Кепа готов уйти из "Челси" летом

Опасаясь за свою карьеру, голкипер Кепа Аррисабалага готов покинуть "Челси" грядущим летом.

После упущенной победы против "Арсенала" 21 января (2:2) терпение главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда лопнуло, и самый дорогой голкипер мира в лице Кепы, наконец, уселся в запас.



Естественно, такое решение Лэмпард принял не по одному матчу — Аррисабалага выглядел невыразительно на протяжении всего сезона, и почти каждый второй удар в створ ворот Кепы становился голом.



С того лондонского дерби ворота "Челси" защищает ветеран Вилли Кабальеро, и высока вероятность, что так все и останется до конца сезона.



Сложившаяся ситуация совершенно не устраивает 25-летнего Кепу, который теперь рискует лишиться статуса первого номера сборной Испании в преддверии Евро-2020.



Как утверждает The Sun, Аррисабалага чувствует, что клуб и Лэмпард не поддержали его во время спада формы. У Кепы так и не сложилось доверительных отношений с Фрэнком, который публично предупредил своего голкипера, что игра того не соответствует ожиданиям.



Кепа настолько разочарован своим положением, что готов отважиться на смену клуба, однако на "Стэмфорд Бридж" у него остается четыре полных года по контракту, поэтому "Челси" отпустит его только за сумму, близкую к тем 71.6 млн. фунтов, за которые испанец был куплен у "Атлетика" из Бильбао летом 2018.