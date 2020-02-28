Кепа готов уйти из "Челси" летом

Кепа Аррисабалага Опасаясь за свою карьеру, голкипер Кепа Аррисабалага готов покинуть "Челси" грядущим летом.

После упущенной победы против "Арсенала" 21 января (2:2) терпение главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда лопнуло, и самый дорогой голкипер мира в лице Кепы, наконец, уселся в запас.

Естественно, такое решение Лэмпард принял не по одному матчу — Аррисабалага выглядел невыразительно на протяжении всего сезона, и почти каждый второй удар в створ ворот Кепы становился голом.

С того лондонского дерби ворота "Челси" защищает ветеран Вилли Кабальеро, и высока вероятность, что так все и останется до конца сезона.

Сложившаяся ситуация совершенно не устраивает 25-летнего Кепу, который теперь рискует лишиться статуса первого номера сборной Испании в преддверии Евро-2020.

Как утверждает The Sun, Аррисабалага чувствует, что клуб и Лэмпард не поддержали его во время спада формы. У Кепы так и не сложилось доверительных отношений с Фрэнком, который публично предупредил своего голкипера, что игра того не соответствует ожиданиям.

Кепа настолько разочарован своим положением, что готов отважиться на смену клуба, однако на "Стэмфорд Бридж" у него остается четыре полных года по контракту, поэтому "Челси" отпустит его только за сумму, близкую к тем 71.6 млн. фунтов, за которые испанец был куплен у "Атлетика" из Бильбао летом 2018.


Метки Аррисабалага, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1057

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 28.02.2020 15:51 # liverpool1892est
    Жалкая тень "Великого Кариуса"!

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  2. animadora 28.02.2020 15:32 # animadora
    У Сарри яиц не хватило его на долго посадить, после его демарша. Посредственный кипер. После Чеха одни мудаки попадаются.

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  3. weorlfc 28.02.2020 15:30 # weorlfc
    #coach127

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  4. alexomck 28.02.2020 15:13 # alexomck
    Как утверждает The Sun

    Источник: http://fapl.ru/posts/76964/#reply

    ясно.

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  5. mancunia-planet 28.02.2020 15:12 # mancunia-planet
    Это вам за танкиста! Хрен продашь такой товар, он даже не инстаграмщик)

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  6. elprimer 28.02.2020 15:09 # elprimer
    Дехея завершил карьеру на международном уровне? Когда это недоразумение, успел стать первым номером в сборной.

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  7. makeewadim 28.02.2020 15:06 # makeewadim
    Собственно.. он так играл с начала приобретения!!! Просто, высокая стоимость.. всегда сглаживает недостатки.

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  8. bluefil 28.02.2020 15:02 # bluefil
    Тренируйся и возвращай форму! Тряпка!

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