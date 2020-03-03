"Арсенал" победил "Портсмут" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
"Арсенал" уверенно переиграл на выезде "Портсмут" со счетом 0:2 и вышел в четвертьфинальную стадию Кубка Англии.
Матч на "Фраттон Парк" начался неудачно для "канониров", чей полузащитник Лукас Торрейра получил серьезную травму правой ноги в столкновении с Джеймсом Болтоном. Уругваец был унесен с поля на носилках, а в игру вместо него вошел Дани Себальос.
Что касается игры, то "Арсенал" владел определенным преимуществом как более классная команда, но подгоняемый своими болельщиками "Портсмут" время от времени старался отвечать. Правда, реальных моментов практически не было.
А перед самым перерывом счет был открыт. После навеса Нелсона с углового мяч был вынесен за пределы штрафной, однако Себальос помог Рису выполнить повторную подачу, благодаря которой Сократис Папастатопулос пробил ногой в касание из центра площадки — 0:1.
В начале второго тайма гости похоронили интригу. Нелсон прострелил с правого фланга к ближней штанге, где Эдди Нкетиа продемонстрировал отличную технику, приняв мяч и в упор расстреляв ворота — 0:2.
Остаток матча превратился в формальность. "Арсенал" уверенно контролировал мяч, ничего не позволяя своего сопернику, который за 90 минут нанес лишь один удар в створ.
"Арсенал" уверенно переиграл представителя Лиги Один и вышел в следующий раунд турнира, однако травма Лукаса Торрейры стала некоторой ложкой дегтя в этот вечер.
"Портсмут" — "Арсенал" — 0:2 (0:1)
Голы: Папастатопулос 45, Нкетиа 51.
"Портсмут": Басс, Маккрори, Болтон, Берджесс, Седдон, Макгихан, Клозе, Уильямс, Эванс (Кэннон 74), Харнесс (Кертис 67), Харрисон (Маркиз 67).
"Арсенал": Мартинес, Папастатопулос, Луис, Мари, Сака, Гендузи, Торрейра (Себальос 16), Нелсон (Мэйтланд-Найлс 90), Уиллок (Джака 87), Мартинелли, Нкетиа.
Предупреждения: Макгихан — Гендузи.
03.03.2020 00:40
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Последние комментарии:
03.03.2020 01:04 #
coon4
рот в моче и в сперме жопа
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Источник: http://fapl.ru/posts/77039/?c=1#c7104493
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01.03.2020 07:36 #
myu99
ну и ебала у него похоже он толка что отсосал миллион раз и устал
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Источник: http://fapl.ru/posts/76999/?c=1#c7103374
Отзовись КУКОЛД я вызываю тебя на дуэль!
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Лемарс пидарас
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Че уже миллион раз отсосали и устали? Споосите у coon4 подскажет как не уставая миллиард раз отсосать
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нет анбитона у клопа
рот в моче и в сперме жопа
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вот, этот Кубок Арсенала канонирам нужно обязательно выигрывать
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ну и дерьмовый же матч выдался
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не получилось посмотреть. Что этот Мари из себя представляет?
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кто победит, ммировая революция или джинсы омэриканские?
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КОРОЛИ!!!
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