Алонсо спас ничью для "Челси" против "Борнмута"

Маркос Алонсо Дубль Маркоса Алонсо позволил "Челси" избежать поражения в гостях у "Борнмута" — 2:2.

По сравнению с поражением 3:0 от "Бернли" в стартовый состав "вишенок" вернулись Натан Аке, Льюис Кук, Джефферсон Лерма и Райан Фрэйзер.

Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард отреагировал на поражение 0:3 от "Баварии" в Лиге Чемпионов двумя перестановками, доверившись Фикайо Томори и Педро вместо Антонио Рюдигера и Росса Баркли.

Матч начался с двух опаснейших моментов в исполнении Филипа Биллинга. Полузащитник хозяев дважды оказывался на убийственной позиции в нескольких метрах от ворот при удивительном попустительстве обороны "Челси", однако в первом случае ему не удалось пробить Вилли Кабальеро, а во втором он даже не попал в створ.

Вскоре "синие" ответили дальним ударом Мейсона Маунта, однако голкипер "Борнмута" Аарон Рамсдейл забрал мяч в нижнем углу ворот.

На 10-й минуте "вишенки" создали свой третий момент. На сей раз, поборовшись с защитником, наносил удар Каллум Уилсон, но Кабальеро сыграл надежно.

После столь бурного начала игра успокоилась. Постепенно гости стали забирать инициативу в свои руки, хотя это не находило отражения на опасных моментах.

И все-таки давление "Челси" принесло свои плоды. На 33-й минуте Оливье Жиру опередил Аке и ногой пробил в крестовину после прострела от Риса Джеймса с правого фланга, а Маркос Алонсо подхватил мяч и с острого угла все-таки поразил цель — 0:1.

До перерыва гости не ослабили свою хватку. "Борнмут" оборонялся в поте лица, но второй гол сопернику забить не позволил.

Второй тайм начался с того, что Жиру был выведен на удар по центра штрафной площади, но пробил в касание со внешней стороны от штанги.

А на 54-й минуте "вишенки" внезапно вернулись к жизни, и помог им в это стандарт. После подачи углового Лерма выпрыгнул выше всех и сильным ударом головой прошил руки Кабальеро — 1:1.

Прошло еще три минуты, и "Борнмут" забил с игры. Провалился левый фланг обороны "Челси", и Джошуа Кинг на дальней штанге замкнул прострел Джека Стейси — 2:1.

"Синие" никак не могли прийти в себя и на 63-й минуте едва не пропустили третий гол. Аке сделал скидку на Каллума Уилсона, а тот пробил с линии вратарской — прямо в Кабальеро.

Со временем хозяева отказались от своей дерзости и принялись оборонять добытое преимущество. "Челси" все наседал, хотя силы у команды Лэмпарда явно были на исходе.

А на 85-й минуте Алонсо сыграл головой на добивании после отраженного Рамсдейлом удара Педро с дальнего края штрафной — 2:2.

Наиграть еще на один гол у "Челси" не осталось ни сил, ни времени. "Борнмут" же решил, что лучше синица в руке, согласившись на ничью и не став рисковать.

"Челси" доминировал в игре на протяжении большей части первого тайма, но внезапный провал в начале второй половины матча обернулся потерей очков. "Борнмут" же подтвердил свою репутацию крайне неудобной для "синих" команды в последние годы.

"Борнмут" — "Челси". Отчет о матче


Метки Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.02.2020 19:55

Количество просмотров Просмотров: 721

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 29.02.2020 20:12 # slash-lfc
    Героически спасли очко в матче с Борнмутом. Как же пiздато болеть за этот новый Прое6алси.

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  2. staryi-eblan 29.02.2020 20:05 # staryi-eblan
    3 вывода после матча с Вишнявыми:

    1. Кристенсена, Батшуайи, Виллиана, Педро и Жиру попросить на выход

    2. Летом нужны 3 исполнителя высокого качества, чтобы хоть борьба за топ 4 не было такой изнуряющей для Пенсов и было легче

    3. Основательно, летом, подлечить Канте, Пулишича, Лофтуса и Одои
    _________________________________________________________

    Впереди Эвертон. Если есть остатки совести, то должны придумать ответ за "3:1"

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  3. alexomck 29.02.2020 20:03 # alexomck
    Алонсо в защите так же убог, как и Трент, а в атаке на голову сильнее, но при этом сковзеры везде кричат про своего якобы топа)

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  4. rap-woiska 29.02.2020 20:02 # rap-woiska
    лол там тех поражение дали баварии

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  5. ry-l 29.02.2020 20:02 # ry-l
    Лэмпард рассказал о реакции игроков на поражение от «Баварии»…

    «Завтра мы увидим их реакцию. Ребята прекрасно работали на тренировках, сегодня утром они были полны решимости. В футболе такое случается – бывают сложные моменты и тяжелые матчи, и это открывает нам глаза, но показателем является то, как вся команда и отдельные игроки реабилитируются, вернувшись на поле».

    «Мне интересно посмотреть на реакцию; мне кажется, она будет хорошей. Последний раз мы отлично сыграли в АПЛ, так что нужно продолжать в том же духе».
    ==========================================================================


    Спасибо тебе, Фрэнк, за реакцию. Мы все увидили. Вся команда должна Алонсо неделю на руках носить за этот матч, ибо 2 два его мяча хоть как-то скрасили ту бездарность, которая под предвадительством ФЛ была продмеонстрирована на поле.

    Все-таки после этого сезона лучше будет расстаться. Фрэнк уже дал команде все лучшее, что мог в качестве игрока и он, несомненно, легенда клуба. Но на поприще тренера сейчас попахивает провалом в Челси.

    По игрокам:
    Кепа хуже Кабальеро? Ну-ну
    Аспи походу совладельцем клуба стал. Я не понимаю за какие заслуги он непременно каждый матч в основе начинает. В атаке не добегает, в защиту тоже не бежит. Очень "полезный" капитан

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  6. chronicle 29.02.2020 20:01 # chronicle
    Алонсо спас очко Лемпёса

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  7. brown-ale 29.02.2020 19:58 # brown-ale
    Ну не хочет Челси занимать четвертое место. Давайте, немощи, это ваш шанс.

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  8. fanstevengerrard 29.02.2020 19:58 # fanstevengerrard
    Алонсо спас очко для "Челси" против "Борнмута"

    Источник: http://fapl.ru/posts/76992/

    (ответить)

  9. mr-s1n1st3r 29.02.2020 19:57 # mr-s1n1st3r
    29.02.2020 17:31 # удалить
    mr-s1n1st3r

    Шконоровирус может оставить 4если без 4 места.

    Источник: http://fapl.ru/posts/76979/?c=1#c7102454

    (ответить)

  10. mr-s1n1st3r 29.02.2020 19:56 # mr-s1n1st3r
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