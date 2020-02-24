Зийеш объяснил, почему выбрал "Челси"

Хаким Зийеш Вингер "Аякса" Хаким Зийеш рассказал, что главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сыграл большую роль в его решении продолжить карьеру на "Стэмфорд Бридж".

Ранее в феврале "Челси" договорился с "Аяксом" о компенсации за Зийеша в размер 38 миллионов фунтов, а накануне было объявлено, что Хаким согласовал с "синими" пятилетний контракт, который начнет действовать 1 июля.

В своем интервью Ajax TV 26-летний марокканец поведал, что у него были две важных причины, почему он решил связать свое будущее с "Челси".

"Я испытываю радость и гордость, я в восторге и не могу дождаться. "Челси" — большой клуб, выступающий в большой лиге. Мне нравится их стиль игры, они играют в по-настоящему атакующий футбол. Это подходит для меня, и это одна из главных причин, почему я выбрал их".

"Фрэнк сыграл большую роль в моем выборе. Мы много контактировали в последние пару недель, и он произвел на меня хорошее впечатление. Он тоже оказал большое влияние на мое решение", — сообщил Зийеш.


Метки Аякс, Зийеш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 24.02.2020 19:55 # slash-lfc
    Он выбрал Почтилси, потому что никто другой им не интересовался ))

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  2. lfcynwa 24.02.2020 19:42 # lfcynwa
    “Потому что больше никто не пригласил»

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  3. wengerrrro 24.02.2020 19:25 # wengerrrro
    они играют в по-настоящему атакующий футбол

    Источник: http://fapl.ru/posts/76885/

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  4. winnerd 24.02.2020 19:22 # winnerd
    wellcome bro

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  5. stamford-bridge 24.02.2020 19:09 # stamford-bridge
    Да уж, от автобуса не осталось и следа, вопрос только насколько это будет эффективно с точки зрения трофеев в 2-3х-летней перспективе, без пары-тройки топовых летних приобретений ничего не светит явно.

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  6. ry-l 24.02.2020 19:05 # ry-l
    Одним словом, парень пришел за трофеями и славой

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