Англия обрела своих соперников по группе Лиги Наций
В результате проведенной УЕФА жеребьевки сборная Англии узнала имена своих соперников по групповому этапу Лиги Наций сезона 2020/21.
Благодаря своему высокому рейтингу англичане будут выступать в Лиге А, вместе с другими элитными сборными.
Жеребьевка определила команду Гарета Саутгейта в Группу 2, где ее соперниками стали Бельгия, Дания и Исландия.
Групповой этап Лиги Наций стартует 3-5 сентября и продлится до 15-17 ноября 2020. Финалы лиг запланированы на 2, 3 и 6 июня 2021.
Напомним, что в прошлом — и одновременно первом — розыгрыше Лиги Наций сборная Англии заняла третье место.
Жеребьевка Лиги Наций сезона 2020/21
Лига A
Группа 1: Голландия, Италия, Босния и Герцеговина, Польша
Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия
Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия
Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия
Лига B
Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния
Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль
Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия
Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария
Лига C
Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория
Группа 2: Армения, Эстония, Македония, Грузия
Группа 3: Молдавия, Словения, Косово, Греция
Группа 4: Казахстан, Литва, Белоруссия, Албания
Лига D
Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова
Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар
03.03.2020 21:00
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Последние комментарии:
Ставлю на Гибралтар свои бакенбарды, что они хоть разок забьют и в свои, и в чужие ворота.
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Вот, вот, то что сейчас и надо, Рашка с Турцией будет играть, песда болелам будет. Вата должна гореть ярко.
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хахахаа Украина в лиге А а русня в Б АХЗАХАХАХХА)))
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Интересно, что ж за страна такая Белоруссия? Не нашёл на карте.
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Опять этот непонятный турнир.
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Вперед Россия!!!
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