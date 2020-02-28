Кепа готов уйти из "Челси" летом
Опасаясь за свою карьеру, голкипер Кепа Аррисабалага готов покинуть "Челси" грядущим летом.
После упущенной победы против "Арсенала" 21 января (2:2) терпение главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда лопнуло, и самый дорогой голкипер мира в лице Кепы, наконец, уселся в запас.
Естественно, такое решение Лэмпард принял не по одному матчу — Аррисабалага выглядел невыразительно на протяжении всего сезона, и почти каждый второй удар в створ ворот Кепы становился голом.
С того лондонского дерби ворота "Челси" защищает ветеран Вилли Кабальеро, и высока вероятность, что так все и останется до конца сезона.
Сложившаяся ситуация совершенно не устраивает 25-летнего Кепу, который теперь рискует лишиться статуса первого номера сборной Испании в преддверии Евро-2020.
Как утверждает The Sun, Аррисабалага чувствует, что клуб и Лэмпард не поддержали его во время спада формы. У Кепы так и не сложилось доверительных отношений с Фрэнком, который публично предупредил своего голкипера, что игра того не соответствует ожиданиям.
Кепа настолько разочарован своим положением, что готов отважиться на смену клуба, однако на "Стэмфорд Бридж" у него остается четыре полных года по контракту, поэтому "Челси" отпустит его только за сумму, близкую к тем 71.6 млн. фунтов, за которые испанец был куплен у "Атлетика" из Бильбао летом 2018.
28.02.2020 15:00
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Последние комментарии:
Жалкая тень "Великого Кариуса"!
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У Сарри яиц не хватило его на долго посадить, после его демарша. Посредственный кипер. После Чеха одни мудаки попадаются.
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#coach127
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Как утверждает The Sun
Источник: http://fapl.ru/posts/76964/#reply
ясно.
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Это вам за танкиста! Хрен продашь такой товар, он даже не инстаграмщик)
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Дехея завершил карьеру на международном уровне? Когда это недоразумение, успел стать первым номером в сборной.
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Собственно.. он так играл с начала приобретения!!! Просто, высокая стоимость.. всегда сглаживает недостатки.
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Тренируйся и возвращай форму! Тряпка!
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