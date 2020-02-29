Де Брюйне: "Сити" совершил слишком много ошибок"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне считает, что значительное отставание его команды от "Ливерпуля" в Премьер-Лиге вызвано обилием ошибок у "горожан" в концовке своих матчей.

После 27 туров "красные" имеют 22 очка отрыва от ближайшего преследователя, которым является как раз "Сити".



"Ливерпуль" почти безошибочно идет по дистанции, тогда как "горожане", на что указывает Де Брюйне, совершили несколько незапланированных потерь очков.



"Мы играем хорошо, но мы потеряли слишком много очков. У меня такое же ощущение, как в первый сезон при Пепе, когда мы играли в хороший футбол, но совершали слишком много ошибок".



"Были матчи, когда ты думаешь, что полностью контролируешь игру, а в заключительные пять или 10 минут все идет не так. В этот отрезок своих матчей "Ливерпуль" вообще не терял очков, поэтому каждое потерянное нами очко — это чересчур".



"Даже если бы мы выступали лучше, в этом сезоне "Ливерпуль" играет так, что побеждает почти всегда. Они заслужили стать чемпионами", — сообщил Де Брюйне Sky Sports.