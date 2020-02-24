Зийеш объяснил, почему выбрал "Челси"

Вингер "Аякса" Хаким Зийеш рассказал, что главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сыграл большую роль в его решении продолжить карьеру на "Стэмфорд Бридж".

Ранее в феврале "Челси" договорился с "Аяксом" о компенсации за Зийеша в размер 38 миллионов фунтов, а накануне было объявлено, что Хаким согласовал с "синими" пятилетний контракт, который начнет действовать 1 июля.



В своем интервью Ajax TV 26-летний марокканец поведал, что у него были две важных причины, почему он решил связать свое будущее с "Челси".



"Я испытываю радость и гордость, я в восторге и не могу дождаться. "Челси" — большой клуб, выступающий в большой лиге. Мне нравится их стиль игры, они играют в по-настоящему атакующий футбол. Это подходит для меня, и это одна из главных причин, почему я выбрал их".



"Фрэнк сыграл большую роль в моем выборе. Мы много контактировали в последние пару недель, и он произвел на меня хорошее впечатление. Он тоже оказал большое влияние на мое решение", — сообщил Зийеш.