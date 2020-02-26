Лэмпард: "Бавария" деклассировала нас во всех отношениях"

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признал, что "Бавария" деклассировала его команду в матче на "Стэмфорд Бридж".

Во вторник вечером "синие" сокрушительно проиграли первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, все голы пропустив во втором тайме — 0:3.

Лэмпард был вынужден признать, что "Бавария" показала себя командой другого уровня — уровня, который должен стать ориентиром для "Челси".

"Нужно быть предельно честным — нас деклассировали во всех отношениях. Это было довольно отрезвляюще. Мог ли счет быть крупнее? Думаю, да".

"Уровень нашего соперника позволяет им сражаться за победу в Бундеслиге и Лиге Чемпионов год за годом, у них классный подбор игроков. Однако я все равно расстроен, что мы не смогли сыграть лучше сегодня вечером".

"Это была проверка в реальных условия того, что нам нужно делать. Мы должны подставить щеку и увидеть уровень, к которому нужно стремиться. Мы достигали его в прошлом, и нам нужно работать, чтобы достичь его снова", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.


Метки Бавария, Лига Чемпионов, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2020 06:00

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  1. tigerpool 26.02.2020 07:13 # tigerpool
    Позорники! А пенсы все это время угорали над канонирами, но в итоге сами тоже соснули от немцев.

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  2. hammersmith 26.02.2020 07:03 # hammersmith
    во всех позах эхехехехе

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  3. selta 26.02.2020 06:25 # selta
    Фашики реально выше классом на данный момент, как ни досадно это признавать!
    Лэмпард по пути клопа идет, тот за щеку берет профессионально

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  4. uyga 26.02.2020 06:07 # uyga
    Подставили щёку, а получили за щёку

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