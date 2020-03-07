"Тоттенхэм" добыл ничью против "Бернли"

Реализованный Деле Алли пенальти позволил "Тоттенхэму" избежать поражения в гостях у "Бернли" — 1:1.

Относительно безголевого выезда к "Ньюкаслу" в стартовом составе "бордовых" вышел Крис Вуд, заменив Матея Выдру на острие атак.



Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо поменял шестерых игроков по сравнению с домашним поражением 2:3 от "Вулверхэмптона", вернув в команду Уго Льориса, Тоби Алдервейрелда, Яна Вертонгена, Танги Ндомбеле, Оливера Скиппа и Эрика Ламелу.



Начало матча осталось за хозяевами, которые уже на девятой минуте попали в каркас ворот и едва не затолкали мяч на отскоке.



Однако на 12-й минуте "Тоттенхэм" все-таки пропустил. Эрик Дайер головой вынес мяч к линии штрафной, откуда немедленно нанес удар Джей Родригес. Льорис отразил снаряд прямо на Вуда, и тому не составило труда сыграть на добивании — 1:0.



До перерыва "шпоры" так и не подали признаков жизни, хотя уступали в счете — "Бернли" превосходил своего соперника во всех отношениях.



А вот второй тайм начался с того, что Бен Ми совершил запоздалый подкат и сбил врывавшегося в штрафную Ламелу. Был назначен пенальти, который четко реализовал Деле Алли — 1:1.



В дальнейшем игра шла с небольшим преимуществом гостей, которые стали чуть лучше обороняться и чуть лучше атаковать, хотя "Бернли" по-прежнему таил в себе опасность.



Явных голевых моментов почти не возникало. Лишь на 84-й минуте вышедший на замену Матей Выдра расстреливал ворота "Тоттенхэма" в упор, но Льорис каким-то чудом спас свою команду.



На момент Выдры "шпоры" ответили ударом Алли с рикошетом — рядом со штангой. На это игра по сути закончилась.



"Бернли" показал себя с лучшей стороны, продлив свою беспроигрышную серию, но вполне мог забрать и все три очка. "Тоттенхэм", несмотря на провальный второй тайм, смог избежать поражения. Одним словом, те и другие могут извлечь из этого матча как позитив, так и негатив.



"Бернли" — "Тоттенхэм". Отчет о матче