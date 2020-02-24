Джеррард рассказал, что Хендерсон думал об уходе из "Ливерпуля"
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался, что нынешний капитан "красных" Джордан Хендерсон задумывался об уходе из мерсисайдского клуба.
В этом сезоне Хендерсон является определяющим игроком команды Юргена Клоппа. Джордан сделал немалый вклад в то, что "красные" выиграли 25 из 26 своих матчей в Премьер-Лиге и сейчас находятся на пороге своего первого с 1990 года титула.
Прямо сейчас Хендерсон обожаем болельщиками и получает хорошую прессу, но так было не всегда — Джеррард застал время, когда Джордан подумывал уйти из "Ливерпуля".
"Я оценил его мощь и отличную физическую форму, тренируясь с ним. Некоторые игроки играют ради себя, а Джордан делает грязную работу, играет на подборах, пробегает 12-13 километров в субботу и в среду, снова и снова".
"Команды уровня "Ливерпуля" не могут функционировать без такого винтика, как Джордан Хендерсон. Естественно, он станет победителем Премьер-Лиги. Я смотрю на него и думаю: он это заслужил. Сейчас он обладает этой уверенностью в себе. Он поднял над головой трофей Лиги Чемпионов".
"В этом нет ни капли моей заслуги, он всего добился сам, но я помню, как разговаривал с Джорданом в Лос-Анджелесе некоторое время назад, и он не был уверен, что заиграет в клубе".
"Помню, я сказал ему не сдаваться насчет "Ливерпуля". Я сказал, с ним все будет в порядке. Внутри я знал, что у него получится. Ты можешь видеть это в некоторых людях", — цитирует Джеррарда Daily Star.
24.02.2020 21:00
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Внимательно рассмотри человека на прилагающейся фотографии. Можешь ли ты представить себе, как этот мужчина плачет и набирает дрожащими пальцами телефон какого-то невнятного агента , чтобы рассказать о своей сложной ситуации в клубе? Можешь представить, что он пропускает игры из-за того, что у него болит пятка? А то, что он работает пол-года на замене у Джеррарда, подавая мячики на тренировке, чтобы купить себе бутсы? Ты видишь в нем человека, который стесняется сказать тренеру, что на свой двадцать четвертый день рождения он хочет выпить с друзьями?
Теперь посмотри на него еще раз. Видишь ли ты на нем стильные татуировки ? Может он покрыт вздувшимися мускулами и толстыми венами? Он обладает внешностью киноактера или причёской как у Роналду?
Позади него стоит дорогой Мбаппе или Гризман?
Посмотри снова на этого мужчину и спроси самого себя, что с ним не так?
Почему в его взгляде железо, в его осанке сталь, а вместо кожи свинец?
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