Венгер не хочет, что "Ливерпуль" прошел весь сезон без поражений

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что не хочет, чтобы "Ливерпуль" прошел весь этот сезон Премьер-Лиги без поражений.

Как известно, "Арсенал" Венгера остается единственной командой, сумевшей пройти весь сезон Премьер-Лиги, ни разу не проиграв (2003/04).



Сейчас "Ливерпуль" находится в 12 матчах от повторения этого уникального достижения, однако Арсен предпочел бы, чтобы золотой кубок Премьер-Лиги был только в его коллекции.



"Это возможно. Это может случиться, да. Я бы не сказал, что непременно хочу этого. Ты всегда хочешь быть единственным, кто сделал нечто особенное".



"Но если они сделают это, я похвалю их. Рекорды для того и существуют, чтобы их покоряли или хотя бы повторяли".



"Они исключительно хорошо выступают, потому что потерпели только одно поражение в прошлом году и еще не проигрывали в этом году. Они демонстрируют невероятную стабильность, и они заслуженно находятся там, где находятся", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.