Абрахэм — лучший футболист Лондона

Тэмми Абрахэм На традиционной церемонии вручения наград Лондона нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм был признан Игроком Года в Премьер-Лиге, а также молодым Игроком Года.

В этом сезоне 22-летний Абрахэм пользуется безусловным доверием Фрэнка Лэмпарда, отблагодарив своего главного тренера 15 голами за "синих" во всех соревнованиях.

В борьбе за звание лучшего лондонского футболиста Тэмми опередил своего одноклубника Жоржиньо, Гари Кэхилла из "Кристал Пэлас", Пьер-Эмерика Обамеянга из "Арсенала" и взявшего эту награду в прошлом году Сон Хен Мина из "Тоттенхэма".

Что касается молодежной награды, то на нее, помимо Абрахэма, также претендовали Мейсон Маунт и Фикайо Томори из "Челси", Габриэль Мартинелли из "Арсенала" и Брайан Мбуэмо из "Брентфорда".

Лондонским Игроком Года в Футбольной Лиге был признан нападающий "Брентфорда" Олли Уоткинс, Бен Фостер из "Уотфорда" стал Голкипером Года, а приз лучшему тренеру в городе отошел Томасу Франку из "Брентфорда".


Метки Абрахэм, награды, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2020 06:00

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  1. pistolero-lfc 06.03.2020 07:05 # pistolero-lfc
    нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм был признан Игроком Года в Премьер-Лиге, а также молодым Игроком Года.

    азаззазаазаз, у пенсов уже слюнки потекли

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  2. kos9k 06.03.2020 06:47 # kos9k
    в ландане все очень плохо

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  3. wengerrrro 06.03.2020 06:20 # wengerrrro
    2019 год
    Абрахам = 4300 минут, 30 голов, 6 гп
    Обамеянг = 4303 минуь, 32 гола, 7 гп
    2019-2020
    Абрахам = 34 матча, 15 голов, 5 гп = кпд 0,59
    Обамеянг = 31 матч, 20 голов, 1 гп = кпд 0,68

    оруууу))

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  4. hammersmith 06.03.2020 06:16 # hammersmith
    Тэмми Абрахэм был признан Игроком Года в Премьер-Лиге, а также молодым Игроком Года.

    Источник: http://fapl.ru/posts/77102/

    НОРМ ЗАТРАЛЕЛИ СРАЛЬСИ

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  5. meshuggah 06.03.2020 06:13 # meshuggah
    изе обосали зеропук

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