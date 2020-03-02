Лэмпард: "У Кепы есть будущее в "Челси"

Кепа Аррисабалага Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард отметил профессионализм Кепы Аррисабалаги и заверил, что у испанского голкипера есть будущее в клубе.

Последний раз Аррисабалага выходил на футбольное поле еще 21 января, когда он пропустил два гола от "Арсенала". А за четыре дня перед тем дерби Кепа в концовке подарил победу "Ньюкаслу".

В последних матчах Лэмпард доверяет защищать ворота Вилли Кабальеро, однако на карьере Кепы в "Челси" рано ставить крест. Ожидается, что именно самый дорогой голкипер мира сыграет против "Ливерпуля" в Кубке Англии во вторник.

"Он остается профессионалом, как мы того и ожидаем. Он хорошо тренировался, сосредоточившись на работе и поддерживая команду. Меня спрашивают одно и то же каждую неделю, но он хорош".

"Есть ли у него будущее в "Челси"? Да. Каждый игрок является хозяином своей судьбы в плане того, как они играют и как тренируются".

"Мы в "Челси" стремимся сократить отставание от вершины. Никому не позволено расслабиться — мы должны трудиться каждый день. Конечно, летом мы будем делать выводы, но пока что мы не забегаем дальше матча завтра вечером", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Аррисабалага, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2020 18:00

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  1. asnural 02.03.2020 18:51 # asnural
    Автор далбан

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  2. ry-l 02.03.2020 18:07 # ry-l
    А за четыре дня перед тем дерби Кепа в концовке подарил победу "Ньюкаслу".

    Источник: http://fapl.ru/posts/77032/

    Каким образом, интересно? Или я другой матч смотрел?

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  3. ry-l 02.03.2020 18:03 # ry-l
    Кепа: "У Лэмпарда нет будущего в Челси"

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