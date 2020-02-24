Зийеш объяснил, почему выбрал "Челси"
Вингер "Аякса" Хаким Зийеш рассказал, что главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сыграл большую роль в его решении продолжить карьеру на "Стэмфорд Бридж".
Ранее в феврале "Челси" договорился с "Аяксом" о компенсации за Зийеша в размер 38 миллионов фунтов, а накануне было объявлено, что Хаким согласовал с "синими" пятилетний контракт, который начнет действовать 1 июля.
В своем интервью Ajax TV 26-летний марокканец поведал, что у него были две важных причины, почему он решил связать свое будущее с "Челси".
"Я испытываю радость и гордость, я в восторге и не могу дождаться. "Челси" — большой клуб, выступающий в большой лиге. Мне нравится их стиль игры, они играют в по-настоящему атакующий футбол. Это подходит для меня, и это одна из главных причин, почему я выбрал их".
"Фрэнк сыграл большую роль в моем выборе. Мы много контактировали в последние пару недель, и он произвел на меня хорошее впечатление. Он тоже оказал большое влияние на мое решение", — сообщил Зийеш.
24.02.2020 19:00
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Он выбрал Почтилси, потому что никто другой им не интересовался ))
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“Потому что больше никто не пригласил»
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они играют в по-настоящему атакующий футбол
Источник: http://fapl.ru/posts/76885/
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wellcome bro
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Да уж, от автобуса не осталось и следа, вопрос только насколько это будет эффективно с точки зрения трофеев в 2-3х-летней перспективе, без пары-тройки топовых летних приобретений ничего не светит явно.
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Одним словом, парень пришел за трофеями и славой
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