"Сити" уверенно переиграл "Вест Хэм"

"Манчестер Сити" уверенно выиграл свой отложенный матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" — 2:0.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков относительно поражения 2:0 от "Тоттенхэма" 2 февраля, оказав доверие Эмерику Лапорту, Бенжамену Менди, Давиду Сильве, Бернарду Силве и Габриэлю Жезусу.



У "молотобойцев" произошла только одна перестановка в составе по сравнению 3:3 с "Брайтоном" 1 февраля. Вместо Себастьяна Алле появился Артур Масуаку.



Хозяева имели прекрасную возможность открыть счет уже на шестой минуте. Исса Диоп не смог прервать передачу Давида Сильвы на Жезуса, и тот выскочил на убойную позицию внутри штрафной. Однако Габриэль бить не стал и решил обыграть голкипера, в результате чего острота была потеряна.



"Сити" продолжил нагнетать давление. Гости держались, но их действия в обороне слаженными назвать было нельзя.



В конце концов на "Вест Хэм" дрогнул на 30-й минуте. Это Родри сыграл на опережение при подаче углового и головой отправил мяч в дальний угол ворот — 1:0.



После пропущенного гола в игре "молотобойцев" мало что изменилось. И хотя "Вест Хэм" не представлял из себя никакой угрозы, Гвардиола продолжал гнать свою команду вперед.



На 63-й минуте "Сити" все-таки сделал счет комфортным. Бернарду Силва заложил финт в штрафной, но слегка отпустил от себя мяч, по которому тут же пробил Кевин Де Брюйне, поразив ближний угол — 2:0.



На этом игра успокоилась. "Горожане" комфортно довели дело до победы, которая упрочила их положение на второй позиции в Премьер-Лиге. "Вест Хэм" за весь матч так и не нанес ни одного удара в створ ворот Эдерсона.



"Манчестер Сити" — "Вест Хэм". Отче о матче