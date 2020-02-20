Моуриньо: "Тоттенхэм" в беде"

Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пожаловался на обилие травм и смертельную усталость игроков, которые еще остаются в строю.

Накануне вечером "шпоры" потерпели домашнее поражение 0:1 от "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов, не имея возможности рассчитывать в этом матче на травмированных Муссу Сиссоко, Сон Хен Мина и Харри Кейна.



В ближайшие недели "Тоттенхэму" придется играть по жесткому графику, и это вызывает большое беспокойство у Моуриньо, который даже саркастически поблагодарил BT Sport за решение поставить следующий матч "шпор" — дерби против "Челси" — на утро субботы.



"Вот так, "Челси" попивает газировку с лимоном. Утро субботы — большое вам спасибо за выбор".



"Мы по-настоящему в беде. Если бы все ограничивалось сегодняшним матчем, я бы сказал, без проблем, но у нас еще есть матчи в Кубке Англии и Премьер-Лиге".



"Можно ли сказать, что это был настоящий "Тоттенхэм" после выхода на замену Эрика Ламелы и Танги Ндомбеле? А что вы подразумеваете под "настоящим "Тоттенхэмом"?



"Ламела. Знаете, сколько тренировок он провел с командой? Ноль. Сразу от реабилитации с физиотерапевтами к тому, чтобы сыграть 20 минут в Лиге Чемпионов".



"Я знал, что Ламела может протянуть только 20 минут, и я знал, что Ндомбеле не может сыграть 90 минут. Я пытался собрать команду из кусочков, которые у меня были".



"Лукас Моура был абсолютно мертв, Стивен Бергвейн был абсолютно мертв, Джовани Ло Чельсо был абсолютно мертв".



"Я не переживаю из-за 0:1 — мы можем отправиться туда и победить. Что меня беспокоит, так это то, что с этими же игроками нам придется обходиться и в куче следующих матчей", — цитирует Моуриньо BT Sport.