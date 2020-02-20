"Сити" уверенно переиграл "Вест Хэм"

Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" уверенно выиграл свой отложенный матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" — 2:0.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков относительно поражения 2:0 от "Тоттенхэма" 2 февраля, оказав доверие Эмерику Лапорту, Бенжамену Менди, Давиду Сильве, Бернарду Силве и Габриэлю Жезусу.

У "молотобойцев" произошла только одна перестановка в составе по сравнению 3:3 с "Брайтоном" 1 февраля. Вместо Себастьяна Алле появился Артур Масуаку.

Хозяева имели прекрасную возможность открыть счет уже на шестой минуте. Исса Диоп не смог прервать передачу Давида Сильвы на Жезуса, и тот выскочил на убойную позицию внутри штрафной. Однако Габриэль бить не стал и решил обыграть голкипера, в результате чего острота была потеряна.

"Сити" продолжил нагнетать давление. Гости держались, но их действия в обороне слаженными назвать было нельзя.

В конце концов на "Вест Хэм" дрогнул на 30-й минуте. Это Родри сыграл на опережение при подаче углового и головой отправил мяч в дальний угол ворот — 1:0.

После пропущенного гола в игре "молотобойцев" мало что изменилось. И хотя "Вест Хэм" не представлял из себя никакой угрозы, Гвардиола продолжал гнать свою команду вперед.

На 63-й минуте "Сити" все-таки сделал счет комфортным. Бернарду Силва заложил финт в штрафной, но слегка отпустил от себя мяч, по которому тут же пробил Кевин Де Брюйне, поразив ближний угол — 2:0.

На этом игра успокоилась. "Горожане" комфортно довели дело до победы, которая упрочила их положение на второй позиции в Премьер-Лиге. "Вест Хэм" за весь матч так и не нанес ни одного удара в створ ворот Эдерсона.

"Манчестер Сити" — "Вест Хэм". Отче о матче


Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2020 00:25

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  1. mc-od 20.02.2020 01:08 # mc-od
    На классе, по-чемпионски раскатали молотков. Хотя реализация Жезуса временами и подбешивала люто, ну да ладно. Кароч, КОРОЛИ!!! Скриньте.))

    P.S. Там в Лейпциге наш Анхелиньо топарит жутко.)) Молодцом!

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  2. golokante 20.02.2020 01:00 # golokante
    Гулачи тень Кепы.

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  3. gerrard08 20.02.2020 00:59 # gerrard08
    Сократили отставание. До 22 очков.

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  4. lovrentiy 20.02.2020 00:43 # lovrentiy
    Неудачное начало плова, для английских клубов. На очереди пенсы с мешками, не удивлюсь если в Мадриде МС проебет 1:0, а пенсы дома соснут у Баварки с таким же счётом.

    Источник: http://fapl.ru/posts/76776/

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  5. kanonir1441 20.02.2020 00:39 # kanonir1441
    в гонке

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  6. m-ballack 20.02.2020 00:39 # m-ballack
    Да всем уже пох на исключенных из приличного общества опущенцев, скоро полтора фаната бензоколонки снова достанут свои старые ганнерские аккаунты, либо зарегают лфкшные.

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  7. griezmann 20.02.2020 00:26 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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