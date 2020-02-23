Венгер не хочет, что "Ливерпуль" прошел весь сезон без поражений
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что не хочет, чтобы "Ливерпуль" прошел весь этот сезон Премьер-Лиги без поражений.
Как известно, "Арсенал" Венгера остается единственной командой, сумевшей пройти весь сезон Премьер-Лиги, ни разу не проиграв (2003/04).
Сейчас "Ливерпуль" находится в 12 матчах от повторения этого уникального достижения, однако Арсен предпочел бы, чтобы золотой кубок Премьер-Лиги был только в его коллекции.
"Это возможно. Это может случиться, да. Я бы не сказал, что непременно хочу этого. Ты всегда хочешь быть единственным, кто сделал нечто особенное".
"Но если они сделают это, я похвалю их. Рекорды для того и существуют, чтобы их покоряли или хотя бы повторяли".
"Они исключительно хорошо выступают, потому что потерпели только одно поражение в прошлом году и еще не проигрывали в этом году. Они демонстрируют невероятную стабильность, и они заслуженно находятся там, где находятся", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.
23.02.2020 13:00
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Последние комментарии:
чем же запомнился венгер?
все время говорил мы чуть было не купили того топ-игрока
4 законное место
а вообще - купил десять негритят, потренировал, продал.
интересен сам процесс
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Посмотрел таблицу того сезона Арсенала. Канониры 12! раз сыграли вничью лол. И по сути сильными командами были только первые 3-4, в остальном середняки вроде Ньюкасла, Астон Виллы и более 10 команд просто ни о чем. Портсмут, Бирмингем, Блекберн, вылетевшие Лидс и тд. Не сравнивать с нынешними Волками, Лестером, Шеффилдом или даже Святыми. А при этом у Ливера только 1 ничья. И почти в каждом матче потные катки. А щас остались выезды к Эвертону, Сити, Арсеналу и матч с Челси. И все они будут рвать жопы, чтобы не допустить анбиттена. В сезон Арсенала не было пох разве что Тоттенхэму, который почти обыграл канониров, вёл 2:0 но сыграли 2:2
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Рекорды для того и существуют, чтобы их покоряли или хотя бы повторяли
Источник: http://fapl.ru/posts/76859/
норм)
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