Венгер уверен, что "Ливерпулю" по силам побить его рекорд из 49 матчей без поражений

Юрген Клопп и Арсен Венгер Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "Ливерпуль" способен побить его рекорд по количеству беспроигрышных матчей подряд в Премьер-Лиге.

В 2003-2004 годах "канониры" Венгера выдали потрясающую беспроигрышную серию из 49 матчей Премьер-Лиги, включая целый сезон без поражений.

К настоящему моменту беспроигрышная серия "Ливерпуля" в Премьер-Лиге достигла уже 43 матчей. Если до конца сезона команда Юргена Клоппа так ни разу и не уступит, то побьет до достижение "Непобедимых", и Венгеру это кажется вполне реальным.

"Они выступают исключительно хорошо. Они собрали команду, которая очень эффективна, очень стабильна, а также обладает хорошими бойцовскими качествами, поэтому посмотрим. Рекорды для того и существуют, чтобы их покоряли, и им это под силу", — цитирует Венгера talkSPORT.


Метки Арсенал, Венгер, Ливерпуль, рекорды

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2020 08:00

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 21.02.2020 09:02 # lovrentiy
    Три, четыре ничьи определенно ожидаемы, в зависимости от формы конечно. Не думаю что в этот раз Сити выиграет.

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  2. superglor 21.02.2020 08:34 # superglor
    Все началось с Сити, на Сити и закончится. 4 апреля на Этихаде разнесем этих портовых выскочек в нули.

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