Абрахэм — лучший футболист Лондона
На традиционной церемонии вручения наград Лондона нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм был признан Игроком Года в Премьер-Лиге, а также молодым Игроком Года.
В этом сезоне 22-летний Абрахэм пользуется безусловным доверием Фрэнка Лэмпарда, отблагодарив своего главного тренера 15 голами за "синих" во всех соревнованиях.
В борьбе за звание лучшего лондонского футболиста Тэмми опередил своего одноклубника Жоржиньо, Гари Кэхилла из "Кристал Пэлас", Пьер-Эмерика Обамеянга из "Арсенала" и взявшего эту награду в прошлом году Сон Хен Мина из "Тоттенхэма".
Что касается молодежной награды, то на нее, помимо Абрахэма, также претендовали Мейсон Маунт и Фикайо Томори из "Челси", Габриэль Мартинелли из "Арсенала" и Брайан Мбуэмо из "Брентфорда".
Лондонским Игроком Года в Футбольной Лиге был признан нападающий "Брентфорда" Олли Уоткинс, Бен Фостер из "Уотфорда" стал Голкипером Года, а приз лучшему тренеру в городе отошел Томасу Франку из "Брентфорда".
06.03.2020 06:00
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нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм был признан Игроком Года в Премьер-Лиге, а также молодым Игроком Года.
азаззазаазаз, у пенсов уже слюнки потекли
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в ландане все очень плохо
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2019 год
Абрахам = 4300 минут, 30 голов, 6 гп
Обамеянг = 4303 минуь, 32 гола, 7 гп
2019-2020
Абрахам = 34 матча, 15 голов, 5 гп = кпд 0,59
Обамеянг = 31 матч, 20 голов, 1 гп = кпд 0,68
оруууу))
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Тэмми Абрахэм был признан Игроком Года в Премьер-Лиге, а также молодым Игроком Года.
Источник: http://fapl.ru/posts/77102/
НОРМ ЗАТРАЛЕЛИ СРАЛЬСИ
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изе обосали зеропук
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