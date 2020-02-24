Джеррард рассказал, что Хендерсон думал об уходе из "Ливерпуля"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался, что нынешний капитан "красных" Джордан Хендерсон задумывался об уходе из мерсисайдского клуба.

В этом сезоне Хендерсон является определяющим игроком команды Юргена Клоппа. Джордан сделал немалый вклад в то, что "красные" выиграли 25 из 26 своих матчей в Премьер-Лиге и сейчас находятся на пороге своего первого с 1990 года титула.



Прямо сейчас Хендерсон обожаем болельщиками и получает хорошую прессу, но так было не всегда — Джеррард застал время, когда Джордан подумывал уйти из "Ливерпуля".



"Я оценил его мощь и отличную физическую форму, тренируясь с ним. Некоторые игроки играют ради себя, а Джордан делает грязную работу, играет на подборах, пробегает 12-13 километров в субботу и в среду, снова и снова".



"Команды уровня "Ливерпуля" не могут функционировать без такого винтика, как Джордан Хендерсон. Естественно, он станет победителем Премьер-Лиги. Я смотрю на него и думаю: он это заслужил. Сейчас он обладает этой уверенностью в себе. Он поднял над головой трофей Лиги Чемпионов".



"В этом нет ни капли моей заслуги, он всего добился сам, но я помню, как разговаривал с Джорданом в Лос-Анджелесе некоторое время назад, и он не был уверен, что заиграет в клубе".



"Помню, я сказал ему не сдаваться насчет "Ливерпуля". Я сказал, с ним все будет в порядке. Внутри я знал, что у него получится. Ты можешь видеть это в некоторых людях", — цитирует Джеррарда Daily Star.