Садио Мане: "Ливерпуль" станет чемпионом"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане убежден, что его команда выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.

За 16 матчей до финиша команда Юргена Клоппа имеет четыре очка преимущества во главе Премьер-Лиги. Ранее наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупреждал, с каким давлением сопряжено лидерство в таблице, однако Мане уверен, что чемпионский титул впервые за 29 лет прибудет на "Энфилд".



"Это не команда слабаков. Я уверен, что мы станем чемпионами Англии. Когда я просыпаюсь утром, то не отправляюсь на тренировочную базу с мыслью о том, что мы не упустить титул. Мы настроены доказать, что являемся лучшей командой в лиге".



"Несколько лет назад у "Ливерпуля" была возможность выиграть титул, но этого не случилось. Я предпочитаю думать, что это помогло нам оказаться там, где мы сейчас", — приводит слова Мане Sky Sports.