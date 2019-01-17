Дембеле покинул "Тоттенхэм"
"Тоттенхэм" официально объявил о достигнутой договоренности о переходе полузащитника Муссы Дембеле в китайский клуб "Гуанчжоу Фули". Сделка оценивается в 11 миллионов фунтов.
После перехода из "Фулхэма" в 2012 году Дембеле сыграл 250 матчей за "шпор", забив 10 голов. Однако в последние сезоны Мусса перенес множество травм, из-за чего в полной мере не смог реализовать свой потенциал.
В этом сезоне Премьер-Лиги 31-летний бельгиец отметился только семью появлениями с первых минут, а поскольку контракт Дембеле истекал уже через шесть месяцев, "Тоттенхэму" не осталось ничего другого, кроме как пойти на сделку с китайским клубом.
"Я всегда хорошо себя здесь чувствовал. Я уезжаю с невероятными ощущениями и конкретной любовью к этому клубу. Это был очень особенный опыт. Теперь этот клуб — часть моей семьи", — сообщил Дембеле на прощание.
17.01.2019 14:05
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минус один кастолом
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За дарма топчика слили ..
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петухам сложна будет 4ке астатся посмотрим за поччетино вед трансферов нету
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эх, просто батя был. Жалко, что травмы сгубили. В сезон отыгрывал матчей 10 на топовом уровне, остальное время лечился. Ну удачи ему заработать бабла в Китае и на отдых.
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С зарплатами Леви от "шпор" в Китай оптовые поставки намечаются.
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