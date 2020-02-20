"Сити" уверенно переиграл "Вест Хэм"
"Манчестер Сити" уверенно выиграл свой отложенный матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" — 2:0.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков относительно поражения 2:0 от "Тоттенхэма" 2 февраля, оказав доверие Эмерику Лапорту, Бенжамену Менди, Давиду Сильве, Бернарду Силве и Габриэлю Жезусу.
У "молотобойцев" произошла только одна перестановка в составе по сравнению 3:3 с "Брайтоном" 1 февраля. Вместо Себастьяна Алле появился Артур Масуаку.
Хозяева имели прекрасную возможность открыть счет уже на шестой минуте. Исса Диоп не смог прервать передачу Давида Сильвы на Жезуса, и тот выскочил на убойную позицию внутри штрафной. Однако Габриэль бить не стал и решил обыграть голкипера, в результате чего острота была потеряна.
"Сити" продолжил нагнетать давление. Гости держались, но их действия в обороне слаженными назвать было нельзя.
В конце концов на "Вест Хэм" дрогнул на 30-й минуте. Это Родри сыграл на опережение при подаче углового и головой отправил мяч в дальний угол ворот — 1:0.
После пропущенного гола в игре "молотобойцев" мало что изменилось. И хотя "Вест Хэм" не представлял из себя никакой угрозы, Гвардиола продолжал гнать свою команду вперед.
На 63-й минуте "Сити" все-таки сделал счет комфортным. Бернарду Силва заложил финт в штрафной, но слегка отпустил от себя мяч, по которому тут же пробил Кевин Де Брюйне, поразив ближний угол — 2:0.
На этом игра успокоилась. "Горожане" комфортно довели дело до победы, которая упрочила их положение на второй позиции в Премьер-Лиге. "Вест Хэм" за весь матч так и не нанес ни одного удара в створ ворот Эдерсона.
"Манчестер Сити" — "Вест Хэм". Отче о матче
20.02.2020 00:25
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Последние комментарии:
На классе, по-чемпионски раскатали молотков. Хотя реализация Жезуса временами и подбешивала люто, ну да ладно. Кароч, КОРОЛИ!!! Скриньте.))
P.S. Там в Лейпциге наш Анхелиньо топарит жутко.)) Молодцом!
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Гулачи тень Кепы.
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Сократили отставание. До 22 очков.
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Неудачное начало плова, для английских клубов. На очереди пенсы с мешками, не удивлюсь если в Мадриде МС проебет 1:0, а пенсы дома соснут у Баварки с таким же счётом.
Источник: http://fapl.ru/posts/76776/
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в гонке
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Да всем уже пох на исключенных из приличного общества опущенцев, скоро полтора фаната бензоколонки снова достанут свои старые ганнерские аккаунты, либо зарегают лфкшные.
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КОРОЛИ!!!
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