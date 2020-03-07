"Арсенал" смирился с неизбежностью продажи Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" практически отчаялся сохранить своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга в клубе.

Как известно, от действующего контракт Обамеянга остается только один полный год. Главный тренер "канониров" Микель Артета уже призвал свой клуб сохранить 30-летнего габонца "во что бы то ни стало".

По информации Daily Mail, "Арсенал" продолжает переговоры с Пьер-Эмериком о новом контракте, однако нападающий выдвинул неподъемные требования как для клуба, который рискует снова остаться без Лиги Чемпионов.

Обамеянг требует увеличить свою текущую зарплату на 30 процентов — до 300 тысяч фунтов в неделю, и боссы "Арсенала" понимают, что это, по всей видимости, подтолкнет их к продаже Пьер-Эмерика грядущим летом.

После раннего вылета из Лиги Европы "Арсенал" может пробиться в Лигу Чемпионов лишь через Премьер-Лигу, а там подопечные Артеты занимают 10-ю позицию. Отставание от топ-4 не так велико, зато велико количество конкурентов, которые метят на те же места.


Метки Арсенал, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2020 10:00

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  1. sausage 07.03.2020 10:54 # sausage
    Обамеянг: "Тебе не нужны трофеи, чтобы быть нападающим топ-уровня. Нужны всего лишь 300 к в неделю."

    Источник: http://fapl.ru/posts/77128/

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  2. chelsea88 07.03.2020 10:20 # chelsea88
    Гейклуб тогда вообще скатится в зону вылета.

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