Абрахэм — лучший футболист Лондона

На традиционной церемонии вручения наград Лондона нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм был признан Игроком Года в Премьер-Лиге, а также молодым Игроком Года.

В этом сезоне 22-летний Абрахэм пользуется безусловным доверием Фрэнка Лэмпарда, отблагодарив своего главного тренера 15 голами за "синих" во всех соревнованиях.



В борьбе за звание лучшего лондонского футболиста Тэмми опередил своего одноклубника Жоржиньо, Гари Кэхилла из "Кристал Пэлас", Пьер-Эмерика Обамеянга из "Арсенала" и взявшего эту награду в прошлом году Сон Хен Мина из "Тоттенхэма".



Что касается молодежной награды, то на нее, помимо Абрахэма, также претендовали Мейсон Маунт и Фикайо Томори из "Челси", Габриэль Мартинелли из "Арсенала" и Брайан Мбуэмо из "Брентфорда".



Лондонским Игроком Года в Футбольной Лиге был признан нападающий "Брентфорда" Олли Уоткинс, Бен Фостер из "Уотфорда" стал Голкипером Года, а приз лучшему тренеру в городе отошел Томасу Франку из "Брентфорда".