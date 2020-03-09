Гюндоган обвинил Фернандеша в симуляции

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган обвинил своего оппонента из "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша в симуляции.

Накануне "красные дьяволы" отпраздновали победу 2:0 в дерби Манчестера, открыв счет после хитро разыгранного Фернандешем штрафного.



Именно Бруну и заработал этот стандарт, упав после незначительного контакта с Гюндоганом. Илкай уверен, что рефери Майк Дин повелся на симуляцию португальца.



"Я ощущал разочарование из-за назначенного перед голом штрафного — там и близко не было фола. Я едва коснулся мяча, а он (Фернандеш) упал на газон с криками".



"Я даже не знаю, видел это рефери, или ему просто показалось, что это фол. Если честно, я был очень расстроен, потому что то был эпизод с моим участием, и сразу же пропустить гол — это слишком", — цитирует Гюндогана Daily Mirror.