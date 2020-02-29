Алонсо спас ничью для "Челси" против "Борнмута"
Дубль Маркоса Алонсо позволил "Челси" избежать поражения в гостях у "Борнмута" — 2:2.
По сравнению с поражением 3:0 от "Бернли" в стартовый состав "вишенок" вернулись Натан Аке, Льюис Кук, Джефферсон Лерма и Райан Фрэйзер.
Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард отреагировал на поражение 0:3 от "Баварии" в Лиге Чемпионов двумя перестановками, доверившись Фикайо Томори и Педро вместо Антонио Рюдигера и Росса Баркли.
Матч начался с двух опаснейших моментов в исполнении Филипа Биллинга. Полузащитник хозяев дважды оказывался на убийственной позиции в нескольких метрах от ворот при удивительном попустительстве обороны "Челси", однако в первом случае ему не удалось пробить Вилли Кабальеро, а во втором он даже не попал в створ.
Вскоре "синие" ответили дальним ударом Мейсона Маунта, однако голкипер "Борнмута" Аарон Рамсдейл забрал мяч в нижнем углу ворот.
На 10-й минуте "вишенки" создали свой третий момент. На сей раз, поборовшись с защитником, наносил удар Каллум Уилсон, но Кабальеро сыграл надежно.
После столь бурного начала игра успокоилась. Постепенно гости стали забирать инициативу в свои руки, хотя это не находило отражения на опасных моментах.
И все-таки давление "Челси" принесло свои плоды. На 33-й минуте Оливье Жиру опередил Аке и ногой пробил в крестовину после прострела от Риса Джеймса с правого фланга, а Маркос Алонсо подхватил мяч и с острого угла все-таки поразил цель — 0:1.
До перерыва гости не ослабили свою хватку. "Борнмут" оборонялся в поте лица, но второй гол сопернику забить не позволил.
Второй тайм начался с того, что Жиру был выведен на удар по центра штрафной площади, но пробил в касание со внешней стороны от штанги.
А на 54-й минуте "вишенки" внезапно вернулись к жизни, и помог им в это стандарт. После подачи углового Лерма выпрыгнул выше всех и сильным ударом головой прошил руки Кабальеро — 1:1.
Прошло еще три минуты, и "Борнмут" забил с игры. Провалился левый фланг обороны "Челси", и Джошуа Кинг на дальней штанге замкнул прострел Джека Стейси — 2:1.
"Синие" никак не могли прийти в себя и на 63-й минуте едва не пропустили третий гол. Аке сделал скидку на Каллума Уилсона, а тот пробил с линии вратарской — прямо в Кабальеро.
Со временем хозяева отказались от своей дерзости и принялись оборонять добытое преимущество. "Челси" все наседал, хотя силы у команды Лэмпарда явно были на исходе.
А на 85-й минуте Алонсо сыграл головой на добивании после отраженного Рамсдейлом удара Педро с дальнего края штрафной — 2:2.
Наиграть еще на один гол у "Челси" не осталось ни сил, ни времени. "Борнмут" же решил, что лучше синица в руке, согласившись на ничью и не став рисковать.
"Челси" доминировал в игре на протяжении большей части первого тайма, но внезапный провал в начале второй половины матча обернулся потерей очков. "Борнмут" же подтвердил свою репутацию крайне неудобной для "синих" команды в последние годы.
"Борнмут" — "Челси". Отчет о матче
29.02.2020 19:55
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Последние комментарии:
Героически спасли очко в матче с Борнмутом. Как же пiздато болеть за этот новый Прое6алси.
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3 вывода после матча с Вишнявыми:
1. Кристенсена, Батшуайи, Виллиана, Педро и Жиру попросить на выход
2. Летом нужны 3 исполнителя высокого качества, чтобы хоть борьба за топ 4 не было такой изнуряющей для Пенсов и было легче
3. Основательно, летом, подлечить Канте, Пулишича, Лофтуса и Одои
_________________________________________________________
Впереди Эвертон. Если есть остатки совести, то должны придумать ответ за "3:1"
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Алонсо в защите так же убог, как и Трент, а в атаке на голову сильнее, но при этом сковзеры везде кричат про своего якобы топа)
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лол там тех поражение дали баварии
(ответить)
Лэмпард рассказал о реакции игроков на поражение от «Баварии»…
«Завтра мы увидим их реакцию. Ребята прекрасно работали на тренировках, сегодня утром они были полны решимости. В футболе такое случается – бывают сложные моменты и тяжелые матчи, и это открывает нам глаза, но показателем является то, как вся команда и отдельные игроки реабилитируются, вернувшись на поле».
«Мне интересно посмотреть на реакцию; мне кажется, она будет хорошей. Последний раз мы отлично сыграли в АПЛ, так что нужно продолжать в том же духе».
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Спасибо тебе, Фрэнк, за реакцию. Мы все увидили. Вся команда должна Алонсо неделю на руках носить за этот матч, ибо 2 два его мяча хоть как-то скрасили ту бездарность, которая под предвадительством ФЛ была продмеонстрирована на поле.
Все-таки после этого сезона лучше будет расстаться. Фрэнк уже дал команде все лучшее, что мог в качестве игрока и он, несомненно, легенда клуба. Но на поприще тренера сейчас попахивает провалом в Челси.
По игрокам:
Кепа хуже Кабальеро? Ну-ну
Аспи походу совладельцем клуба стал. Я не понимаю за какие заслуги он непременно каждый матч в основе начинает. В атаке не добегает, в защиту тоже не бежит. Очень "полезный" капитан
(ответить)
Алонсо спас очко Лемпёса
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Ну не хочет Челси занимать четвертое место. Давайте, немощи, это ваш шанс.
(ответить)
Алонсо спас очко для "Челси" против "Борнмута"
Источник: http://fapl.ru/posts/76992/
(ответить)
29.02.2020 17:31 # удалить
mr-s1n1st3r
Шконоровирус может оставить 4если без 4 места.
Источник: http://fapl.ru/posts/76979/?c=1#c7102454
(ответить)
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