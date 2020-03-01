Ван Дейк: "Проиграть здесь 3:0 — это недопустимо"
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк назвал "недопустимым" поражением 3:0 от "Уотфорда".
В субботу "красные" потерпели свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиге, и Ван Дейк считает нужным не только упрекнуть свою команду за плохую игру, но и похвалить соперника. Теперь Виргил ждет реакции от "Ливерпуля".
"Думаю, "Уотфорд" заслужил победу, если вы посмотрите на игру и созданные ими моменты. Они придерживались своего плана и, как вы видите, забили три гола".
"Я не думаю, что мы создали слишком много моментов. Поэтому не нужно умалять заслуги "Уотфорда". Конечно, мы должны взглянуть на себя в зеркало и проанализировать многие вещи. Нам нужно прибавить. Этот результат тяжело принять, но таков футбол".
"Проиграть здесь 3:0 — это недопустимо. Проигрывать больно. Что касается рекордов, то они существуют для медиа. Мы никогда не упоминали их".
"Мы хотим двигаться дальше и выиграть следующий матч, а это домашний матч против "Борнмута" в Кубке Англии. Мы хотим немедленно реабилитироваться и показать то, что мы делали весь сезон. Только так", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.
01.03.2020 07:00
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Последние комментарии:
ну и ебала у него похоже он толка что отсосал миллион раз и устал
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Что касается рекордов, то они существуют для медиа. Мы никогда не упоминали их
Источник: http://fapl.ru/posts/76999/
ну да, не ваши же ли боссы недавно пиздели про золотой кубок? обоссан
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Всем пыздец пришёл - Король зол!
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myu99
зеропуки что с ебалой хахахаа
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