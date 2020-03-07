"Тоттенхэм" добыл ничью против "Бернли"

Деле Алли Реализованный Деле Алли пенальти позволил "Тоттенхэму" избежать поражения в гостях у "Бернли" — 1:1.

Относительно безголевого выезда к "Ньюкаслу" в стартовом составе "бордовых" вышел Крис Вуд, заменив Матея Выдру на острие атак.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо поменял шестерых игроков по сравнению с домашним поражением 2:3 от "Вулверхэмптона", вернув в команду Уго Льориса, Тоби Алдервейрелда, Яна Вертонгена, Танги Ндомбеле, Оливера Скиппа и Эрика Ламелу.

Начало матча осталось за хозяевами, которые уже на девятой минуте попали в каркас ворот и едва не затолкали мяч на отскоке.

Однако на 12-й минуте "Тоттенхэм" все-таки пропустил. Эрик Дайер головой вынес мяч к линии штрафной, откуда немедленно нанес удар Джей Родригес. Льорис отразил снаряд прямо на Вуда, и тому не составило труда сыграть на добивании — 1:0.

До перерыва "шпоры" так и не подали признаков жизни, хотя уступали в счете — "Бернли" превосходил своего соперника во всех отношениях.

А вот второй тайм начался с того, что Бен Ми совершил запоздалый подкат и сбил врывавшегося в штрафную Ламелу. Был назначен пенальти, который четко реализовал Деле Алли — 1:1.

В дальнейшем игра шла с небольшим преимуществом гостей, которые стали чуть лучше обороняться и чуть лучше атаковать, хотя "Бернли" по-прежнему таил в себе опасность.

Явных голевых моментов почти не возникало. Лишь на 84-й минуте вышедший на замену Матей Выдра расстреливал ворота "Тоттенхэма" в упор, но Льорис каким-то чудом спас свою команду.

На момент Выдры "шпоры" ответили ударом Алли с рикошетом — рядом со штангой. На это игра по сути закончилась.

"Бернли" показал себя с лучшей стороны, продлив свою беспроигрышную серию, но вполне мог забрать и все три очка. "Тоттенхэм", несмотря на провальный второй тайм, смог избежать поражения. Одним словом, те и другие могут извлечь из этого матча как позитив, так и негатив.

"Бернли" — "Тоттенхэм". Отчет о матче



Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2020 22:25

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Последние комментарии:




  1. chebrec 07.03.2020 23:00 # chebrec
    Изи мани

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  2. sausage 07.03.2020 22:52 # sausage
    Маур расстроен уровнем игры Ндомбеле. 54 млн на ветер? Или это просто публичная порка и воспитательный момент?

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  3. slash-lfc 07.03.2020 22:50 # slash-lfc
    Великий тренер Ломбард должен собрать все силы Прое6алси в кулак, чтобы завтра героически одолеть Эвертон и оторваться от таких мощных преследователей как Шеффилд и Вулверхэмптон.

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  4. anabanana94 07.03.2020 22:46 # anabanana94
    23.01.2020 23:46 #
    only--liverpool

    ЧМО САЛАХ СДОХНИ ГАНДОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Источник: http://fapl.ru/posts/76211/?c=1#c7079641

    Земля тебе пухом!!!

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  5. sausage 07.03.2020 22:44 # sausage
    Пздц Маур вляпался. Работа в сегодняшнем Тоттенхэме - это реально самый большой вызов в его карьере. Что бы ни говорили всякие аналитики, Почеттино оставил после себя мёртвую зону. Все игроки до сих пор говорят, как хорош он был и как классно было с ним работать, но в последний сезон просто не играли как он их учил 5 с лишним лет. Все резко сднили и стали не тортами. И только Льорис, Кейн и Сон оставались на уровне, но и двое последних выпилились. Есть Уинкс, но на него одного надежды мало. Без тотальной перезагрузки их не вытащит ни один тренер в мире, если речь идёт о сохранении статуса клуба, постоянно претендующего на 4-ку.

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  6. martingor 07.03.2020 22:44 # martingor
    Завтра ириски засунут толстую шоколадину в жопу пенсам, а вылезет через рот безвиза, а что вы хотели Земля круглая

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  7. brown-ale 07.03.2020 22:43 # brown-ale
    Да уж, лет пять Тоттенхэм не был так жалок. Похоже, они соревнуются с Арсеналом, кто более убог в этом сезоне. Все от Челси шарахаются, никто не хочет быть четвертым.

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  8. anabanana94 07.03.2020 22:39 # anabanana94
    17.01.2019 11:57 #
    myu99

    самый безмозглий клуб мира ливер дно шлюхи

    Источник: http://fapl.ru/posts/68141/

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  9. anabanana94 07.03.2020 22:30 # anabanana94
    Норм.

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  10. ry-l 07.03.2020 22:30 # ry-l
    Френк, пора заканчивать этот фарс и отцепляться от этих неудачников уверенной победой над ирисками.

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