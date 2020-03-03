Англия обрела своих соперников по группе Лиги Наций

В результате проведенной УЕФА жеребьевки сборная Англии узнала имена своих соперников по групповому этапу Лиги Наций сезона 2020/21.

Благодаря своему высокому рейтингу англичане будут выступать в Лиге А, вместе с другими элитными сборными.



Жеребьевка определила команду Гарета Саутгейта в Группу 2, где ее соперниками стали Бельгия, Дания и Исландия.



Групповой этап Лиги Наций стартует 3-5 сентября и продлится до 15-17 ноября 2020. Финалы лиг запланированы на 2, 3 и 6 июня 2021.



Напомним, что в прошлом — и одновременно первом — розыгрыше Лиги Наций сборная Англии заняла третье место.



Жеребьевка Лиги Наций сезона 2020/21



Лига A



Группа 1: Голландия, Италия, Босния и Герцеговина, Польша

Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия

Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия

Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия



Лига B



Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния

Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль

Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия

Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария



Лига C



Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория

Группа 2: Армения, Эстония, Македония, Грузия

Группа 3: Молдавия, Словения, Косово, Греция

Группа 4: Казахстан, Литва, Белоруссия, Албания



Лига D



Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова

Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар