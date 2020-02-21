Венгер уверен, что "Ливерпулю" по силам побить его рекорд из 49 матчей без поражений

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "Ливерпуль" способен побить его рекорд по количеству беспроигрышных матчей подряд в Премьер-Лиге.

В 2003-2004 годах "канониры" Венгера выдали потрясающую беспроигрышную серию из 49 матчей Премьер-Лиги, включая целый сезон без поражений.



К настоящему моменту беспроигрышная серия "Ливерпуля" в Премьер-Лиге достигла уже 43 матчей. Если до конца сезона команда Юргена Клоппа так ни разу и не уступит, то побьет до достижение "Непобедимых", и Венгеру это кажется вполне реальным.



"Они выступают исключительно хорошо. Они собрали команду, которая очень эффективна, очень стабильна, а также обладает хорошими бойцовскими качествами, поэтому посмотрим. Рекорды для того и существуют, чтобы их покоряли, и им это под силу", — цитирует Венгера talkSPORT.