Лэмпард: "Бавария" деклассировала нас во всех отношениях"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признал, что "Бавария" деклассировала его команду в матче на "Стэмфорд Бридж".
Во вторник вечером "синие" сокрушительно проиграли первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, все голы пропустив во втором тайме — 0:3.
Лэмпард был вынужден признать, что "Бавария" показала себя командой другого уровня — уровня, который должен стать ориентиром для "Челси".
"Нужно быть предельно честным — нас деклассировали во всех отношениях. Это было довольно отрезвляюще. Мог ли счет быть крупнее? Думаю, да".
"Уровень нашего соперника позволяет им сражаться за победу в Бундеслиге и Лиге Чемпионов год за годом, у них классный подбор игроков. Однако я все равно расстроен, что мы не смогли сыграть лучше сегодня вечером".
"Это была проверка в реальных условия того, что нам нужно делать. Мы должны подставить щеку и увидеть уровень, к которому нужно стремиться. Мы достигали его в прошлом, и нам нужно работать, чтобы достичь его снова", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.
26.02.2020 06:00
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Позорники! А пенсы все это время угорали над канонирами, но в итоге сами тоже соснули от немцев.
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во всех позах эхехехехе
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Фашики реально выше классом на данный момент, как ни досадно это признавать!
Лэмпард по пути клопа идет, тот за щеку берет профессионально
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Подставили щёку, а получили за щёку
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