализовать свой потенциал.

В этом сезоне Премьер-Лиги 31-летний бельгиец отметился только семью появлениями с первых минут, а поскольку контракт Дембеле истекал уже через шесть месяцев, "Тоттенхэму" не осталось ничего другого, кроме как пойти на сделку с китайским клубом.

"Я всегда хорошо себя здесь чувствовал. Я уезжаю с невероятными ощущениями и конкретной любовью к этому клубу. Это был очень особенный опыт. Теперь этот клуб — часть моей семьи", — сообщил Дембеле на прощание.


Метки Гуанчжоу Фули, Дембеле, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2019 14:05

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  1. joker08 17.01.2019 15:08 # joker08
    минус один кастолом

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  2. girasimus 17.01.2019 15:05 # girasimus
    За дарма топчика слили ..

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  3. myu99 17.01.2019 14:32 # myu99
    петухам сложна будет 4ке астатся посмотрим за поччетино вед трансферов нету

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  4. grafters 17.01.2019 14:19 # grafters
    эх, просто батя был. Жалко, что травмы сгубили. В сезон отыгрывал матчей 10 на топовом уровне, остальное время лечился. Ну удачи ему заработать бабла в Китае и на отдых.

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  5. akadam 17.01.2019 14:14 # akadam
    С зарплатами Леви от "шпор" в Китай оптовые поставки намечаются.

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