Лэмпард: "У Кепы есть будущее в "Челси"
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард отметил профессионализм Кепы Аррисабалаги и заверил, что у испанского голкипера есть будущее в клубе.
Последний раз Аррисабалага выходил на футбольное поле еще 21 января, когда он пропустил два гола от "Арсенала". А за четыре дня перед тем дерби Кепа в концовке подарил победу "Ньюкаслу".
В последних матчах Лэмпард доверяет защищать ворота Вилли Кабальеро, однако на карьере Кепы в "Челси" рано ставить крест. Ожидается, что именно самый дорогой голкипер мира сыграет против "Ливерпуля" в Кубке Англии во вторник.
"Он остается профессионалом, как мы того и ожидаем. Он хорошо тренировался, сосредоточившись на работе и поддерживая команду. Меня спрашивают одно и то же каждую неделю, но он хорош".
"Есть ли у него будущее в "Челси"? Да. Каждый игрок является хозяином своей судьбы в плане того, как они играют и как тренируются".
"Мы в "Челси" стремимся сократить отставание от вершины. Никому не позволено расслабиться — мы должны трудиться каждый день. Конечно, летом мы будем делать выводы, но пока что мы не забегаем дальше матча завтра вечером", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
02.03.2020 18:00
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Последние комментарии:
Автор далбан
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А за четыре дня перед тем дерби Кепа в концовке подарил победу "Ньюкаслу".
Источник: http://fapl.ru/posts/77032/
Каким образом, интересно? Или я другой матч смотрел?
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Кепа: "У Лэмпарда нет будущего в Челси"
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