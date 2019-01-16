Садио Мане: "Ливерпуль" станет чемпионом"
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане убежден, что его команда выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.
За 16 матчей до финиша команда Юргена Клоппа имеет четыре очка преимущества во главе Премьер-Лиги. Ранее наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупреждал, с каким давлением сопряжено лидерство в таблице, однако Мане уверен, что чемпионский титул впервые за 29 лет прибудет на "Энфилд".
"Это не команда слабаков. Я уверен, что мы станем чемпионами Англии. Когда я просыпаюсь утром, то не отправляюсь на тренировочную базу с мыслью о том, что мы не упустить титул. Мы настроены доказать, что являемся лучшей командой в лиге".
"Несколько лет назад у "Ливерпуля" была возможность выиграть титул, но этого не случилось. Я предпочитаю думать, что это помогло нам оказаться там, где мы сейчас", — приводит слова Мане Sky Sports.
16.01.2019 13:00
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Последние комментарии:
Одна ничья и всего 2 очка останется. Ну и дурак такие заявления делать.
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Ну все, теперь ситуация выровнялась. А то были моменты, когда я и правда думал, что лфк станет чемпионом.
Садио выровнял.
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У них там это в контракте прописано, или это просто случайное совпадение?
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Бляяяяя, неееет))
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Ну тут 2 пути после таких заявлений, либо становитесь чемпиками и ты становишься мужчиной который рил вывозит базар, либо если вы этого не делаете, то превращаться в гандона ака ловрен.
Вызов Мане принял.
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да вообще на изи
должны уебывать помойный голубой мешок
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серьезное заявление.
теперь осталась самая малость, воплотить этот песдешь в реальность.
удачи тебе, уголёк
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Материализуй мысль голами, Садио.
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У фанатов Ловрена праздник )))
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Пзда тебе от Юры. Даже болелы молчат))) Только верим)
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Иншаллах, Садио.
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ну всё, началось))))
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))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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может лучше ещё лет 30 подождать?)
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