Англия обрела своих соперников по группе Лиги Наций

Луиш Фигу В результате проведенной УЕФА жеребьевки сборная Англии узнала имена своих соперников по групповому этапу Лиги Наций сезона 2020/21.

Благодаря своему высокому рейтингу англичане будут выступать в Лиге А, вместе с другими элитными сборными.

Жеребьевка определила команду Гарета Саутгейта в Группу 2, где ее соперниками стали Бельгия, Дания и Исландия.

Групповой этап Лиги Наций стартует 3-5 сентября и продлится до 15-17 ноября 2020. Финалы лиг запланированы на 2, 3 и 6 июня 2021.

Напомним, что в прошлом — и одновременно первом — розыгрыше Лиги Наций сборная Англии заняла третье место.

Жеребьевка Лиги Наций сезона 2020/21

Лига A

Группа 1: Голландия, Италия, Босния и Герцеговина, Польша
Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия
Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия
Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия

Лига B

Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния
Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль
Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия
Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария

Лига C

Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория
Группа 2: Армения, Эстония, Македония, Грузия
Группа 3: Молдавия, Словения, Косово, Греция
Группа 4: Казахстан, Литва, Белоруссия, Албания

Лига D

Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова
Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар


Метки жеребьевка, Лига Наций, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. maxll 03.03.2020 22:00 # maxll
    Ставлю на Гибралтар свои бакенбарды, что они хоть разок забьют и в свои, и в чужие ворота.

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  2. maxll 03.03.2020 21:58 # maxll
    Вот, вот, то что сейчас и надо, Рашка с Турцией будет играть, песда болелам будет. Вата должна гореть ярко.

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  3. bezviz 03.03.2020 21:44 # bezviz
    хахахаа Украина в лиге А а русня в Б АХЗАХАХАХХА)))

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  4. electric 03.03.2020 21:22 # electric
    Интересно, что ж за страна такая Белоруссия? Не нашёл на карте.

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  5. brown-ale 03.03.2020 21:17 # brown-ale
    Опять этот непонятный турнир.

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  6. chebrec 03.03.2020 21:04 # chebrec
    Вперед Россия!!!

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