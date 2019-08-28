Гюндоган: "VAR лишает футбол эмоций"
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган объяснил, почему ему не нравится система VAR.
В прошлом сезоне VAR не позволила "Сити" выйти в полуфинал Лиги Чемпионов, продолжив докучать "горожанам" в новой кампании. По мнению Гюндогана, в современных технологиях есть польза, но иногда вреда больше.
"VAR меняет футбол — не только для игроков, но также для зрителей и для каждого, кто любит игру. К сожалению, VAR забирает главное, почему все мы любим футбол, и это эмоции".
"Я не большой фанат VAR, пускай мы и не можем отрицать, что эта система помогает рефери. Наибольшая проблема в том, что, даже когда в эпизоде разбирается VAR, порой бывает невозможно принять однозначное решение".
"После матча мы все равно обсуждаем, был ли гол, пенальти или офсайд. И я не вижу, чтобы с VAR это изменилось".
"Поэтому я и не считаю, что в VAR есть смысл, но наделенные властью люди из футбола решили, что это поможет рефери. Нам остается это принять, потому что прямо сейчас мы ничего не можем поделать".
"Уверен, VAR будет приносить пользу в будущем, но эта система также создает множество проблем, и я не уверен, как мы можем их решить", — цитирует Гюндогана Sky Sports.
28.08.2019 17:00
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Последние комментарии:
Пока VAR лишает только побед Сити:) Чем херово, когда забитый из офсайда голешник отменяют? Или не назначают пенку там, где казалось она была? В итоге же справедливость торжествует. ХЗ, пусть поработает VAR, потом можно будет давать оценку и внедрять или убирать. А пока рано судить о системе, которая не работает в полную силу своих возможностей. Почему-то система "Goal/No goal" никого не возмущает?
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Прогнoзы футбольных матчей -> bets-group.ru
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иксперты фапла это не поймут
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Как же заебали эти нытики из Шыти.
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Отличные правила. Почему они не действуют, mihajlo?
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Только запустили вар и сразу сучки завыли. Привыкли на грязных фолах и моментах выезжать, теперь лапу сосать. Помним мы ту пепскую барсуку, и как она играла.
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согласен .. Вар убивает саму игру.
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насколько нужно быть тупым, чтобы отрицать положительное влияние ВАР на игру? Окей, что положительное влияние преобладает над некоторыми отрицательными моментами.
А то так и будем блять наблюдать как Реал ЛЧ штампует
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ну ты решать точно ничего не будешь, гейпарад ебаный
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