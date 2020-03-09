Гюндоган обвинил Фернандеша в симуляции

Илкай Гюндоган и Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган обвинил своего оппонента из "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша в симуляции.

Накануне "красные дьяволы" отпраздновали победу 2:0 в дерби Манчестера, открыв счет после хитро разыгранного Фернандешем штрафного.

Именно Бруну и заработал этот стандарт, упав после незначительного контакта с Гюндоганом. Илкай уверен, что рефери Майк Дин повелся на симуляцию португальца.

"Я ощущал разочарование из-за назначенного перед голом штрафного — там и близко не было фола. Я едва коснулся мяча, а он (Фернандеш) упал на газон с криками".

"Я даже не знаю, видел это рефери, или ему просто показалось, что это фол. Если честно, я был очень расстроен, потому что то был эпизод с моим участием, и сразу же пропустить гол — это слишком", — цитирует Гюндогана Daily Mirror.


Метки Гюндоган, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1696

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  1. vyrentz 09.03.2020 17:14 # vyrentz
    Достойная замена Нырянгу

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  2. ry-l 09.03.2020 17:07 # ry-l
    Провел 3 матча, в двух из которых уже нанырял на пенки.

    Стоит признать, скаутский отдел мочестера топовых дельфинов находит

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  3. beatboy 09.03.2020 16:57 # beatboy
    цель оправдывает средства) фернандеш за месяц больше сделал для мю, чем гюндоган за все время для сити)))

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  4. largo-winch 09.03.2020 16:23 # largo-winch
    да он как шарик, слишком слаб для центрхава

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  5. chr1s8rown 09.03.2020 16:14 # chr1s8rown
    Дело гикса живет

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