Садио Мане: "Ливерпуль" станет чемпионом"

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане убежден, что его команда выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.

За 16 матчей до финиша команда Юргена Клоппа имеет четыре очка преимущества во главе Премьер-Лиги. Ранее наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупреждал, с каким давлением сопряжено лидерство в таблице, однако Мане уверен, что чемпионский титул впервые за 29 лет прибудет на "Энфилд".

"Это не команда слабаков. Я уверен, что мы станем чемпионами Англии. Когда я просыпаюсь утром, то не отправляюсь на тренировочную базу с мыслью о том, что мы не упустить титул. Мы настроены доказать, что являемся лучшей командой в лиге".

"Несколько лет назад у "Ливерпуля" была возможность выиграть титул, но этого не случилось. Я предпочитаю думать, что это помогло нам оказаться там, где мы сейчас", — приводит слова Мане Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Мане, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. skydreams 16.01.2019 13:30 # skydreams
    Одна ничья и всего 2 очка останется. Ну и дурак такие заявления делать.

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  2. v1talitys 16.01.2019 13:28 # v1talitys
    Ну все, теперь ситуация выровнялась. А то были моменты, когда я и правда думал, что лфк станет чемпионом.
    Садио выровнял.

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  3. red-devil-4ever 16.01.2019 13:24 # red-devil-4ever
    У них там это в контракте прописано, или это просто случайное совпадение?

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  4. slash-lfc 16.01.2019 13:22 # slash-lfc
    Бляяяяя, неееет))

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  5. gerrard08 16.01.2019 13:20 # gerrard08
    Ну тут 2 пути после таких заявлений, либо становитесь чемпиками и ты становишься мужчиной который рил вывозит базар, либо если вы этого не делаете, то превращаться в гандона ака ловрен.
    Вызов Мане принял.

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  6. blackdreamer 16.01.2019 13:18 # blackdreamer
    да вообще на изи
    должны уебывать помойный голубой мешок

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  7. manutd-20champ 16.01.2019 13:16 # manutd-20champ
    серьезное заявление.
    теперь осталась самая малость, воплотить этот песдешь в реальность.
    удачи тебе, уголёк

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  8. akadam 16.01.2019 13:13 # akadam
    Материализуй мысль голами, Садио.

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  9. liverpool-95 16.01.2019 13:09 # liverpool-95
    У фанатов Ловрена праздник )))

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  10. firmino9 16.01.2019 13:04 # firmino9
    Пзда тебе от Юры. Даже болелы молчат))) Только верим)

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  11. scouser2005 16.01.2019 13:04 # scouser2005
    Иншаллах, Садио.

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  12. gidro-met 16.01.2019 13:03 # gidro-met
    ну всё, началось))))

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  13. mancityman 16.01.2019 13:02 # mancityman
    ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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  14. mancunia-planet 16.01.2019 13:01 # mancunia-planet
    может лучше ещё лет 30 подождать?)

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