"Арсенал" смирился с неизбежностью продажи Обамеянга

"Арсенал" практически отчаялся сохранить своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга в клубе.

Как известно, от действующего контракт Обамеянга остается только один полный год. Главный тренер "канониров" Микель Артета уже призвал свой клуб сохранить 30-летнего габонца "во что бы то ни стало".



По информации Daily Mail, "Арсенал" продолжает переговоры с Пьер-Эмериком о новом контракте, однако нападающий выдвинул неподъемные требования как для клуба, который рискует снова остаться без Лиги Чемпионов.



Обамеянг требует увеличить свою текущую зарплату на 30 процентов — до 300 тысяч фунтов в неделю, и боссы "Арсенала" понимают, что это, по всей видимости, подтолкнет их к продаже Пьер-Эмерика грядущим летом.



После раннего вылета из Лиги Европы "Арсенал" может пробиться в Лигу Чемпионов лишь через Премьер-Лигу, а там подопечные Артеты занимают 10-ю позицию. Отставание от топ-4 не так велико, зато велико количество конкурентов, которые метят на те же места.