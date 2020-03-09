Гюндоган обвинил Фернандеша в симуляции
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган обвинил своего оппонента из "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша в симуляции.
Накануне "красные дьяволы" отпраздновали победу 2:0 в дерби Манчестера, открыв счет после хитро разыгранного Фернандешем штрафного.
Именно Бруну и заработал этот стандарт, упав после незначительного контакта с Гюндоганом. Илкай уверен, что рефери Майк Дин повелся на симуляцию португальца.
"Я ощущал разочарование из-за назначенного перед голом штрафного — там и близко не было фола. Я едва коснулся мяча, а он (Фернандеш) упал на газон с криками".
"Я даже не знаю, видел это рефери, или ему просто показалось, что это фол. Если честно, я был очень расстроен, потому что то был эпизод с моим участием, и сразу же пропустить гол — это слишком", — цитирует Гюндогана Daily Mirror.
09.03.2020 16:00
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Последние комментарии:
Достойная замена Нырянгу
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Провел 3 матча, в двух из которых уже нанырял на пенки.
Стоит признать, скаутский отдел мочестера топовых дельфинов находит
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цель оправдывает средства) фернандеш за месяц больше сделал для мю, чем гюндоган за все время для сити)))
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да он как шарик, слишком слаб для центрхава
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Дело гикса живет
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