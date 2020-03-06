Гвардиола: "Юнайтед" невероятно агрессивен"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не согласен со мнение, что "Манчестер Юнайтед" является командой оборонительного плана.

В ближайшее воскресенье "горожане" совершат выезд на "Олд Траффорд" к "красным дьяволам", которые набрали свою лучшую форму в этом сезоне и не знают поражений уже девять матчей кряду во всех соревнованиях.



Когда в октябре "дьяволам" удалось остановить "Ливерпуль" (1:0), Юрген Клопп заявил, что МЮ "только оборонялся". Однако Гвардиола ждет от своего ближайшего соперника другого футбола.



"Мне это так не кажется. Посмотрев их последние матчи, могу сказать, что они невероятно агрессивны. Думаю, так будет и на "Олд Траффорд".



"В некоторых матчах они обороняются, но в последних матчах они показали себя агрессивной командой. Я всегда считал, что у "Юнайтед" сильная команда, которая хорошо играет. Когда мы играли у них в гостях предыдущий раз и потерпели поражение, они были хороши в первые 20, 25, 30 минут".



"Я всегда уважал и придерживался хорошего мнения насчет "Юнайтед", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Также Хосеп подтвердил, что полузащитник Кевин Де Брюйне имеет шансы восстановиться к воскресенью после травмы плеча.