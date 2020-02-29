Алонсо спас ничью для "Челси" против "Борнмута"

Дубль Маркоса Алонсо позволил "Челси" избежать поражения в гостях у "Борнмута" — 2:2.

По сравнению с поражением 3:0 от "Бернли" в стартовый состав "вишенок" вернулись Натан Аке, Льюис Кук, Джефферсон Лерма и Райан Фрэйзер.



Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард отреагировал на поражение 0:3 от "Баварии" в Лиге Чемпионов двумя перестановками, доверившись Фикайо Томори и Педро вместо Антонио Рюдигера и Росса Баркли.



Матч начался с двух опаснейших моментов в исполнении Филипа Биллинга. Полузащитник хозяев дважды оказывался на убийственной позиции в нескольких метрах от ворот при удивительном попустительстве обороны "Челси", однако в первом случае ему не удалось пробить Вилли Кабальеро, а во втором он даже не попал в створ.



Вскоре "синие" ответили дальним ударом Мейсона Маунта, однако голкипер "Борнмута" Аарон Рамсдейл забрал мяч в нижнем углу ворот.



На 10-й минуте "вишенки" создали свой третий момент. На сей раз, поборовшись с защитником, наносил удар Каллум Уилсон, но Кабальеро сыграл надежно.



После столь бурного начала игра успокоилась. Постепенно гости стали забирать инициативу в свои руки, хотя это не находило отражения на опасных моментах.



И все-таки давление "Челси" принесло свои плоды. На 33-й минуте Оливье Жиру опередил Аке и ногой пробил в крестовину после прострела от Риса Джеймса с правого фланга, а Маркос Алонсо подхватил мяч и с острого угла все-таки поразил цель — 0:1.



До перерыва гости не ослабили свою хватку. "Борнмут" оборонялся в поте лица, но второй гол сопернику забить не позволил.



Второй тайм начался с того, что Жиру был выведен на удар по центра штрафной площади, но пробил в касание со внешней стороны от штанги.



А на 54-й минуте "вишенки" внезапно вернулись к жизни, и помог им в это стандарт. После подачи углового Лерма выпрыгнул выше всех и сильным ударом головой прошил руки Кабальеро — 1:1.



Прошло еще три минуты, и "Борнмут" забил с игры. Провалился левый фланг обороны "Челси", и Джошуа Кинг на дальней штанге замкнул прострел Джека Стейси — 2:1.



"Синие" никак не могли прийти в себя и на 63-й минуте едва не пропустили третий гол. Аке сделал скидку на Каллума Уилсона, а тот пробил с линии вратарской — прямо в Кабальеро.



Со временем хозяева отказались от своей дерзости и принялись оборонять добытое преимущество. "Челси" все наседал, хотя силы у команды Лэмпарда явно были на исходе.



А на 85-й минуте Алонсо сыграл головой на добивании после отраженного Рамсдейлом удара Педро с дальнего края штрафной — 2:2.



Наиграть еще на один гол у "Челси" не осталось ни сил, ни времени. "Борнмут" же решил, что лучше синица в руке, согласившись на ничью и не став рисковать.



"Челси" доминировал в игре на протяжении большей части первого тайма, но внезапный провал в начале второй половины матча обернулся потерей очков. "Борнмут" же подтвердил свою репутацию крайне неудобной для "синих" команды в последние годы.



"Борнмут" — "Челси". Отчет о матче