Лэмпард: "Бавария" деклассировала нас во всех отношениях"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признал, что "Бавария" деклассировала его команду в матче на "Стэмфорд Бридж".

Во вторник вечером "синие" сокрушительно проиграли первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, все голы пропустив во втором тайме — 0:3.



Лэмпард был вынужден признать, что "Бавария" показала себя командой другого уровня — уровня, который должен стать ориентиром для "Челси".



"Нужно быть предельно честным — нас деклассировали во всех отношениях. Это было довольно отрезвляюще. Мог ли счет быть крупнее? Думаю, да".



"Уровень нашего соперника позволяет им сражаться за победу в Бундеслиге и Лиге Чемпионов год за годом, у них классный подбор игроков. Однако я все равно расстроен, что мы не смогли сыграть лучше сегодня вечером".



"Это была проверка в реальных условия того, что нам нужно делать. Мы должны подставить щеку и увидеть уровень, к которому нужно стремиться. Мы достигали его в прошлом, и нам нужно работать, чтобы достичь его снова", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.