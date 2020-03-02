Лэмпард: "У Кепы есть будущее в "Челси"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард отметил профессионализм Кепы Аррисабалаги и заверил, что у испанского голкипера есть будущее в клубе.

Последний раз Аррисабалага выходил на футбольное поле еще 21 января, когда он пропустил два гола от "Арсенала". А за четыре дня перед тем дерби Кепа в концовке подарил победу "Ньюкаслу".



В последних матчах Лэмпард доверяет защищать ворота Вилли Кабальеро, однако на карьере Кепы в "Челси" рано ставить крест. Ожидается, что именно самый дорогой голкипер мира сыграет против "Ливерпуля" в Кубке Англии во вторник.



"Он остается профессионалом, как мы того и ожидаем. Он хорошо тренировался, сосредоточившись на работе и поддерживая команду. Меня спрашивают одно и то же каждую неделю, но он хорош".



"Есть ли у него будущее в "Челси"? Да. Каждый игрок является хозяином своей судьбы в плане того, как они играют и как тренируются".



"Мы в "Челси" стремимся сократить отставание от вершины. Никому не позволено расслабиться — мы должны трудиться каждый день. Конечно, летом мы будем делать выводы, но пока что мы не забегаем дальше матча завтра вечером", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.