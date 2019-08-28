Гюндоган: "VAR лишает футбол эмоций"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган объяснил, почему ему не нравится система VAR.

В прошлом сезоне VAR не позволила "Сити" выйти в полуфинал Лиги Чемпионов, продолжив докучать "горожанам" в новой кампании. По мнению Гюндогана, в современных технологиях есть польза, но иногда вреда больше.



"VAR меняет футбол — не только для игроков, но также для зрителей и для каждого, кто любит игру. К сожалению, VAR забирает главное, почему все мы любим футбол, и это эмоции".



"Я не большой фанат VAR, пускай мы и не можем отрицать, что эта система помогает рефери. Наибольшая проблема в том, что, даже когда в эпизоде разбирается VAR, порой бывает невозможно принять однозначное решение".



"После матча мы все равно обсуждаем, был ли гол, пенальти или офсайд. И я не вижу, чтобы с VAR это изменилось".



"Поэтому я и не считаю, что в VAR есть смысл, но наделенные властью люди из футбола решили, что это поможет рефери. Нам остается это принять, потому что прямо сейчас мы ничего не можем поделать".



"Уверен, VAR будет приносить пользу в будущем, но эта система также создает множество проблем, и я не уверен, как мы можем их решить", — цитирует Гюндогана Sky Sports.